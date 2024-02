Tia i Filip iz 'Mjesta zločina': Ljude oduvijek zanima true crime žanr i ono što stoji iza takvih priča

Prvi hrvatski true-crime podcast "Mjesto zločina", koji vodi dubrovačko-zagrebački dvojac Tia i Filip, hit je među mlađom generacijom. Voditelji su nam otkrili što ih je spojilo i kako su doživjeli neke slučajeve o kojima bruji internet u posljednje vrijeme. Podijelili su s nama i neke vlastite strahove, ali i što sve spremaju za svoje slušatelje u budućnosti.

Kako ste se odlučili snimati baš true crime podcast?

Filip: Tiu je oduvijek zanimao true crime kao žanr te je puno o tome čitala, gledala dokumentarce i slušala podcaste. U zadnje vrijeme je i zbog popularizacije podcasta te zbog streaming servisa kao što je Netflix taj žanr postao jako popularan te se za svaki dobar komad sadržaja nađu deseci slabo istraženih i senzacionaliziranih podcasta. Također u Hrvatskoj takav sadržaj još nije postojao.

Tia: Filipa je true crime zanimao, ali ne u mjeri kao Tiu. Tu i tamo bi ga zaintrigirala neka priča pa bi proveo neko vrijeme na Wikipediji dok bi o tome saznao sve što ga je zanimalo. Zna za neke poznatije slučajeve. Više mu je element podcasta bio zanimljiv, prije je i s bratom nešto malo snimao, za vrijeme covid izolacije.

Sjećate li se koji je prvi slučaj koji vas je zaintrigirao?

Filipa su oduvijek plašili filmovi koji su imali natpis "po istinitim događajima" pa bi bilo o nekim ubojicama, to je izbjegavao. Prvi koji je općenito išao na svoju ruku više istraživati bi vjerojatno bio "Zodiac". Imao je taj element šifri, pisama, misterije, još se ni ne zna tko je. Taj dio je privlačan. Za Tiu je to Jack Trbosjek. Od malena je čitala knjige o neriješenim misterijima u svijetu, a u svakoj knjizi bi se spominjao upravo on. To je raspirilo strast za ovim žanrom.

Kako ste se vas dvoje upoznali? Kada ste shvatili da imate slične interese?

Upoznali smo se jer je Tia očajnički trebala moju pomoć, očito. Naime, letjeli smo istim avionom iz Dubrovnika u Zagreb i njoj se mobitel ispraznio, a morala je zvati prijateljicu čim je sletjela. Najlakše joj je bilo pitati osobu koja sjedi pored nje, a to sam bio ja. Počeli smo malo pričati, shvatili kako imamo sličan smisao za humor i vrlo brzo počeli pričati o podcastima koje slušamo, pa samim time i onima u žanru true crimea. Poslije smo ostali u kontaktu i vrlo brzo je Tia došla na ideju kako bismo možda i mi mogli nešto takvo pokrenuti.

Kada ste se odlučili podijeliti svoje interese s publikom? Jeste li imali strah da će vas netko osuđivati zbog toga?

Relativno brzo smo pokrenuli podcast, jer smo već imali opremu za snimanje, a budući da smo oboje perfekcionisti, zajedno smo na prvoj epizodi radili dosta dugo, dok nismo otkrili kako bismo htjeli zvučati. Htjeli smo to napraviti za sebe, jedan hobi, način kreativnog izražavanja, što je inače nešto što oboje volimo i tražimo. Ako nas sluša par ljudi, neka, dok god smo mi s time zadovoljni. Uvijek postoji neka trema od toga kako će ljudi reagirati, ali oduvijek nam je želja bila i ostala da mi moramo prvi smatrati kako je nešto dobro i kvalitetno. Istomišljenici će onda sami doći.

Imate li neke uzore? Koji strani true crime podcast najradije slušate?

