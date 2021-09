Kakav obrat u odnosu princa Andrewa i Fergie: U pandemiji su se zbližili i planiraju se opet vjenčati

Želim se opet vjenčati s Fergie – povjerio je princ Andrew svojim bliskim prijateljima ne skrivajući koliko mu je dragocjena bila podrška bivše supruge tijekom zadnjih godinu dana kada se suočavao s optužbama o umiješanosti u skandal s prijateljem Jeffreyem Epsteinom.



Prema pisanju Vanity Faira, prijatelji 61-godišnjeg britanskog princa tvrde da su se Andrew i Sarah Ferguson tijekom pandemije koronavirusa jako zbližili i obnovili svoju romansu te opet žive zajedno i sljedeći korak im je opet stati pred oltar. Unatoč tome što su se rastali 1996. godine vojvoda i vojvotkinja od Yorka ostali su bliski svih ovih godina, i to najviše zbog svojih kćeri Beatrice i Eugenie, a zadnjih mjeseci su nerazdvojni i žive zajedno u Royal Lodgeu u Windsoru. Prije nekoliko tjedana snimljeni su zajedno dok su se vozili prema kraljevskom imanju Balmoral kamo je Andrew navodno pobjegao kako bi izbjegao da mu se uruči novi sudski poziv u slučaju seksualnog zlostavljanja. Njegovi prijatelji tvrde kako je Fergie svojim odlaskom s Andreom u Balmoral još jednom pokazala kako mu je čvrsta podrška unatoč skandalu vezanom za njegovo prijateljstvo s pedofilom Jeffreyem Epsteinom. Daily Mail prenosi izjave njegovih prijatelja koji kažu:

Foto: Ian Nicholson/Press Association/PIXSELL Princess Beatrice pregnant File photo dated 09/09/11 of the Duke York (left) and Sarah, Duchess of York (right) with their daughter, Princess Beatrice (centre), following her graduation ceremony at Goldsmiths College, London. News of Princess Beatrice's pregnancy has made 2021 a bumper year for royal babies, with the youngster set to become the Queen's 12th great-grandchild. Issue date: Wednesday May 19, 2021. Ian Nicholson Photo: PA Images/PIXSELL

– Njih dvoje se još uvijek jako vole i brinu jedno za drugo te su živjeli zajedno tijekom pandemije. To je ponovno potaknulo iskru među njima i njihovo drugo vjenčanje samo je pitanje trenutka, a u prilog tome idu i nedavne izjave Fergie. – Razvod je jedno, ali moje srce je davno priseglo na ljubav, vjenčanje s Andrewom 1986. jedan je od najboljih dana u mom životu. Tog dana obvezala sam se da ću ga slijediti i biti uz njega što god da se dogodi. Držala sam se svoje zakletve bez obzira na sve. Ljudi su govorili: “Pa vi ste se razveli, ne moraš mu biti podrška.” Oni ne znaju kako se ja osjećam – izjavila je Ferguson nedavno.



Njih dvoje upoznali su se zahvaljujući princezi Diani koja je navodno namjestila njihov prvi susret kada je pozvala Fergie u Windsor za vrijeme Royal Ascota 1985. godine. Par se brzo zbližio i već sljedeće godine Andrew je zaprosio Sarah, i to 19. veljače, na njezin rođendan, a samo četiri mjeseca kasnije vjenčali su se u Londonu u Westminsterskoj opatiji i tada im je kraljica dala titule vojvoda i vojvotkinja od Yorka. Tijekom sljedećih godina u kojima su postali roditelji dviju kćeri nisu puno vremena provodili zajedno jer je Andrew zbog svojih obaveza često izbivao i 1992. godine počeli su živjeti odvojeno, a tog ljeta dogodio se i skandal koji je Fergie udaljio od kraljevske obitelji i zbog čega su kraljica Elizabeta i princ Philip zahladili odnos sa svojom snahom.

Naime, mediji su to ljeto objavili intimne fotografije Fergie s američkim biznismenom Johnom Bryanom, i to je bio definitivno kraj njezina braka koji je službeno okončan 1996. godine. Andrew se sada suočava s optužbama žrtve Jeffreyja Epsteina Virginije Roberts, koja tvrdi da ju je vojvoda seksualno napao. On oštro odbacuje te optužbe i na sudu će morati dokazati svoju nevinost, a nema sumnje da će ga Fergie brižno pratiti i hrabriti tijekom postupka.

