Biste li ga prepoznali? Pogledajte kako danas izgleda Maxwell Sheffield iz 'Dadilje' i čime se bavi

Poznati glumac Charles Shaughnessy (69) koji je utjelovio Maxwella Sheffielda iz 'Dadilje' i dalje glumi. Svjetsku slavu stekao je ulogom zavodljivog producenta u seriji emitiranoj od 1993. do 1999. Iako sa svojih 69 godina više nije aktivan kao nekad, Britanac se i dalje bavi glumom. The 'Winchesters' i 'Driven' samo su neki od naslova u kojima se pojavljuje, s posebnim naglaskom na seriju 'General Hospital' koja ulazi u 39. godinu prikazivanja, pri čemu Shaughnessys bilježi nastup u čak 177 epizoda.

Šarmantni Britanac iz braka s američkom glumicom Susan Fallander ima dvije kćeri, Maddy (29) i Jenny (34). Iako je njihov otac svojevremeno obožavan zbog uloge u Dadilji, one nisu bile oduševljene portretom karizmatičnog producenta, ponajviše zbog odnosa s otkačenom dadiljom Fran koju je glumila Fran Drescher.

- Jednoga dana kada sam se vratio kući dočekala me Maddy koja je bila jako uzrujana. Pogledala je jednu epizodu serije i upozorila me da ne ljubim druge djevojke. Nije joj se svidjela kemija koju Fran i Maxwell imaju na ekranu - izjavio je glumac u razgovoru za časopis 'People' otkrivajući zanimljive činjenice koje su se odvijale iza objektiva kamera.

Charlesov lik iz serije je kulturno neobrazovan, ali se istovremeno vodi zdravim razumom što rezultira mnogim komičnim situacijama i sukobima između Maxwella i Fran koji s vremenom razvijaju romantični odnos.

Shaughnessy je aktivan i na društvenoj mreži Instagram, gdje zajedno s gotovo 70 tisuća gledatelja komentira aktualnosti, donosi izvještaje o novostima iz karijere te evocira sjećanja na stare dane.

Podsjetimo, Shaughnessys se dotakao i potencijalnog ponovnog okupljanja ekipe serije - ponovno okupljanje bilo bi baš zabavno, ali teško je jer ljudi sada još gledaju 'Dadilju', koja ima 30 godina, a mi više tako ne izgledamo. Ja sam puno stariji. Puno je i Fran starija. Djeca su starija. Tu istu priču bi bilo lijepo stvoriti, no vjerojatno nije moguće. Taj vlak je otišao. Ne možete ponovno stvoriti tu čaroliju. Pomoću nekih elemenata možete stvoriti nešto drugo, ali to neće biti ono što je bilo izvorno. No ako netko smisli i ponudi mi da ponovno budem Maxwell Sheffield, bit će mi drago", priznao je glumac.

Svoju karijeru započeo je kao Alistar Durban u već spomenutoj seriji 'General Hospital' koja ga je predstavila publici pred malim ekranima, da bi ga u zvjezdanu orbitu lansirala humoristična serija sa dadiljom Fran prepoznatljivom po visokim glasovnim tonovima, otkačenim modnim kombinacijama i živopisnim dogodovštinama.