Moramo reći kako je neki najveći uzor našem podcastu "Last Podcast on the Left". Mi u svojim životima volimo humor te smo to otpočetka htjeli ubaciti u samu srž podcasta. "Last podcast on the left" je upravo takav sadržaj te osobnosti voditelja i njihov smisao za humor, iako pričaju o najgorim mogućim stvarima koje se mogu dogoditi ljudima, uvijek dođu do izražaja.

Postoji li neki slučaj zbog kojeg niste mogli spavati?

Ne nužno jedan specifični slučaj. Uvijek ima nekih slučajeva koji malo dulje ostanu s nama, Filipa npr. jako pogađaju oni gdje su žrtve djeca. Tii je najteže palo istraživanje o "dnepropetrovskim manijacima" jer je izrazito brutalno. Smatramo kako smo postali više, nećemo iskoristiti riječ paranoični, ali oprezni u vezi toga kako živimo, koga upoznajemo, gdje se krećemo i takvih nekih stvari, a to pokušavamo prenijeti i slušateljima.

Kakve slučajeve izbjegavate obrađivati u svom podcastu?

Slučajevi koji uključuju mučenje samo za svrhu mučenja. U takvim slučajevima nema ništa edukativno niti zanimljivo što bismo mogli obraditi. Većinom je samo nabrajanje užasnih načina na koji je neka osoba patila, a to ne želimo obrađivati.

Zašto mislite da ljude toliko zanima mračna strana ljudske psihe i ovakvi zločini? U svijetu je to strašno popularan sadržaj, a kod nas smo to mogli primijetiti u pandemiji s ludilom oko dokumentarne serije "Tiger King"...

Veliki element true crimea kao žanra je neka "sigurnost". Sigurna udaljenost s koje možemo promatrati ubojice, silovatelje, općenito manijake i psihopate i saznati više o tome bez da moramo to proživjeti. Ljude oduvijek zanima taj element psihologije, kako je došlo do toga, što ih je potaknulo, gdje su stvari krenula na gore? True crime ima taj dodatni element "true" uz sebe koji je stravičan jer su se te stvari upravo tako i dogodile. S time dolazi i jedna velika odgovornost na nama koji to širimo i pričamo o tome, gdje moramo paziti kako i na koji način prezentiramo ove činjenice.

Obradili ste i slučaj Gypsy Rose Blanchard. Ta žena je cijeli život bila žrtva svoje majke koja je tvrdila da je Gypsy bolesna i nepokretna, praktički na samrti, a kada je u nekom trenutku shvatila da njena majka laže, odlučila ju je ubiti - a za to je zadužila svog dečka. Gypsy više nije u zatvoru - što mislite, ima li šanse da se snađe nakon svega i vodi normalan život? Već vidimo i da je aktivna na društvenim mrežama…

U zadnjem razdoblju prije njenog puštanja iz zatvora bilo je jako puno sadržaja na društvenim mrežama o njoj, njenoj slobodi, što bi trebala napraviti, iskusiti i sl. Čak su se radili i memeovi na temu njenog povratka u slobodan život. Osobno smatramo kako je to čudno i vrlo indikativno za neku parasocijalnu vezu koju ljudi razviju s nekim javnim ličnostima, ali primarno jer smo smatrali kako bi se ona trebala maknuti od toga. Jednostavno, probati iskusiti neki "normalan" život, dalje od kamera, medija, javnog života. Međutim, čim je izašla iz zatvora, krenula je davati izjave i počela stavljati sadržaj na društvene medije. Dakako, njen je život i slobodna je voditi ga kako god ona sada želi, no nama ostaje pitanje koliko je ona podrške i medicinske pomoći i terapije dobila kroz služenje zatvorske kazne i koliko je sama sa sobom razriješila sve što joj se dogodilo u mladosti? Želimo joj svu sreću, i svima koji budu u njenom životu.

Osim podcasta, imate i live evente, upoznali ste neke svoje fanove, znate li kakva ekipa vas sluša?

