Klara Šunjić: Moj podcast je drukčiji jer su mi gosti 'najkul dica u kvartu'

Definitivno možemo reći da su mlade generacije zaludjele zajednicu podcastima kojih je danas na pretek, ali ipak oni posebni uvijek pronađu svoj put do zvijezda! Naša ovotjedna sugovornica u rubrici podcast, 23-godišnja Splićanka Klara Šunjić, na odličnom je putu ostvarenja svojih snova, a svi koji je poznaju za nju kažu da je velika zaljubljenica u umjetnost, glumu, Dalmaciju i more! Voditeljska uloga u autorskom podcastu "The Coolest Kid on the block" savršeno joj pristaje, a svoje sugovornike koji su "najkul djeca u svom kvartu" ugošćuje s osmjehom i pozitivnom energijom. Ovaj put malo smo zamijenili uloge, a Klara nam je zanimljivo i s dobrom voljom odgovorila na sva pitanja...

Autorica ste i voditeljica podcasta "The Coolest Kid on the block". Čime se vaš podcast izdvaja od ostalih?

Moj se podcast izdvaja od drugih, kako ja volim reći, po tome što su moji gosti zaista "najkul dica u kvartu". Gledam na svoj podcast kao na platformu na kojoj mlade, perspektivne osobe mogu prikazati svoj lik i djelo onako kako to one žele. Ono što me možda najviše izdvaja od ostalih jest da nisam fokusirana isključivo na poznatije, već ostvarene goste. Isto kao što ću pozvati goste takvog profila, pozvat ću i one koji su tek na startnoj poziciji. Guramo jedni druge, divim se svim svojim gostima koji strastveno rade na ostvarenju ciljeva i ako im ja mogu pružiti priliku da se prezentiraju javnosti, rado ću to napraviti.

Kako ste se uopće odlučili pokrenuti podcast i koliko vam je trebalo da ga realizirate?

Od malih nogu imam afinitete prema televiziji, medijima, kazalištu, glumi… Čak sam nedavno pronašla video u kojem glumim televizijsku voditeljicu i pozdravljam svoje gledatelje, a imala sam nepunih pet godina. Tako da mogu reći da je uloga voditeljice od malih nogu prisutna u meni. Ono što me potaknulo na razmišljanje o pokretanju podcasta jest razdoblje kada sam nakon dugog niza godina provedenih na daskama koje život znače odlučila da to poglavlje u životu moram završiti. Iako sam se udaljila od kazališta, želja za stvaranjem nečega i dalje je bila u meni. Nedugo nakon toga kazališna svjetla reflektora zamijenila sam s televizijskim, no rad na televiziji ipak me nije ispunjavao onoliko koliko sam mislila da hoće. Tada mi je bilo potpuno jasno da je došlo vrijeme da se ideja podcasta napokon realizira. Kreiranje sadržaja prema vlastitim željama i preferencijama, opuštena atmosfera, "zezancija i uživancija", sve su to stvari kojima sam težila i za koje sam smatrala da su ostvarive jedino putem podcasta. Ideju koja vas oduševi nužno je i ostvariti, a upravo to sam i napravila.

Koliko je dosad snimljeno epizoda i koji su vam gosti posebno prirasli srcu?

Do sada je snimljeno 19 epizoda, a dvadeseta je u pripremi. Teško je izdvojiti najdražu epizodu ili najsimpatičnijeg gosta, jer sam zaista gotovo sa svima ostala u kontaktu. Svaka epizoda baš je svoja i iza svake se krije posebna priča. U jednoj epizodi gost mi je dugogodišnja prijateljica, snimamo i samo razmišljam kako smo od djevojčica bez brige i pameti došle do ovoga, a onda već idući tjedan snimam epizodu s velikim sportskim imenima i brinem se da ne kažem nešto pogrešno vezano uz njihovu profesiju. Stvarno mi je nevjerojatno teško izdvojiti nekoliko imena… Rodila su se tu jako lijepa prijateljstva i poznanstva, od Ante Travizija, Pene Kamena, Marka Kumrića, momaka iz TTM-a, do Ramone Erceg, Zlatka Kovačića i ostale genijalne ekipe koja je sjedila i ćakulala sa mnom u studiju.

FOTO: Podcast "The Coolest Kid on the block"

A jeste li i vi "The Coolest Kid on the block"?

Možda u svom portunu... Volim vjerovati da jesam. Za mene je "The Coolest Kid on the block" svaka osoba koja se trudi postići ono u što vjeruje, ono što je zamislila da mora. Bio njen cilj sportske prirode, umjetničke, poduzetničke ili neke stote. Samo neka se ide naprijed. Cijenim osobe koje se trude i učestalo rade na sebi, ja znam da se trudim. Kamo će me to dovesti, ne znam i nije bitno. Valjda onda i ja spadam u kategoriju "The Coolest Kid on the block".

