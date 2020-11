Kandidati ostali iznenađeni, očekuju ih brojne promjene ali i povratak poznatih lica

U večerašnjoj epizodi 'Života na vagi' kandidati trče 'Grawe destinku maratona', a svi koji sudjeluju neće ispasti na sljedećem vaganju. Također, pobjednik koji istrči desetinku maratona, odnosno 4,2 kilometra, bit će korak bliže finalu i osvojit će imunitet te naredna dva vaganja biti spašen od ispadanja.S obzirom na to da su epidemiološke mjere na snazi, kandidati su otrčali maraton danju, i to samo njih šestero.

''Trčim ponovno nakon nekih 12-13 godina i želim to izgurati do kraja'', rekla je Marica, dok su Dodo i Matej bili na čelu staze, a Petra na kraju. Matej je prvi stigao na cilj i tako postao pobjednik. ''Osjećaj je fenomenalan. Maraton i ja u istoj rečenici, to mi je bilo nezamislivo. Ako nešto mrzim, to je trčanje na duge staze'', rekao je Matej. Iza njega je stigao Dominik. ''Matej je uvijek bio bolji od mene, ja nemam još toliko snage. Meni je dovoljno da sam istrčao ovih 4,2 kilometra'', rekao je Dodo. Marica je bila treća, odnosno prva od žena, a pretrčala je cijelu desetinku. Vijoleta je u cilj utrčala četvrta, Zdravka peta i Petra zadnja. ''Prehodala sam i pretrčala, do cilja sam došla i to je veliki uspjeh'', zaključila je Petra.

''Tko god misli da je lagano trčati po vrućini 4,2 kilometra, jako se vara. Pogotovo ljudi koji su u režimu u kojem su sada naši kandidati. Svi su zaslužili ovu nagradu'', rekao je Edo. Matej je osvojio imunitet na sljedećem vaganju, a upravo je to bilo ono što je uslijedilo.Vaganje se održalo u studiju jer je vani počela padati kiša, a Sanja je kandidatima otkrila da ulazak u studio znači promjene. ''Prošlo je deset tjedana. U ovoj finalnoj fazi natjecanja više neće postojati dva tima. Svatko se bori za sebe'', objasnila je Sanja.

Vaganje crvenog i plavog tima započelo je sa Zdravkom, koja je izgubila 2,3 kilograma i sada ima 95,3 kilograma. Matej je bio prvi iz crvenog tima koji je stao na vagu. Na posljednjem vaganju imao je 111,1 kilogram, a sada ima 3,5 kilograma manje, odnosno 107,6. Dominik je sa 128 kilograma došao na 125,3 kilograma. ''Ja sam u svojoj glavi napravio nemoguće pa mi je svaki rezultat nagrada'', komentirao je Dodo. Petra je sa 120,4 kilograma došla na 118,7, izgubivši tako 1,7 kilogram s čim nije bila posebno zadovoljna.

Za razliku od nje, Vijoleta je došla do dvoznamenkastog broja na vagi. Sa 100,3 kilograma koliko je imala na posljednjem vaganju pala je na 98 kilograma! ''Presretna sam! Sad želim doći do 70 kilograma'', rekla je Viki. Posljednja je na vagu stala Marica koja je imala 108,7 kilograma, a sada ima 1,7 kilogram manje. Edo nije bio zadovoljan njezinim rezultatom. ''Nisam zadovoljan rezultatom. To nisu tempo i dinamika kojima Marica treba gubiti kilograme da bi dostigla cilj'', rekao je Edo, no Marica je bila zadovoljna s tim koliko je izgubila.

Plavi tim, odnosno Zdravka, izgubio je 2,3 kilograma, odnosno 2,4% , a crveni tim je izgubio 11,9 kilograma, što je u postotku izgubljene tjelesne mase 2,1%. Iako je crveni tim mnogo brojniji, na vagi je pobijedila Zdravka, no s obzirom da su svi sudjelovali u maratonu, nitko nije ispao iz showa. Tu još nije kraj. Sanja im je otkrila da od večeras ne postoje timovi te da se svatko bori za sebe, ali i da se u show vraćaju dva člana.

''U igru se vraćaju dva člana, i to oni koji imaju najbolji rezultat od svih kandidata koji su ispali'', rekla je Sanja, a u studio su ušli Maja i Ante iz plavog tima, što je Zdravku najviše razveselilo. Maja je otkrila da je vani jako teško, nije joj najteže bilo pridržavati se prehrane, najgore je što nije imala motivaciju. Ipak, otkrila je da počela jesti svježe rajčice, što inače nije nikako mogla. Maja je, u dva tjedna, koliko je bila kod kuće, izgubila 5,3 kilograma što je njezinu trenericu posebno razveselilo. Ante je na zadnjem vaganju imao 155,8 kilograma, a prije nego je ponovno stao na vagu rekao je da su ga vani svi podržavali. ''Išao sam kod prijatelja jer je dobio dijete, a kad me pitao što da mi spremi za jest, rekao sam jabuku – i dobio sam je!'', prepričava Ante dodajući da je njegova supruga dok je on bio u showu smršavjela čak 20 kilograma, tako da podršku ima i s njezine strane.

Ante je u tjedan dana izgubio 3,4 kilograma. Sanja je nakon toga kandidatima rekla da će se u ciklusu koji dolazi morati pozdraviti sa svojim trenerima i imanjem na kojem žive, a sutra ujutro kreću u Park prirode Papuk. ''Nikad u životu nisam bila u šumi niti spavala u šatoru!'', rekla je Vijoleta.

Kako će se kandidati snaći bez trenera u parku prirode, gledatelji će doznati idući tjedan, od ponedjeljka do petka u 21.15 sati.