Konačno pao poljubac između Nadie i Luke: 'Ovo je dokaz da se ostvari sve što jako želite'

Parovi iz „Braka na prvu“ odlaze na izlete kojima bi im trebali pomoći da se zbliže, što je definitivno najpotrebnije Lidiji i Alenu. Dodatnu bombu dao je Alenov odgovor kako se ne sjeća svoje posljednje veze jer je bila loša, što je Lidiji bilo potpuno nejasno i smatra da to nije normalan odgovor odrasle osobe.

„Nisam došla glumiti, a on ima taj neki strah, htio je ispasti neki savršen čovjek, pozitivac koji će pronaći savršenu ženu i odvest je kući“, kazala je Lidija koja se nije mogla načuditi činjenici da Alen o svojoj bivšoj djevojci govori kao da je se ne sjeća.

Poslije nimalo uspješnog spoja u solani ostatak dana proveli su na plaži, gdje su puštali zmaja, no ni to nije prošlo bez incidenta. Lidiju je živciralo što je Alen sve radio po svom i nije slušao instruktora.

Valentina i Marinko uživali su na raftingu, a ona je zadovoljno komentirala da voli muškarce koji odlaze u prirodu i uživaju u takvim izletima.

„Valentina mi se stvarno sviđa“, kazao je Marinko Valentini, ali ona je njemu otvoreno rekla kako joj je drag do granice prijateljstva i ništa više od toga. „Mislim da si laže malo, zapravo, malo više si laže“, kazao je Marinko uvjeren kako ipak postoje neki osjećaji s Valentinine strane.

„Za stepenicu više u našem odnosu morao bi biti malo manje djetinjast, posvetiti mi malo više pažnje i ne biti toliko nervozan. Ne znam zašto je toliko nervozan, ali takav je otkako smo se upoznali“, zaključila je Valentina, a on smatra kako mu je ta nervoza ostala još iz vojničkih dana.

Nikolina i Adam su vrijeme kratili igranjem golfa, a poslije toga su se zabavljali uz boćanje iako ni jedno ni drugo nisu posebno vješti u tome. Njihov odnos nije postao ništa prisniji, ali provode više vremena u razgovoru i upoznavanju.

„S moje strane nema nikakvih osjećaja, sve je to na prijateljskoj bazi“, kazala je Nikolina kojoj ni romantična vožnja brodom nije pomogla da se približi Adamu. No nakon što se Adam skinuo da se okupa u moru, Nikolina je zadovoljno zaključila:

„Adam dobro izgleda, ima dobro tijelo, moram priznati.“

Foto: RTL

Nadia i Luka išli su na izlet u Rovinj, a čini se kako je početni entuzijazam polako splasnuo, barem kod Luke, pa je Nadia pokušala doznati o čemu je riječ. „Pokušala sam izgladiti stvari, pitao me sjedim li na dva stolca. Što mu to znači?“ pitala se Nadia dok je Luka uporno ponavljao da je dobro. Na kraju je dočekao i ispunjenje svoje želje - Nadia ga je poljubila.

„Sad imate dokaz da se ostvari sve što jako želite“, komentirao je zadovoljno Luka koji je ostatak dana proveo sa svojom dragom u zagrljaju na brodu.

Foto: RTL

Gordana i Milan svoj su dan proveli u idiličnom Motovunu, gdje su se pokušavali što više upoznati, a unatoč malim problemima poput Milanova ostavljanja odjeće posvuda, par dosta dobro napreduje.

„Jako je drag čovjek, divan je“, kazala je Gordana, a nimalo manje oduševljen svojom partnericom nije ni Milan. Drugi dan Milan je ispravio sve što je Gordani smetalo, ali se odlučio nakon doručka odmoriti što njoj nikako nije bilo jasno.

Gordana i Dejan proveli su romantičan dan u Zadru i činilo se kako u njihovu odnosu baš sve ide po špagi. Razgovarali su o bivšim vezama pa je Dejan priznao kako je posljednju dugogodišnju vezu prekinuo prije više od tri godine i da je sad spreman za novu.

„Već sam četiri godine solo i to mi je odgovaralo da prebolim sve, da se oporavim. U posljednje mi je vrijeme došla želja da budem s nekim“, otkrila je Gordana. Ipak, počele su prve naznake nevolja u raju pa je Gordana otvoreno priznala kako se počela malo udaljavati jer joj je sve postalo previše intenzivno. No Dejan je sve mirno prihvatio i rekao da razumije Gordaninu stranu.

Hoće li njihov put ići silaznom putanjom i kako će završiti romantična večera između Lidije i Alena - doznajte u četvrtak u 20 sati na RTL-u!