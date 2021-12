Kakav udarac za sestru Kardashian: Njezin partner ljubavnicu je ucjenjivao ovim porukama

Khloe Kardashian doživjela je novi udarac od svog partnera Tristana Thompsona s kojim ima trogodišnju True. Njihova veza prvo iskušenje je doživjela kada je članica reality obitelji Kardashian - Jenner bila u devetom mjesecu trudnoće i tada su brojni tabloidi prenijeli informaciju kako je Tristan imao aferu s drugom ženom i cijela priča izašla je u javnost u zadnjim danima Khloeine trudnoće i zbog ovih informacija je dobila i trudove.

Nakon što im se rodila kći True par je imao razne faze u svom odnosu od prijateljskog odnosa pa do toga da su opet bili i par. U realityju "Keeping up with the Kardashians" Khloe je u zadnjim nastavcima branila Tristana i nije tada ni slutila kakvo će joj neugodno iznenađenje prirediti i opet upropastiti njihov odnos. Naime, Daily Mail je otkrio kako je u ožujku ove godine Tristan imao novu aferu s privatnom trenericom Maralee Nichols koja će ovih dana roditi njegovo dijete. Poznati košarkaš ovaj preljub je pokušao sakriti od javnosti i od Khloe ali nije mu uspjelo, a svoju ljubavnicu pokušao je ušutkati nudeći joj novčani iznos od 75 tisuća dolara. Daily Mail objavio je neke od poruka koje je Tristan slao ljubavnici, u jednoj tako piše:

- Moji se osjećaji nisu promijenili i ne želim biti dio svega. A ako misliš da će ti ovo dijete donijeti novac, griješiš. Svjesna si da se povlačim ove sezone. Ovo je Teksas pa će ti alimentacija biti nekoliko stotina dolara. Bolje ti je da uzmeš 75 tisuća koje ti nudim jer inače nećeš dobiti niti približni iznos i imat ćeš dijete s ocem koji neće biti uključen u njegov odgoj i s nekoliko stotina dolara mjesečno. Khloe se nije oglasilo o ovoj situaciji, ali sigurno je ostala u šoku kada je saznala za novu aferu svog dečka.