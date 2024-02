Kićina crna žena iznenadila je novom objavom: Nadam se da će sud stati na kraj njegovim manipulacijama

Već godinama traje sudska borba Mirjane Antonović i njezinog sina koji pokušavaju dokazati kako je pjevač Miroslav Ilić otac njezinog Devina. Sada se Mirjana, koju je pokojni Kićo Slabinac opjevao u pjesmi "Crna žena" na Facebooku otkrila kako je Viši sud u Beogradu drugi put potvrdio kako je Ilić Devinov otac.

- Dobro jutro dragi prijatelji! Da vas na brzinu obavijestim da je Viši sud u Beogradu, po drugi put, odlučio u NAŠU korist. Miroslav je u medijima izjavio da ne razumije kako sud može doći do odluke da je on Devinov otac bez njegove suglasnosti da priloži DNK. Kad čovjek koristi i krije se iza zastarjelog zakona i odbija sudu dati svoj DNK, sud mora odlučiti na bazi svjedoka, slika, i mnogobrojnih drugih dokaza. Poslije svega je ipak Viši sud, po drugi put, zaključio da su Devin i Miroslav otac i sin. Nećete vjerovati!!! Miroslav je ponovo predao žalbu. Nadamo se da će na sudu ipak biti pravedni i konačno staviti pečat na Miroslavove prazne manipulacije - napisala je Mirjana na Facebooku.

Antonović sa sinom živi u Americi i često posjećuje Beograd, a tijekom tih posjeta dosta je vremena izgubila na sudskim hodnicima čekajući odluke u sudskim parnicama koje je vodila želeći dokazati da je popularni pjevač otac njezinog djeteta.

Mirjanin sin jednom prilikom je otkrio da je stupio u kontakt s Ilićem, ali glazbenih nije pokazao želju da ga upozna.

- Nazvao sam ga ubrzo nakon sam saznao da mi je biološki otac i rekao mu: „Jeste li vi Miroslav Ilić? Ovdje Devin, tvoj izgubljeni sin iz Amerike.“ Nastala je pauza poslije koje je on odgovorio: "Drago mi je da si živ i da si dobro". Pričali smo o raznim stvarima, čak i o nogometu. Kasnije smo se još nekoliko puta čuli, čak smo se dogovorili da se nađemo u Beogradu. Kupio sam kartu, ali me je, nažalost, nedjelju dana prije puta pozvao i otkazao susret.- ispričao je jednom prilikom Devin.

Dodao je i kako mu je bilo teško što njegov biološki otac nije onakav kakvim ga je zamišljao, a Ilić je Devina posljednji put vidio kad je on imao samo 18 mjeseci i kako piše Blic, Miroslav mu je tada poklonio zlatnu ogrlicu koju Devin i dalje nosi. Mirjanin bivši suprug, Daniel Antonović svojevremeno je priznao njenog sina Devina i uvijek je u javnosti naglašavao kako mu je on otac i to ne samo na papiru.

