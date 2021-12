Kasandra se spremala za veliki povratak na estradu i novi album: 'Još ne mogu povjerovati u ovo'

Prerana smrt jedne od najvećih zvijezda devedesetih potresla je hrvatsku glazbenu scenu u ponedjeljak navečer kada se vijest proširila na društvenim mrežama. Davorka Ručević, poznatija kao Kasandra, zauvijek je zaspala još prije 18 dana u bakinu stanu na Bukovcu, u kojem je posljednjih godina živjela sama, a imala je tek 54 godine. Tužnu vijest potvrdila je njezina majka Darinka Gazibara, kada se javila za zagreb.info i potvrdila da je Kasandra preminula 3. prosinca.

– Navečer je zaspala i više se nije probudila… Užasno mi je teško, trenutačno se nalazim kod prijateljice jer ne mogu biti sama. Navečer smo se poljubile i zagrlile, svaka je otišla u svoj stan i sutra je više nije bilo – kazala je shrvana majka.

Estrada u nevjerici

Zvijezda cro dancea 90-ih svojom je smrću rastužila brojne kolege koji i dalje ne vjeruju u to što se dogodilo. Jedna od njih je i pop-pjevačica Marinela Ella Jantoš (50), koja nam se javila sa sjetom u glasu.

– Što reći? Povukla se i umrla kao prava diva. Pokušala sam doći do nje zadnjih godina kada smo ponovno počele pjevati devedesete Minea, Ivana i ja. Uspjela sam doći do nje, no bila je veoma samozatajna. Govorila je i nešto malo o problemima koji su se ticali ponovnog izlaska u javnost, no ne bih voljela govoriti o tome. Očigledno joj je bilo uistinu stalo da o tome nitko ništa ne zna, voljela bih se i ja držati toga i ispuniti njezinu želju – kazala nam je Ella i istaknula da će Kasandru pamtiti po originalnosti i ekstravagantnosti te da joj je jako žao zbog svega što joj se dogodilo i zbog toga što nas je rano napustila.

– Pitala sam se i je li bila svjesna koliko je bila obožavana među svojim fanovima. Mislim da nije imala taj osjećaj. Znam to po sebi. S godinama se izgubi taj osjećaj, no onda se ljudi potrude da se taj osjećaj vrati – kazala nam je pjevačica.

Još jedna zvijezda devedesetih javila nam se potpuno shrvana viješću. – Još uvijek ne mogu povjerovati u to. Pamtit ću je kao prekrasnu dobru i nježnu dušu koja je bila čista ljubav i po predivnom osebujnom glasu. Bila je prenježna za ovaj svijet. Ako je istina, sada je u miru. Počivala u miru – kratko je kazala Ivana Banfić (52).

Kada je estradni menadžer Zoran Škugor (68) čuo za vijest o Kasandrinoj smrti, priznao nam je, u nevjerici je na više strana provjeravao istinitost ove tužne vijesti. – Zvao sam je i na njezin broj, no ona se nije javila. To je za mene bila potvrda. Prvi put sreli smo se devedesetih, svidjelo mi se ono što radi, no potom je nestala. Nakon nekog vremena nazvala me, bili smo redovito u kontaktu sve do početka pandemije – kazao je i otkrio da je imala velike planove za povratak na scenu.

– Kovali smo planove o novom albumu, bila je spremna za povratak. Jedino što me zamolila bilo je da pričekam dok ne riješi zdravstvene probleme, ali nikada je nisam pitao o čemu je riječ – kazao je i dodao da mu je jako žao što su album i povratak na scenu ostali samo njezine neostvarene želje.

– Bila je dobra cura, duhovita, uvijek spremna na šalu. Bila je jako dobra umjetnica, a onda se dogodilo to što se dogodilo. Otišla je prerano – kazao je Škugor.

Pjevačica Nikolina Ivošević (52), poznatija kao Nikita, kratko nam je kazala da je Kasandra za nju uvijek bila draga, vesela i otvorena osoba. – Znale smo razgovarati satima... Imala je specifičan vokal i pamtit ćemo je po otkačenom imidžu i pjesmama koje su ostavile trag u devedesetima. Draga moja, mirno mi spavaj... Volim te – kazala je Nikita.

Dizajnerica Matija Vuica (63) preminulu zvijezdu naziva ikonom devedesetih.

– Baš sam je voljela i baš sam zatečena i tužna. Svi smo bili dio jedne velike dance-scene koju je vodio naš Miha. Ali ona – Kasandra – bila je uistinu posebna, i svojom pojavom, i glasom i divnom dušom. Meni zasigurno jedna od najdražih osoba koje sam poznavala – kazala je Matija i poručila joj: – Sjećat ću se koliko ti je teško bilo skinuti periku i pokazati mi svoju divnu plavu kovrčavu kosu. Ali želim se s tobom oprostiti s osmijehom, jer radosnu te pamtim. I zato, kad budeš pjevala u raju, započni onim uvodom kojemu se i danas smijemo: "Dobra večer, Malinska, pardon, Makarska" – zaključila je.

Karijera je koštala zdravlja

Njezini hitovi ''Kazna'', ''I've Got A Feeling'' i "Sladoled" još uvijek se rado pjevaju, a sa scene se misteriozno povukla prije 14 godina. Cijeli svoj život, koji nije bio nimalo lagan, provela je u Zagrebu. Davorka Ručević uvijek je bila obavijena velom misterija. I dok su se mnogi pitali što se dogodilo s voljenom pjevačicom i zašto je tako naprasno nestala, ona se rijetkima javljala na telefon pa su počele kružiti razne priče i urbane legende. Neki su tvrdili da je oslijepjela, drugi da je psihički bolesna. No njezina majka otkrila je da se Kasandra razboljela nakon turneje u Sibiru, gdje je bila prisiljena nastupati oskudno odjevena. Bila je tamo prije nekoliko godina, oskudno odjevena na temperaturi od minus 20 stupnjeva. Povukla se, tvrdila je Gazibara, jer je dance-glazbu smatrala podcjenjivanjem. Kasandra je sama jednom otkrila da je imala izvanmaterničnu trudnoću te da je izgubila voljenog muškarca. Otkrila je i svoju točnu dijagnozu – imala je endometriozu maternice zbog koje nije mogla hodati. Prestala se baviti glazbom, no nije bila nezaposlena, radila je za jednu tvrtku od kuće. Da je planirala povratak, dalo je naslutiti i to što je otvorila profil na Facebooku, no pandemija joj je sve usporila.

