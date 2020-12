Kate i William objavili novu fotografiju s djecom, svu pažnju ukrala malena Charlotte

Blagdanska atmosfera ušuljala se i u kraljevsku obitelj koja je povodom blagdana odlučila iznenaditi pratitelje obiteljskim portretom. - Vojvoda i vojvotkinja sa zadovoljstvom predstavljaju novu obiteljsku fotografiju koja će biti na njihovoj ovogodišnjoj božićnoj čestitki - napisali su u opisu fotografije na kojoj poziraju s djecom, 7-godišnjim princem Georgeom i 2-godišnjim Louisom te 5-godišnjom Charlotte. Upravo je ona ukrala pozornost pratitelja i to zbog svoje nevjerojatne sličnosti sa svojom prabakom, kraljicom Elizabetom II.

Foto: Reuters/Pixsell

- Nevjerojatno je koliko Charlotte podsjeća na kraljicu - glasi jedan od komentara ispod fotografije s kojim su se mnogi složili. "Baš kao kraljica u djetinjstvu", "Kao sestre", "George podsjeća na Dianu, Charlotte izgleda kao kraljica, a Louis kao Kate. Predivna obitelj", nizali su se komentari.

Foto: Instagram

Kate i William nedavno su svoje nasljednike odveli na predstavu u londonskom Kazalištu Palladium, a tamo su baš u manirima najvećih zvijezda zablistali na crvenom tepihu.

Foto: POOL/Reuters/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Royal visit to The Palladium Britain's Prince William, Catherine, Duchess of Cambridge and their children, Prince Louis, Princess Charlotte and Prince George attend a special pantomime performance hosted by The National Lottery, to thank key workers and their families for their efforts throughout the COVID-19 pandemic at London's Palladium Theatre, London December 11, 2020. Aaron Chown/Pool via REUTERS POOL