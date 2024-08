Klasik horora na kojem nastaje franšiza kakvu dugo nismo vidjeli

Mjesto tišine, SkyShowtime

U ljetnom zatišju dok ne provjerimo kakvi su novi filmovi i serije koji se ovog mjeseca pojavljuju na streamerima, dobro je podsjetiti se filma koji bi po svemu morao postati klasik. A i upravo je nedavno izašao i još jedan nastavak, “Mjesto tišine: Dan prvi”. No, upravo u ovom slučaju vidi se kako je teško ponoviti original, pogotovo kada se radi o jedinstvenoj priči. Osmislili su je Scott Beck i Bryan Woods uz pomoć samog redatelja i glavnog glumca Johna Krasinskog. Zemlju napada rasa iz dubine svemira koja reagira na zvuk pa tako ako uspijete ostati tiho, odnosno ne govoriti ništa i ne proizvesti nikakav zvuk, ostajete živi. Možda. Očito je da nikakav nastavak zbog ovako originalne priče ne može imati isti uspjeh, a učinkovitosti te ideje pridonijela je i sjajna gluma Emily Blunt na kojoj su tvorci filma inzistirali za ulogu majke, dok je sam Krasinski, neki će ga se sjetiti iz američkog “The Officea”, odigrao ulogu oca. Mislimo da je “Mjesto tišine” doista klasik horora jer je ponudio razinu jeze kakve se ne sjećamo u nekom drugom horor filmu iako danas postoji i stanovito zasićenje tim žanrom jer je on dospio i u televizijski mainstream kroz “Žive mrtvace”. Svejedno, kada postoji dobra ideja kao temelj, onda je to preduvjet za doista uspješan film. Prije nam je jedino “Get Out” Jordana Peelea izazvao ovakve žmarce, no u “Mjestu tišine” nema podteme kao što je to u “Get Out” bila rasa, već je priča opće ljudska i zapravo govori o borbi za obitelj, pa i koliko je i što čovjek spreman za nju dati. I sam svoj život. Zato je “Mjesto tišine” tako efektan film, a pogotovo je moralo biti izazovno glumcima praktično ništa ne reći cijeli film te osjećaje odražavati samo izrazima lica i gestikulacijom. Bluntova je odglumila istu ulogu i u drugom dijelu koji je solidno ocijenjen i također jako dohodovan, iako, dakako, nije na razini originala. Po uspjehu na blagajnama se s prvim nije mogao mjeriti jer je za samo 17 milijuna dolara napravljen film koji je zaradio 341 milijuna. Trend nastavlja i “Mjesto tišine: Dan prvi” s Lupitom Nyong’o koji možete već pronaći i po internetu, ali već nije tako dobro ocijenjen vjerojatno zato što nema dubinu dva originalna dijela. No, stvorena je horor franšiza kakvu već dugo nismo vidjeli, samo ostaje vidjeti koliko se može ponavljati ista priča, šuti i možda preživiš. No, opet, veći dio čovječanstva upravo to prolaze već desetljećima u stvarnosti, u “Mjestu tišine” tako uvjetovan život prikazan je eksplicitno, ubojito zlo vreba neposlušne koji se usude samo nešto reći.

Elizabeth Taylor: Izgubljene snimke, MAX

Je li Elizabeth Taylor najveća glumica koja je živjela? Bit će jako puno onih, možda i većina, koji će tvrditi da je doista tako iako ju je Američki filmski institut smjestio tek na sedmo mjesto najvećih u zlatnom dobu Hollywooda. Ni mi ne bismo procijenili da je to krivo, Elizabeth Taylor bila je žena osobite ljepote, a živjela je u vremenu koje je bitno drugačije od ovoga, kada su glumice bile doista dive, što je danas rijetkost. No, Elizabeth Taylor imala je i poseban život obilježen ne samo karijerom nego i brakom s podjednako karizmatičnim Richardom Burtonom. I njih dvoje će u više filmova napraviti i jedan sasvim poseban, a to je “Kleopatra”, klasik van vremena. Ali, Elizabeth Taylor bila je i među prvim važnim aktivisticama angažiranima na doista velikim pitanjima čovječanstva kao što je borba protiv AIDS-a, a također je u njoj također među prvima prepoznat i marketinški potencijal, imala je svoj brend parfema. Ovaj dokumentarac otkriva kroz još neobjavljene snimke snimljene upravo nakon “Kleopatre”, a pronađene na glumičinu tavanu sasvim drugačiju sliku velike glumice.

Cowboy Cartel, Apple TV+

Vidjeli smo neke jako loše recenzije za ovu dokumentarnu seriju, što je u redu, ali se mi s njima ne bismo baš složili. Prigovara se kako je jedna doista interesantna FBI-jeva istraga ispričana toliko loše da degradira njezinu važnost dovodeći u opasnost da se svijet meksičkih kartela shvati daleko benignije nego on zapravo jest. Ipak, priča je toliko zanimljiva da se seriju treba negdje pronaći i pogledati je. Radi se o istrazi jednog FBI-jeva agenta u poslovanja jedne od najzloglasnijih meksičkih bandi, Los Zetas, u vezi s utrkama konja kroz koje se pere kriminalom zarađeni novac. Ta priča je, dakle, istinita, ima svoje aktere koji govore u ovoj seriji, a dojam kvare loše igrane sekvence koje su doista mogle biti malo bolje. Jednostavno, sa serijama “Narcos” standard prikazivanja narko kartela značajno se podigao i to bilo koji producent mora uvijek imati na umu. Događaj sam po sebi ipak je iznimno zanimljiv i otkriva puno o funkcioniranju najopasnijih svjetskih krimi- nalnih organizacija.

Kleo, Netflix

Uvijek volimo istaknuti neku europsku seriju, a “Kleo”, čija se druga sezona krajem prošlog mjeseca pojavila na Netflixu, jedna je koju doista vrijedi preporučiti. I Nijemce, kao i nas uostalom, uvijek zanima razdoblje komunizma, a često se takve priče zavrte oko raspada tog sustava, odnosno pada Berlinskog zida. Tako je i ovdje gdje pratimo Stasijevu agenticu Kleo Straub koja je zatvorena pod lažnim optužbama iako je odradila ubojit zadatak likvidacije jednog državnog neprijatelja. Iz zatvora je puštaju nakon što Berlinski zid pada, no ona se, umjesto povučenog života, odlučuje osvetiti onima koji su joj zatvor smjestili. Sve ovo izgleda kao scenarij nekog filma o ženskom Jasonu Bourneu, međutim ne, ovdje ima i komedije, jasno i akcije, ali i trilera, sve upakirano dobro s garancijom doista kvalitetne zabave. Sve bez nekih velikih i skupih imena. Dakle, wartburzi, stari Berlin, čudni likovi, puno akcije, često vrlo efektne, pa eto razloga da se odbingea obje sezone odjednom, čini nam se ova serija još jednim skrivenim adutom.