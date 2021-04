Krenulo snimanje nove domaće serije: Ideja je da se čovjek osjeća dobro dok ovo gleda i da humor nije glup

Nakon što smo za Novu godinu vidjeli pilot novog domaćeg sitcoma “Minus i plus”, jučer je u zagrebačkom studiju Katran nastavljeno snimanje ove serije, koju za HRT proizvodi Maxima film, a trebali bismo je gledati iduće godine. Ognjen Sviličić autor je koncepta prve sezone, koja ima 12 epizoda u trajanju od 26 minuta. Scenarij uz njega potpisuju Branko Ružić i Josip Lukić, a redatelj je Aldo Tardozzi.

U glavnim su ulogama Iva Jerković kao Lucija, Igor Kovač kao Kruno, Ksenija Pajić kao Emilija, Damir Lončar kao Filip, Stipe Radoja kao Jure, Arijana Čulina kao Ivanka i Filip Radoš kao tata Vinko.

Različiti ukusi

Priča je to o Luciji i Kruni, mlađem bračnom paru, koji su uletjeli u brak iako se uopće nisu dobro upoznali. Lucija je razigrana Dalmatinka, TV voditeljica na lokalnoj televiziji, bezbrižna, vesela, povremeno lakomislena i površna, a Kruno ozbiljan i staložen odvjetnik iz Zagreba. Posve su različiti po karakteru i mentalitetu te ne poznaju dobro obitelj, prijatelje ni prošlost druge strane. U seriji pratimo kako pokušavaju izaći na kraj sa svime onime što im smeta jedno kod drugoga – od ophođenja s ljudima, preko različitih ukusa u hrani i odijevanju pa sve do njihovih obitelji, koje su posve različite. Ipak, njihova je ljubav dovoljno jaka da bi mogli i prihvatiti te različitosti.

Osim Lucije i Krune, serija prati i odnose Kruninih roditelja – majke Emilije (glumice) i oca Filipa (profesor filozofije), čiji je brak u mnogočemu nezreliji od Krunina i Lucijina. Lucijini roditelji žive u Splitu i tipični su Dalmatinci, a tu se ističe snažna i dominantna majka Ivanka. Lucijin brat Jure vječni je student, s lakoćom upada u nevolje i često traži pomoć svoje sestre i njezina muža.

– Premda se u seriji radi o zagrebačkoj i dalmatinskoj obitelji, ovaj put naglasak je na muško-ženskom odnosu u braku, uključujući specifičnosti i različitosti naše zemlje i kad je riječ o mentalitetima. U seriji ćemo pratiti što sve stoji na putu jednom braku da bi bio uspješan i da bi se ljudi razumjeli. To je sitcom koji se temelji na različitostima između dvoje ljudi koji su ušli u brak iako se nisu dovoljno upoznali, a k tome dolaze iz različitih krajeva i različitih su mentaliteta – kazao nam je autor serije Ognjen Sviličić i dodao da je riječ o klasičnom sitcomu prilagođenom Hrvatskoj koji se temelji na situacijskoj komediji. Ideja je nastala prije nekoliko godina, a Sviličić je s vremenom dodao više likova. Naslov serije “Minus i plus” Sviličić je dao po istoimenoj pjesmi grupe Magazin, a upravo je i to naslovna špica, u obradi Mate Matišića.

Smiješne situacije

– Ideja je da se čovjek osjeća dobro dok gleda ovu seriju i da humor nije glup. Ljudi će se moći prepoznati u brojnim situacijama, to je svakodnevni život – dodaje Sviličić, koji se ne boji toga da se serija neće svidjeti ljudima.

– Nas često uspoređuju sa Srbima, a ja sam se upravo vratio iz Srbije, u kojoj sam radio s Draganom Bjelogrlićem na njegovu novom filmu “Lančana reakcija”. Radi se o nuklearnom programu koji se razvijao u bivšoj Jugoslaviji – kaže Sviličić.

– Vjerujem da će “Minus i plus” ići i dalje, i u drugoj sezoni. Kada pogledate oko sebe, život je pun dogodovština. Svaki dan u životu imate neku smiješnu situaciju koja vam se dogodila – ističe Sviličić.

Zadarska glumica Iva Jerković, baš kao i kolega joj Igor Kovač, dobila je ulogu na audiciji, a kako kaže, neke situacije u seriji dobro su joj poznate.

– Premda nisam iz Splita, taj dalmatinski melos nije mi stran. Lucija ima drukčiji karakter od mene, a na snimanju je jako zabavno, partneri su mi fenomenalni, tako da mi je gušt snimati. Mentalitet članova ove dalmatinske obitelji i način na koji razgovaraju nešto je u čemu će se prepoznati većina Dalmatinaca. Lucija je uvijek kontra svog supruga, dosta je opuštenija od njega, što stvara zanimljivu dinamiku. Zahvalni smo što možemo snimati tijekom pandemije i odlična je atmosfera. S Igorom sam već prije dosta surađivala, tako da smo odmah kliknuli, a od starijih kolega, poput Ksenije Pajić i Damira Lončara, puno sam naučila – kazala nam je Iva. Njezin kolega Igor Kovač slaže se da je scenarij pitak i suvremen te da će seriju publika brzo prihvatiti.

– Ne igramo na geg, nego na dobro poznate situacije. Što se tiče sličnosti s likom Krune, ima je u tome što smo obojica “control freakovi” i pažljivi u onome što radimo. On je odvjetnik i perfektan je te traži da takvi budu i drugi kako bi ga mogli pratiti. Međutim, kako drugi to ne uspijevaju, dolazi do komičnih situacija – kaže Kovač.

Snimanje serije predviđeno je do početka lipnja, a kako nam je kazao producent Hrvoje Habeković, na setu se provode stroge epidemiološke mjere.

VIDEO Majin sin ima medvjedića od 2120 kn, sin Marte Fernandes nosi D&G kapu od 1300 kn