Koncert u Areni kruna je uspješne turneje benda koji je postao institucija

Jedan od najvećih pop-bendova svih vremena, britanski giganti Duran Duran, večeras će treći put nastupiti u Hrvatskoj. Nakon premijernog nastupa u zagrebačkom Domu sportova 2001. godine te Šalati 2017., danas ih očekuje i premijerni nastup u pulskoj Areni.

Utjecaj na generacije

Duran Duran bez sumnje su jedan od najvećih mainstream bendova i glazbena institucija koja je iznjedrila neke od najvećih pop-hitova svih vremena. Više od četiri desetljeća duga karijera, 16 studijskih albuma i preko 100 milijuna prodanih ploča diljem svijeta te nagrade, poput one za životno djelo, dva Grammyja, BRIT Awards za izvanredan doprinos glazbi, mjesto u Hollywood Walk Of Fame, kao i uvrštavanje u Rock & Roll Hall Of Fame, označili su Duran Duran jednim od najprepoznatljivijih bendova našeg doba. Držeći prva mjesta na ljestvicama najboljih UK singlova, bend je predvodio britansko osvajanje američkog tržišta s čak 21 singlom na top 10 popisu Billboardove ljestvice, a njihova “A View To A Kill” jedina je tematska pjesma iz filma o Jamesu Bondu koja je dosegnula prvo mjesto US top ljestvice. Od početaka uz istoimeni album “Duran Duran”, nasljednika “Rio”, “Seven And The Ragged Tiger” i “Notorious”, “Big Thing” ili pak “Thank You”, “Red Carpet Massacre”, “Paper Gods” podarili su nisku nevjerojatnih hitova.

Povezujući generacije fanova i horde obožavatelja Duran Duran puni najveće stadione dok pjesme i dalje čine obvezan repertoar radijskih postaja. Predvođeni karizmatičnim Simonom Le Bonom, kao glazbene i modne ikone utjecali su na generacije glazbenika i pop-kulturu. Ostaju jedan od najviše obrađivanih bendova uz verzije primjerice Franz Ferdinanda, Korna i Deftonesa, do Courtney Love ili sempliranje The Notorious B.I.G.-a. Nastup u pulskoj Areni bit će kruna iznimno koncertno aktivnog razdoblja za Duran Duran, uključujući i rasprodane koncerte u arenama u UK-u, Irskoj, Kanadi i Sjevernoj Americi, poput onog na Madison Square Gardenu u New Yorku. The Telegraph je live nastupe opisao kao dekadentne i bombastične, The Times bendu daje kraljevski status, a Clash kaže da je “riječ o prvoklasnoj izvedbi”, dok The Spectator piše da je Duran Duran “nacionalno blago”.

Pojavili su se u kasnim 1970-ima kao dio svjetskog novog vala odnosno novog romantizma i bili su važan dio glazbene ‘Druge britanske invazije na SAD’. Unatoč njihovu kontinuiranom radu i razvoju tijekom gotovo 40 godina postojanja smatra ih se primarno ‘sastavom iz osamdesetih’.

VEZANI ČLANCI:

John Taylor i Nick Rhodes osnovali su Duran Duran 1978. u Birminghamu, s Taylorovim prijateljem iz umjetničke škole Stephenom Duffyjem, nazvavši svoj bend po “Dr. Durandu Durandu”, liku Mila O’Shea iz znanstveno-fantastičnog filma Barbarella (1968.), dan nakon što je film emitiran na BBC-ju 20. listopada 1978.

Najpoznatiju postavu grupe činili su Nick Rhodes (klavijature), John Taylor (bas-gitara), Roger Taylor (bubnjevi), Andy Taylor (gitara) te Simon Le Bon (vokal). Zanimljivo je da Taylori uopće nisu u krvnom srodstvu. Sastav je često trpio promjene u sastavu i u dva navrata je funkcionirao kao trio; između 1986. i 2001. gitaru je svirao Warren Cuccurullo, a od 1989. do 1991. godine bubnjar sastava bio je Sterling Campbell. Ipak, u vrijeme njihova novog povratka s albumom “Astronaut” iz 2004. godine, Duran Duran opet su bili u originalnoj postavi i krenuli su na svjetsku turneju s početkom u veljači 2005. Tijekom turneje, sastav u ljeto 2006. ponovo napušta Andy Taylor.

Prvi veliki hit benda bila je pjesma “Girls on Film” (1981.), s njihova istoimenog debitantskog albuma, čijoj je popularnosti pridonio kontroverzni glazbeni spot. Na drugom albumu benda “Rio” (1982.) bile su pjesme “Hungry Like the Wolf” i “Rio”, koje su sadržavale filmske glazbene spotove u režiji australskog redatelja Russella Mulcahyja. Njihov treći album, “Seven and the Ragged Tiger”, postao je njihov jedini album broj jedan u Velikoj Britaniji i sadržavao je singl broj jedan u SAD-u i Velikoj Britaniji “The Reflex”. Godine 1985. bend je bio na vrhu američke top ljestvice sa singlom “A View to a Kill” iz soundtracka istoimenog filma o Jamesu Bondu. Nakon albuma “Notorious” 1986., članovi grupe borili su se pobjeći od imidža tinejdžerskih idola i pokušavali su steći poštovanje među kritičarima složenijom glazbom. Novi ozbiljni imidž isprva nije bio prihvaćen i njihova je popularnost počela jenjavati.

GALERIJA Pogledajte odličnu atmosferu s trajekta Oliver koji je uplovio u Velu Luku

Duran Duran bili su među prvim bendovima koji su radili na vlastitim remiksevima. Prije dana digitalnog sintesajzera i jednostavnog audio sempliranja, stvarali su višeslojne aranžmane svojih singlova, ponekad snimajući posve različite produljene izvedbe pjesama u studiju.

Poseban stil

Od početka svoje karijere svi su članovi imali istančan osjećaj za vizualni stil. Radili su sa stilistom Perryjem Hainesom i modnim dizajnerima kao što su Kahn & Bell i Antony Price kako bi izgradili oštar i elegantan imidž. Tijekom svoje karijere nastavili su predstavljati modu kao dio svog paketa. U 1990-ima surađivali su s Vivienne Westwood, a 2000-ih s Giorgijom Armanijem. Bend je zadržao kreativnu kontrolu nad svojom vizualnom prezentacijom blisko surađujući s grafičkim dizajnerom Malcolmom Garrettom i mnogim drugima tijekom godina na stvaranju naslovnica albuma, programa turneja i drugih materijala.

Lani su izdali album “Danse Macabre”, kojeg će dijelom predstaviti i na koncertu u Puli. Osim novih pjesama na njemu se nalazi nekoliko obrada, poput “Paint It Black” Rolling Stonesa, Cerroneova “Supernature” i “Psycho Killer” Talking Headsa, na kojoj gitaru svira Victoria De Angelis iz grupe Måneskin.