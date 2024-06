Komentari ne staju! Minea pokazala fit liniju i gole noge u kratkoj haljinici

Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea izgleda senzacionalno, a to dokazuje i fotografija koju je objavila na svom Instagram profilu. Minea je pozirala u kratkoj bijeloj haljinici koja je istaknula njenu fit liniju. Pjevačica je pokazala gole noge, a pratiteljima se posebno svidjela ova objava. Pisali su joj kako je lijepa i prekrasna, a puno ljudi joj je u komentarima ostavilo emotikone srca i vatre.

Iako je pjevačica veliki gurman, uspjela je liniju dovesti do praktički savršenstva. Jednom je prilikom otkrila i kako joj je to uspjelo. - Odlučila sam napraviti malo veći zaokret koji neće trajati samo sezonski nego cijelu godinu. Prebacila sam se na kuhano povrće, laganiju hranu i salatu te potpuno izbacila slatko. A ovisnik sam o slatkom - kazala je svojevremeno u intervjuu za Story. - Uspjela sam tvrdoglavošću, ali poslužila sam se i trikovima. U prvoj fazi jela sam dosta voća, čime sam nadomještala potrebu za šećerom, odnosno sve dok se tijelo nije adaptiralo. Istina je da sami sebe dovodimo u situaciju da puno jedemo, konkretno - kad bih imala puno posla i stresa, jela bih svašta, tek toliko da nisam gladna. No takve faze, srećom, kod mene ne traju dugo - dodala je.

Također je vježbala tri puta tjedno, a uz to je koristila i roler kojim se opuštaju mišići i zateže koža. S vremenom je dodala i privatne treninge.

Podsjetimo, Minea je nedavno otkrila da je i ona postala žrtva krađe identiteta.

- Dragi moji, znate i sami koliko mi značite i koliko sam osjetljiva općenito na prevaru i neistine... Zato vam ovo pišem, jer vas sve želim upozoriti i kako bih ja bila mirna - započela je svoje obraćanje na Instagramu domaća pjevačica i voditeljica Renata Končića Minea, koja je postala najnovija žrtva internetskih prevara.

- NAJBITNIJE: nemam NIKAKAV Telegram profil, nemam grupe za chat, nemam ‘privatni profil‘ niti ikada ikome šaljem linkove u porukama. Imam službeni Instagram i Facebook profil i to su JEDINI moji profili. Nadalje, nikada u životu nisam koristila ‘čudesne kapi‘ ili ‘čarobne tablete za mršavljenje s kojima ćete smršavjeti 18 kila u 2 tjedna‘. Trebalo mi je više od dvije godine discipline, uravnotežene prehrane i puuuno vježbanja da bih dovela liniju u red. U zadnje vrijeme su društvene mreže prepune lažnih oglasa, prevara, pokušaja obmana, krađa identiteta poznatih osoba, pa tako i mene... Ljudi, samo oprezno i ne nasjedajte na lažne oglase i poruke... Ljubav za sve, samo za prevarante ne! Želim vam prekrasan tjedan - poručila je odvažno Minea u objavi koju je označilo s "sviđa mi se" više od tri tisuće ljudi, a mnogi su joj u komentarima iskazali i veliku podršku.

"Znam koliko je truda bilo potrebno, samo jako", poručio joj je kolega Dalibor Petko. "Ja, kao susjed, potvrđujem da si odbila sve moje kolače, čokolade i kole. Samo si klimala glavom NE. Pa sam ja morao više pojesti i sad sam ja bucko", našalio se bivši voditelj Dorian Elezović. "Djevojčica", "Jako si zgodna", "Predivna izvana i iznutra", Divna" - glasili su samo neki od komentara na račun Mineina izgleda.

U Instagram priči također je podijelila još jedan primjer internetske prevare, gdje prevaranti ‘upozoravaju‘ na druge prevarante. Tako je jedan korisnik društvenih mreža pokušao ‘uvaliti‘ pratiteljima da je kontaktiraju putem linka koji im on dijeli, no Minea ih je upozorila da, ako vide takvo što, također se radi o prevari.

