Ksenija Urličić o Baby Lasagni: 'Imamo velike šanse za prvih pet, a možda i za pobjedu na Euroviziji'

Hrvatska je upravo saznala svog predstavnika na Euroviziji!! Naime, završila je finalna večer Dore gdje je pobjedu odnio mladi glazbenik Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić, sa svojom pjesmom "Rim Tim Tagi Dim". Baby Lasagna je dobio najviše bodova i od žirija i od publika, a ukupno se radi o 321 bodu.

Nakon njegovog nastupa i "mama Dore" Ksenija Urličić otkrila nam je svoje dojmove. Ksenija je istaknula da su nastupili bili zanimljivi, a najviše su joj se svidjeli grupa Pavel, eugen i Boris Štok. I Let 3 su joj bili dobri.

- Da nije bilo Baby Lasagne vjerujem da bi i oni uspjeli - dodala je, pa se osvrnula na "Rim Tim Tagi Dim" i šanse na Euroviziji.

- Baby Lasagna, ako ide u smjeru šokantnog nastupa, onda su nam velike šanse - rekla je pa dodala:

- Imamo velike šanse za prvih pet, a možda i za pobjedu - istaknula je te dodala da je večeras čula samo "možda dvije" lošije pjesme, kao i da je produkcija bila odlična.

- Sjajni voditelji, produkcija, genijalni režiser. Duga večer koja je proletjela u trenu - zaključila je Urličić.

Podsjetimo, ova, jubilarna 25. Dora, odvila se kroz tri večeri: dvije polufinalne i finalne. U četvrtak i petak nastupilo je po 12 natjecatelja, a njih osmero prošlo je u finale. U finalu je nastupilo 16 kandidata, a to su bili: Natalie Balmix i "Dijamanti",Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin i "Vodu piti trizan biti", Lana Mandarić i More, Boris Štok i Can We Talk, Stefany i "Sretnih dana dat' će Bog", Pavel i "Do Mjeseca", Saša Lozar i "Ne plačem zbog nje", Lara Demarin i "Ne vjerujem ti", Let 3 i "Baba Roga", Alen Đuras i "A Tamburitza Lullaby", eugen i "tišine", Vatra i "Slatke suze, gorka ljubav", Damir Kedžo i "Voljena ženo", Baby Lasagna i "Rim Tim Tagi Dim", MARCELA i "Gasoline" i Vinko i Lying Eyes.

Eurovizija ove se godine održava u švedskom Malmöu, a zakazana je za početak svibnja.