Tko je Klara kada ne snima podcast?

Klara je najobičnija cura iz Stobreča koja svoje slobodno vrijeme najradije provodi u društvu bliskih prijatelja, na nekoj terasi uz more, s dobrom hranom i pićem. Meni takvoj ne treba ništa više nego ljudi koje volim, puno smijeha i malo mira. Studentica sam hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti u Splitu te sam zaposlena u PR agenciji Zlatni PrSt.

Kako reagirate na to kada vas gosti odbiju? Znači li "ne" za vas doista "ne"?

To je sasvim normalno i u redu. Idemo dalje. "Ne" znači "ne". Sigurno imaju svoje razloge zbog kojih ne žele gostovati i stvarno nikoga ne bih željela forsirati i biti dosadna s daljnjim pozivima. Moram priznati da je jako mali broj onih koji su me odbili, a ako se ikada predomisle, uvijek mi se mogu javiti.

Koliko je ljudi u vašem timu za podcast?

Moj tim činimo gospodin Željko Skoko, koji mi je ustupio svoj studio Jedina.hr te koji ujedno snima sve epizode, i ja. Tu je, naravno, i moj poslovni partner Pero Mikas koji je odmah podržao ideju podcasta i ponudio pomoć oko svega. Ostala ekipa, oni koji nisu direktno povezani s podcastom, ali u mojim očima čine veliki dio njega, svakako su moji prijatelji i obitelj na koje mogu računati u svakom trenutku.

Foto: Privatna arhiva

O kakvim temama progovarate u podcastu i koji je vaš cilj?

U podcastu se govori o svemu. Ne postoje nikakvi kalupi. Pitanja se pripremaju ovisno o gostu koji dolazi, a tijek razgovora uvijek završi neočekivano. Pričamo o životu gostiju, o temama njima važnima i aktualnima. Cilj mi je dobro se zabaviti i kao što sam već navela, pružiti svojim gostima priliku da se prezentiraju publici onako kako oni žele. Cilj mi je jednoga dana imati lijepe uspomene, da možda moja djeca jednoga dana mogu gledati te videozapise. Cilj mi je naučiti nešto novo od svojih gostiju i približiti ih gledateljima. Nikada zapravo nisam razmišljala o punom potencijalu podcasta, jednostavno ga snimam i zadovoljna sam.

Tko vam je najveća podrška?

Najveća podrška su mi obitelj, dečko i prijatelji. Ne samo što su mi podrška, nego se i oni sami trude oko ovog projekta. Je li to zato što znaju koliko mi znači ili je to zato što vjeruju u ideju, nije mi važno. Važno mi je da su oni tu. Svima koji tek započinju s nečim, željela bih poručiti da je moguće ostvariti sve svoje ideje, ali ipak mislim da to ne možete napraviti sami. Nemojte ići, što bi se reklo, glavom kroz zid jer tako sebi dodatno otežavate posao. Treba prihvatiti pomoć, raditi i surađivati s ljudima.

Foto: Privatna arhiva

Mislite li da je danas ženama teže započeti ovakav projekt nego muškarcima? Što mislite, mijenja li se položaj žena u društvu?

Vjerujem da spol ne bi trebao biti prepreka u ostvarivanju ciljeva. Možda ću određeni dio publike teže osvojiti nego što bi to učinio neki muški voditelj, ali to dovoljno govori o takvoj publici. Znam da postoje osobe koje me ne shvaćaju ozbiljno zato što sam mlada djevojka, no to me sigurno neće spriječiti ni u čemu što sam naumila. U životu je važno znati tko si, što si, odakle si i koliko vrijediš. Jednom kada shvatite da nekoliko konzervativnih umova ne može i nikada neće odrediti vašu vrijednost, granice ne postoje. Osjećam da se ženski položaj u društvu mijenja nabolje, ali još uvijek postoje izazovi koje treba prevladati. No, vjerujem u snagu ženske zajednice i u mogućnost da zajedno ostvarimo napredak.

Koliko vam je važan "feedback" gledatelja podcasta?

Važan mi je. Pozitivni komentari veliki su vjetar u leđa, ali jednako su mi važne i konstruktivne kritike. Meni je cilj biti što bolja i svojim gledateljima pružiti što bolji sadržaj. Naučila sam razlučiti bitne povratne informacije od nebitnih i to je jedini način na koji mogu bistre glave raditi na poboljšanju svojih voditeljskih vještina i samoga podcasta.

Gdje sebe vidite za pet godina?

Za pet godina vidim se kao uspješnu poslovnu ženu koja će uvijek težiti nečemu većem, drukčijem, intrigantnijem i koja će uživati stvarati i raditi na novim projektima. Također se vidim još uvijek sretno zaljubljenom, veselom, nasmijanom i u društvu dobrih ljudi na nekoj terasi uz more.

