Kandidatima u goste stiže chef Mario Mandarić: 'Pokazat ću im da zdrava hrana ne mora biti skupa i neukusna'

U prošloj epizodi Antonio je gotovo do samog kraja vaganja imao najlošiji rezultat, a kako je o svemu odlučivala crvena linija, prijetio mu je odlazak kući. Posljednji par na vaganju bile su Nikolina i Maja, koja je imala lošiji rezultat od Antonija i već se pomirila da napušta show, no sve se promijenilo kad je Samanta zbog zdravlja i svoje djevojčice odlučila otići kući...

„Draga, Majo, za tebe ovaj ciklus nije gotov - odlučila sam da će se za mene cijeli ovaj proces nastaviti doma“, rekla je Samanta. Maji je bilo jako teško pa se rasplakala, ističući kako Samanta odlazi, a imala je super rezultate. Davorka je ostala bez cimerice i postala je tim s Mateom, a Antoniju je bilo drago što je još ostao u showu.

„Bilo me strah ispadanja, nije mi bilo svejedno, borit ću se da doguram što dalje“, rekao je i priznao da se boji za svoje zdravlje te da boravak u 'Životu na vagi' jako dobro utječe na njega i njegove navike jer je sada puno aktivniji. Objasnio je kako mu je Esmir najveća podrška u showu, doživljava ga kao zamjenskog oca, a on mu je savjetovao da sada mora puno više zapeti jer će inače ispasti. Osim što se treba osamostaliti i više vjerovati u sebe, Antonio priznaje da mu je najveća želja da se nauči zdravo hraniti, a o toj temi i danas će kandidati malo više naučiti od chefa Marija Mandarića, koji će danas kuhati s kandidatima. „Ljudi misle da je zdrava hrana skupa i neukusna, a ja ću im pokazati da to ne mora biti tako“, rekao je suvlasnik i glavni chef zagrebačkog restorana Noel s Michelinovom zvjezdicom.

Kako će se Davorka i Mateo slagati te koje će im jelo poznati chef Mandarić naučiti pripremati - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi' večeras u 21.15 sati na RTL-u ili već sad na platformi Voyo!

