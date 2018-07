Kako je propao najbolje plaćeni hollywoodski glumac: tuži bivše menadžere da su ga pokrali

Koliko je dubok pad kada od najbolje plaćenog glumca (2012. upisanog u Guinnessovu knjigu rekorda sa zaradom od 75 milijuna dolara) proćerdate 650 milijuna dolara? I koliko slijepi morate biti da ne primijetite da vas je netko pokrao ili da vodite preluksuzan život, baš poput legendarnog glumca Johnnyja Deppa?

Filmska zvijezda, proslavljena u Burtonovim filmovima Edward Škaroruki, Willie Wonka i tvornica čokolade, Sanjiva dolina, kao i u pet nastavaka Pirata s Kariba, u prosjeku je mjesečno trošila dva milijuna dolara, a u sudskoj tužbi traži 25 milijuna dolara od svojih bivših financijskih savjetnika Joela i Roberta Mandela iz The Management Group za prijevaru i loše upravljanje njegovim imetkom, na što su mu oni uzvratili protutužbom. Uz to ga tuže i bivši tjelohranitelji da im je dužan i da ih je dovodio u neugodne situacije ispadima u drogiranom i pijanom stanju. No ono što je najgore za svakog roditelja nedavna je vijest da je njegov sin, 16-godišnji John Christopher Depp III., od milja zvan Jack, hospitaliziran zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. Vijest o bolesti sina, kojeg je dobio u četrnaestogodišnjoj vezi s francuskom glumicom i pjevačicom Vanessom Paradis (imaju i 19-godišnju kćer, model i glumicu Lily-Rose), glumca je zatekla na europskoj turneji s bendom Hollywood Vampires. Naime, 55-godišnji Depp, koji od 12. godine svira gitaru (ima kolekciju od njih sedamdesetak), lud je za glazbom, surađivao je i svirao s The Poguesima, Oasis, Red Hot Chilli Peppers, Marilynom Mansonom, prijateljevao s Tomom Pettyjem i svojim idolom Keithom Richardsom (po kojem je osmislio lik Jacka Sparrowa u Piratima s Kariba), a od 2015. gitarist je benda Hollywood Vampires osnovanog s pjevačem Aliceom Cooperom i bubnjarom Joeom Perryjem iz Aerosmitha. I sigurno bi bio glazbenik da ga kolega Nicolas Cage početkom osamdesetih u Los Angelesu nije nagovorio da se bavi glumom jer je bolje plaćena od glazbe.

Kuća od tisuću kvadrata

Ipak, unatoč bogatstvu, Depp je na putu da izgubi sve ako njegovi bivši menadžeri dobiju parnicu, a glumac se, pak, ni u jednom trenutku ne odriče luksuza i hedonizma, čak i sada kada je na rubu financijskog ponora: božićne blagdane proveo je u Francuskoj, zimu na Bahamima, a proljeće u Hollywoodu. Novinara magazina Rolling Stones, kojem je otvorio dušu rekavši da su ga poslovni menadžeri s kojima je surađivao od 1999. do 2016. prevarili i izigrali, ugostio je u unamljenoj prostranoj kući od tisuću kvadrata u londonskom Highgateu. Možda to ne bi bilo začuđujuće da Depp nema čak 14 rezidencija diljem svijeta: od dvorca na jugu Francuske, nekoliko otočića na Bahamima, nekoliko kuća i stanova u Los Angelesu, farmu konja u Kentuckyju čija je vrijednost oko 75 milijuna dolara...

