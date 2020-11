Kraljevska obitelj je zabrinuta, princeza ima koronavirusa i loše se osjeća

Princeza Michaela od Kenta zarazila se koronavirusom, piše Daily Mail i dodaju kako je 75-godišnja princeza u samoizolaciji u Kensingtonskoj palači. Visoka temperatura, groznica i malaksalost neki su od simptoma od kojih pati princeza koja je udana za princa Michaela od Kenta, prvog rođaka kraljice Elizabete. Prije tri tjedan koronavirusom zarazila se njezina zaposlenica koja joj vodo kućanstvo i ubrzo je simptome počela pokazivati i princeza i sada je već dva tjedna loše i kraljevska obitelj je zabrinuta za njezino zdravlje.

Princeza od Kenta nije jedina članica kraljevske obitelji koja je oboljal od koronavirusa, jer ovim virusom krajem ožujka se zarazio i princ Charles. On je imao jako blage simptome i nije tako dugo imao siptome. Od koronavirusa navodno je u travnju također bio zaražen koronom, ali tu vijest je kraljevska obitelj čuvala u tajnosti. Tek su prije mjesec dana se pojavili napisi kako je i William imao koronu, ali on to nije htio komentirati.

Inače, princezu Michaelu od Kenta javnost dobro pamti po tome što je prije tri godine na večeri kod kraljice nosila broš 'Blackamoor' koji simbolizira robovlasništvo. Na toj večeri bila je prisutna i Meghan Markle, supruga princa Harryja i mnogi su protumačili kako je princeza željela Meghan poslati određenu poruku te da ju je uvrijedila. Michaela od Kenta se nakon nekoliko dana prozivanja po medijima svima ispričala jer je odabrala taj broš za večeru.