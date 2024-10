Koncert u znak sjećanja na Zdenka Runjića: Pismo moja, hrli tamo - Zagrebu na dar

U nedjelju 3. studenog 2024. u 19:30 sati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se koncert u sjećanje na jednog od najvećih hrvatskih skladatelja zabavne glazbe, velikog Zdenka Runjića. Runjićeve hitove Pismo ćali, Galeb i ja, Zelenu granu s tugom žuta voća, Stine, Piva klapa ispo' volta i brojne druge izvodit će klape koje su proteklog ljeta na najprestižnijem klapskom natjecanju, Festivalu klapa u Omišu, kolijevci klapskog pjevanja, bile najuspješnije. Gosti koncerta su kantautor Tedi Spalato i legendarna klapa Trogir koja ove godine slavi velikih 60. godina djelovanja.



27. listopada navršilo se točno dvadeset godina od smrti skladatelja Zdenka Runjića. To je bio povod organizatorima da upravo njemu posvete koncert u dvorani Lisinski. Zdenko Runjić bio je hit-maher dalmatinske kancone, legenda hrvatske estrade, skladatelj čije su pjesme ostale popularne za sva vremena i sve naraštaje. Još od prvih nota na splitskim Melodijama Jadrana, Opatiji, Zagrebu i drugdje, svojim je pjesmama krenuo u vječnost i njegovo je ime zlatnim slovima upisano kao ime jednog od najvećih i najpopularnijih hrvatskih skladatelja. Oliver Dragojević, Tereza Kesovija, Vice Vukov, Meri Cetinić, Mišo Kovač i brojni drugi izvođači osvajali su srca publike, pjevajući Zdenkove pjesme uz koje smo svi odrastali.

Pored brojnih drugih Festivala, Runjić je skladao i za Festival klapa u Omišu. Ukupno je za Omiš napisao trinaest skladbi. Prvi put se pojavio 1970. sa skladbom „Baš si luda” i osvojio prvu nagradu žirija. Iduće godine nastala je pjesma „Moja jube” koja je te godine ocjenjena kao najuspješnija, a zatim je, poput njegovih brojnih drugih pjesama, postala toliko omiljena da je među pukom zaživjela kao narodna. Manje je poznato da je jedan od njegovih najvećih hitova „Galeb i ja“ pisan upravo za Festival u Omišu. Runjićeva ideja je bila da „Galeb i ja“ bude posveta klapi, no čim ju je Oliver vidio pitao ga je: „Za koga ti je ovo?“. Kad je Runjić rekao kako je pjesma za Omiš, Oliver je rekao: „Ma kakav Omiš, ovo ja pivam!“.

Koncertom u najvećoj hrvatskoj koncertnoj dvorani omiški Festival se želi odužiti, zahvaliti i još jednom prisjetiti našeg velikog skladatelja. Prigoda je to da se prisjetimo Runjićevih uspješnica kako i dolikuje, u izvedbama onih najboljih, klapa pobjednica 58. izdanja Festivala održanog proteklog ljeta u Omišu: Sorelo (ž) - Zagreb; Batuda (m) - Dugi Rat, Ventula (ž) - Split, Vinčace (m) - Novi Vinodolski, Mirabela CZK Omiš (ž) - Omiš, Dalmari (m) - Maribor, Oželanda (ž) - Zagreb, Liron (ž) - Mostar, Ivo Lozica (mj) - Lumbarda i Bošket (m) - Zagreb.



Mnoge Runjićeve skladbe svojim dalmatinskim timbrom privlačile su i još uvijek privlače brojne klape te se nalaze na njihovom repertoaru. Prva klapa koja je, u maestralnim klapskim obradama Nikole Buble, izvodila Runjićeve uspješnice bila je proslavljena klapa Trogir. Veliki dio svoje slave Trogirani mogu pripisati upravo sjajnim a cappella klapskim izvedbama brojnih Runjićevih hitova. Bili su pioniri u povezivanju tradicijskog klapskog izričaja i zabavnog dalmatinskog melosa kreirajući tako potpuno novi glazbeni izričaj, danas sasvim uobičajen među brojnim klapama. Ove godine Trogirani slave svoj okrugli šezdeseti rođendan, te je prigoda da kao posebni gosti nastupe na koncertu u Lisinskom.

Na koncertu će kao gost nastupiti i kantautor Tedi Spalato, još jedno popularno ime hrvatske, posebice dalmatinske estrade, a mogli bismo slobodno napisati i jedan od sljedbenika Runjićevog skladateljskog filinga kojemu se jednako tako iz svake pjesme izlijevaju note u kojima se zrcali Mediteran.

Pored Festivala dalmatinskih klapa suorganizatori tradicionalnog, 38. po redu, koncerta u Lisinskom službenog naziva „Pismo moja, hrli tamo - Zagrebu na dar“ su Grad Omiš i Gradska skupština Grada Zagreba koja je počasni pokrovitelj koncerta.