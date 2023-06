Jurica Pađen godinu dana nakon tretmana pomlađivanja kaže: Ima benefita

Jurica Pađen i Aerodrom nastupili su sinoć u Vodicama u sklopu CMC festivala i hitovima poput 'Što si u kavu stavila' i 'Fratelo', dobro su zabavili publiku. Iskoristili su ovu priliku i svojim obožavateljima predstavili su i pjesmu 'Bura ore more' s kojom će nastupiti na Splitskom festivalu. - Super je osjećaj, ambijent je fantastičan, organizacija vrhunska, sve kako si čovjek zamišlja da bi trebalo biti - rekao je Pađen za Story nakon nastupa u Vodicama i dodao kako s bendom uvijek voli na koncertima pripremiti iznenađenje za publiku.

- Mi tu i tamo iznenadimo publiku, ako nema u umjetnosti moment iznenađenja, nema ni uzbuđenja toliko - kaže Pađen. Bio je zadovoljan i reakcijama publike na pjesmu "Bura ore more" s kojom će prvi put nastupiti na Splitskom festivalu. - Mislim da je publika dobro reagirala na nju jer gađa taj malomišćanski mentalitet, tu sliku bure svi vrlo dobro znaju. Ne možeš ljude prevariti, znaju oni to jako dobro, mislim da su je dobro prihvatili - veli Pađen. U intervju koji nam je dao prije godinu dana ispričao je i kako su nastale sve njegove pjesme.

- Autor sam gotovo svega za Aerodrom. Uvijek prvo radim glazbu, jer melodiju ne možeš ograničavati, i kad od dvadesetak melodija koje ti se razviju u glavi izabereš neku koja ti dobro zvuči, moraš složiti tekst. Moraš strogo slijediti melodiju i te slike koje tekst donosi moraju imati smisla. Pjesma osim toga mora imati i neki "catch", nešto za što će se ljudi uhvatiti. Vjerujem u upliv energija, kad se otvoriš i prestaneš misliti. Kad meditiraš, zapravo razgrćeš misli, jer buka misli te zapravo sprečava da se spojiš s intuicijom. Moje najuspješnije pjesme nastale su upravo kad bih ih prestao tražiti. Najbolje je kad pjesma tebe nađe. Kad prestaneš željeti, prestaneš biti opterećen mislima o toj želji. Čitao sam puno biografija i shvatio da te ego sputava. Na primjer Clint Eastwood. Sergio Leone je počevši snimati tzv. spaghetti westerne dao oglas kojim traži jeftinog glumca. Clint se javio, a ostalo je povijest. Treba zdravo razmišljati, vjerovati i truditi se kao da ćeš postići najveći uspjeh na svijetu, pa ako ne uspije, miran si jer si dao sve od sebe - objasnio je Pađen. On je prošle godine bio na tretmanu pomlađivanju organizma s matičnim stanicama i sada je otkrio vidi li benefite tog tretmana.

- Mislim da da. Evo, nakon sat i pol na bini, osjećam se da bih mogao ići plivati do Primoštena. OK je bilo, jednom sam to napravio - rekao je Pađen.