Naravno, ima i jahtu, a vrlo je vrijedna i njegova kolekcija od 45 luksuznih automobila i moticikala, među kojima je i stari Harley Davidson iz 1940., prva luksuzna stvar kojom se nagradio kad je devedesetih počeo dobivati važne uloge. Kako se povećavalo njegovo bogatstvo, tako se povećavala i kolekcionarska strast: Depp posjeduje dvjestotinjak umjetničkih radova Andyja Warhola, Basquiata i Modiglianija, kao i razne memorabilije filmskih i glazbenih zvijezda (od Marlona Branda do Marilyn Monroe) spremljene u čak dvanaest skladišta. Sve bi bilo u redu da ne postoje vrlo ekscentrični troškovi, čak i bizarni poput kremiranja tijela svog dobrog prijatelja, pisca i novinara Huntera S. Thompsona i potom lansiranja njegove urne u svemir – što je koštalo oko pet milijuna dolara. Ili kupnje kauča od 8000 dolara iz reality showa obitelji Kardashian, samo zato što ga je poželjela njegova kći Lily-Rose. Iz vrlo praktičnog razloga – da izbjegne paparazze, gužvu u redovima i dosadne obožavatelje, Johnny leti samo privatnim zrakoplovom, na što je godišnje trošio oko tri milijuna dolara. Naravno, tu su i troškovi osoblja: na stotine tisuća dolara potrošio je na majstora zvuka, oko milijun dolara godišnje na osobnog liječnika kojeg može nazvati u svako doba, osobni čuvari su ga koštali oko dva milijuna dolara, a 40 zaposlenika – najužeg i najneophodnijeg osoblja – godišnje je plaćao oko četiri milijuna dolara. Među njima je i sestra Christi Dembrowski, od početaka filmske karijere njegova savjetnica i suradnica, kao i osobni asistent Nathan Holmes.

Upravo su njih dvoje sporni u tužbi Deppa protiv bivših financijskih savjetnika, jer se ispostavilo da je sestri isplaćeno sedam milijuna dolara, a Nathanu 700.000 dolara – i to bez pokrića. Navodno je novac s Deppova računa prebacivan na sestrin račun, a njime je platila kćerino vjenčanje, unamljivanje kuće i stanarinu.

– On je moj brat. Moj novac je njegov novac. A njegov novac je i moj – navodno je rekla sestra Christi kada su joj spočitnuli iz računovodstva da opravda troškove.

Demolirao hotel zbog Kate

Između nje i brata stvorio se razdor kada se Johnny spetljao i potom vjenčao s glumicom Amber Heard a da nije potpisao predbračni ugovor.

Christi, kao starija sestra, od malih je nogu imala zaštitnički odnos prema bratu, pa ju je povrijedilo kada je nije htio poslušati pri odabiru žene. Johhny Depp, naime, najmlađi je od četvero braće i sestara, rođenih na farmi u Kentuckyju: mama Betty Sue Palmer bila je konobarica, a tata John Christopher Depp II. inženjer. Zbog očeva posla obitelj se selila dvadesetak puta, sve dok se nije skrasila na Floridi, a kad je Johnny imao 15 godina njegovi su se roditelji rastali. Johnnyju je mama s 12 godina darovala gitaru, svirao je u raznim bendovima i htio čak zbog glazbe odustati od škole, ali ju je ipak završio i sa šminkericom i prvom suprugom Lori Anne Allison (bili su u braku dvije godine) 1983. preselio se u Los Angeles. Prva uloga bila mu je u horroru Strah u ulici brijestova, a mladić sanjivih očiju, punih usnica i tamne razbarušene kose postaje tinejdžerski idol istog trena kada se 1987. emitira serijal 21 Jump Street u kojem glumi prikrivenog policajca u srednjoj školi. No, tek u Burtonovu filmu Edvard Škaroruki postaje svjetski poznat, a na setu upoznaje i zaljubljuje se u 11 godina mlađu glumicu Winonu Ryder. Timu Burtonu Depp je bio muza: zajedno su snimili devet filmova, bliski su prijatelji i s puno poštovanja i divljenja govore jedan o drugome. Među velikim i prisnim prijateljima Johnny je smatrao Marlona Branda, s kojim je snimio romantičnu komediju Don Juan DeMarco, a iste je godine (1996). snimio i crno-bijeli vestern Jima Jarmuscha Dead Man. Iako su ga mnogi smatrali fantastičnim glumcem, pogotovo nakon što je briljirao u kriminalističkoj drami Donnie Brasco uz Ala Pacina, nagrade su Deppa nekako uvijek zaobilazile. Ali su ga zato žene obožavale: godinama je na listama najljepših i najprivlačnijih muškaraca svijeta, a ljubio je brojne ljepotice – glumice Jennifer Grey i Sherilyn Fenn na početku karijere, s Winonom Ryder bio je zaručen i njezino ime si je dao tetovirati na ramenu (Winona forever, što je poslije prepravio u – Wine forever), a najburnija njegova veza bila je s britanskim top-modelom Kate Moss. U četiri godine ljubovanja nisu letjele samo ljubavne iskrice nego i namještaj iz hotelskih soba: upravo je Johnny bio uhićen i morao je platiti 10.000 dolara štete nakon što je nakon jedne svađe s Moss demolirao sobu u njujorškom hotelu “Mark”.