Žene. Stvarno velika većina, kao i s true crimeom, općenito nas žene slušaju, godištem najčešće između 18 i 24 godine, studenti. Naravno imamo i mlađih ljudi, dolaze nas slušati i njihovi roditelji. Imamo slušatelje većinom iz Hrvatske, ali i iz cijele regije i dijaspora na drugim kontinentima. Čak nam se par ljudi javilo kako uči hrvatski jezik kroz naš podcast, za što nismo sigurni koliko je dobra ideja. (smijeh)

Prije prvog javnog nastupa zanimalo nas je hoće li naši slušatelji biti malo više edgy ekipa, mislim kakvi će biti ljudi koji slušaju o ubojstvima svaki tjedan, ali to su stvarni ljudi puni empatije, zabavni, veseli, uvijek otvoreni za razgovor, baš imamo divne slušatelje. A to i nisu samo ljudi koji prate true crime, vrlo često nam govore kako slušaju zbog nas i naših osobnosti, iako na neki inače i ne vole taj žanr.

Kako funkcionira Murder Mystery događaj uživo? Možete li nam otkriti nešto o tome? Tko sve može sudjelovati?

Sudjelovati mogu svi, od 9 do 99 praktički. Igra je interaktivna. Polaznike podijelimo u timove od 4 do 6 ljudi koji djeluju kao detektivi koji će zajedno rješavati slučaj koji smo mi smislili. Postoji žrtva, postoje sumnjivci, postoje tragovi unutar informacija koje im damo, unutar prostora u kojem se igra te od ljudi koji sudjeluju kao likovi u priči. I onda, tko prvi točno riješi, nagrada ide njima.

Ovo je koncept koji smo već dulje vremena htjeli isprobati, dapače, jedna slušateljica nam je poslala isječak iz jedne naše epizode od prije par godina gdje pričamo upravo o tome kako bi bilo zabavno jedan dan ovo organizirati. I sad smo tu.

Organizirate i live evente. Što se tamo događa i kako to izgleda?

Naš live nastup može se opisati kao snimanje epizode s publikom. Odaberemo slučaj koji ćemo obraditi za taj nastup ili turneju te pred publikom prođemo cijeli slučaj. Budući da je ovo uživo, onda imamo i dodatni audiovizualni sadržaj, prezentaciju, te još svakakva iznenađenja. Na svakom nastupu postoji određeni kostur priče koji znamo, s točnim informacijama, datumima, imenima i događajima, ali je većina svakog nastupa improvizirana te svaki put vidimo gdje će nas priča odvesti. Zaista možemo reći kako svaka publika dobije potpuno jedinstvenu predstavu.

Za one koje je podcast zainteresirao nakon ovog razgovora - gdje vas mogu poslušati?

Na većini streaming platformi: Spotify, YouTube, Apple podcasts, Google podcasts. Također imamo Instagram i TikTok pod: @mjestozlocinapodcast s dodatnim sadržajem i objavama. Moramo spomenuti i Patreon stranicu patreon.com/mjestozlocina gdje se ljudi mogu pretplatiti na raznovrstan dodatan sadržaj. Ovisno o razredu donacija, tamo imamo bloopere sa snimanja, ekstra epizode, najave budućih epizoda te naši patroni prvi imaju opciju kupovanja karata za live evente.

Podijelite s nama neki slučaj koji ćete uskoro obraditi, čemu se vaši slušatelji mogu veseliti?

Za početak svake sezone izdamo jedan trailer unutar kojeg najavimo nekoliko slučajeva koje ćemo obraditi kroz tu sezonu. Na taj način se slušatelji mogu veseliti i spekulirati o tome kada će pojedini slučaj krenuti kroz sezonu. Ono što možemo reći je kako naši slušatelji mogu uskoro očekivati nekoliko epizoda na temu jednog od najpoznatijih serijskih ubojica u povijesti, a ta osoba je John Wayne Gacy. Na svakoj boljoj streaming platformi blizu vas!