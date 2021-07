'Kao životinje u ZOO-u': Melania i Donald Trump jedu za ograđenim stolom u restoranu dok ostali gledaju

Kako navodi Michael Wolff u svojoj novoj knjizi, bivši predsjednik Donald Trump i njegova supružnica Melania obično jedu za ograđenim stolom dok vrijeme provode usred restorana u dvorištu Mar-a-Lago.

Na Trumpove se 'pomalo gleda kao na životinje iz zooloških vrtova', objasnio je Wolff u odlomku knjige 'Landslide: The Final Days of the Trump Prescription' u izdanju londonskog The Timesa.

Nepoznato je živi li Melania s Donaldom u odmaralištu Mar-a-Lagu.

'Melania možda živi ovdje. Tijekom četiri godine u Bijeloj kući nikad nije bilo sasvim jasno koliko vremena provodi tamo, a koliko u kući u Marylandu, u kojoj je smjestila svoje roditelje', piše Wolff i dodaje kako je osoblje Bijele kuće uvijek pazilo da se ne raspituju o tome ili otvoreno pitaju te da ta situacija nije sasvim jasna ni u Mar-a-Lagu', rekao je Wolff.

Trumpova glasnogovornica Liz Harrington odbacila je Wolffove tvrdnje.

'Michael Wolff proveo je više od dva sata u intervjuima s predsjednikom Trumpom i nikad ga nije pitao o lažnim tvrdnjama koje sad iznosi. Da je, predsjednik Trump bi ih odbacio, ali umjesto toga Wolff je odlučio pokušati zaraditi na knjizi s više fake newsa', izjavila je za Daily Mail Harrington.

Iako Melania i Donald sjede za ograđeniim stolom, Wolff kaže da se Melania smije i maše gostima koji ustaju kako bi odali počast bivšem predsjedničkom paru. Autor knjige ipak misli da je riječ samo o dobro uvježbanoj predstavi.

Otkada Trump živi u poznatom klubu na Floridi, uvjeti za ulazak u klub su se promijenili.

'Jedina kvalifikacija za članstvo koja sada nadmašuje stvarne troškove (250 tisuća dolara u odnosu na 150 tisuća prije predsjedničkog mandata, plus pozamašna godišnja naknada) jest biti ponizan Trumpov obožavatelj', objasnio je Wolff u svojoj knjizi.

Podsjetimo, nova naslovnica prestižnog magazina Vogue za kolovoz pripala je prvoj dami SAD-a , Jill Biden, a ta vijest podigla je mnogo prašine s obzirom na to da bivša prva dama Melania Trump nikada nije dobila takvu ponudu.

Melania je žarko željela biti na naslovnici Voguea, ali to joj nije uspjelo, a prošle godine je BBC News objavio snimku u kojoj se otkrilo kako se Melania nadala da će biti na naslovnici rujanskog izdanja Voguea 2018. godine, no ta je naslovnica pripala Beyonce, što se joj se nije svidjelo pa je tada burno reagirala.