Amber mu uzela sedam milijuna

No, zločesti dečko Hollywooda i vječni Petar Pan smirio se u braku s Francuskinjom Vanessom Paradis: par je dobio dvoje djece i živio vrlo mirno i povučeno na jugu Francuske, pravio svoje vino, ljetovao na Bahamima, držao se dalje od holivudskoga glamura…

Nova žena u njegovu životu bila je američka glumica i model Amber Heard, s kojom se spetljao na snimanju filma The Rum Diary 2011., a vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u kući u Los Angelesu 2015. No, ta ljubav nije bila dugog vijeka: nakon optužbi da ju je Depp fizički zlostavljao (što su opovrgnule sve njegove bivše partnerice), potpisali su sporazumnu rastavu u ljeto 2016., u kojoj joj je on isplatio sedam milijuna dolara (koje je ona odlučila donirati bolnici).

Upravo su te godine i počeli problemi s poslovnim savjetnicima, braćom Mandel, a Depp je angažirao novog odvjetnika, Adama Waldmana, koji zastupa Cher i ruskog oligarha i aluminijskog magnata Olega Deripasku, vrlo bliskog s Vladimirom Putinom.

– Ne vjerujem da je Johnny bio upućen u svoju financijsku situaciju, jer koliko sam informiran, financijska izvješća nikada mu nisu slana na uvid – rekao je Deppov odvjetnik.

Također je otkriveno da su braća Mandel uzela milijun i pol dolara Johnnyjeva novca i prebacila ga u fond čiji su djelomični vlasnici, a potom mu nakon godinu i nešto vratili novac s nekim mizernim kamatama. A sigurno je bilo i drugih financijskih malverzacija…

– U 30 godina naše tvrtke, nijedan klijent nikada nije dovodio u pitanje naše poslovanje, osim Johnnyja Deppa, koji nastavlja širiti zlobne i neutemeljene laži o nama. Zato smo odlučili tome stati na kraj – priopćili su Deppovi neprijatelji na sudu, a nastavak se očekuje ovog ljeta.

Depp: Borit ću se zbog djece

Kao i svaka priča, i ova ima dvije strane medalje: je li Johnny Depp samo nedužna žrtva financijskih vampira koji su iskoristili njegovu ležernost i nemarnost prema vlastitu novcu i imetku pa ga isisali gotovo do zadnje kapi krvi i tome je odlučan stati na kraj, ili je u igri doista preluksuzan način života i nekontrolirano trošenje koje graniči sa sindromom šopingholičara i gubljenja pojma o vrijednosti novca. Možda se Petar Pan velikog platna zaista previše zaigrao, no sigurno više bezbrižno ne leti nego ga sputavaju teški financijski okovi. Sigurno je da će ovo biti bitka do zadnjeg dolara, odnosno kapi krvi, i da bi sudska trakavica Depp protiv Mandela mogla potrajati.

– Borit ću se zbog svoje djece. Tužno je da moj sin mora u školi doznati da mu stari nema novca, što je daleko od istine. Nikada u životu nisam bio onaj klinac koji zlostavlja druge, nikada nisam namjerno nekoga povrijedio, nikada nisam htio nekome nešto loše učiniti. Kao dječaku su mi roditelji uvijek govorili da ne započinjem tučnjavu, ali ako me netko napadne ili ugrozi one koje volim, takvima uzvratim. Točnije, moja mama bi rekla: “Pogodi ako treba i ciglom u glavu” – odlučan je Johnny Depp, koji bi volio režirati film Sretniji dani po istoimenoj francuskoj knjizi, kojoj je okosnica čovjek koji izgubi ženu, posao, prijatelje, imovinu, raspada mu se sav život i premda ima tek četrdesetak godina, prijavljuje se u starački dom. Nadajmo se samo da i u stvarnom životu Johnny Depp neće proživjeti sličan scenarij.