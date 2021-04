John Travolta čestitkom posebnoj osobi dirnuo mnoge: Ti si najljepše i najljubaznije ljudsko biće

Glumac John Travolta ponosni je otac 21-godišnje Ella i desetogodišnjeg Benjamina koji su oduvijek centar njegovog svijeta, a otkako mu je prošlo ljeto preminula supruga Kelly Preston ovaj 67-godišnji glumac u potpunosti je posvećen svojoj djeci, a emotivnom čestitkom za Ellin 21. rođendan dirnuo je mnoge.

- Sretan 21. rođendan najljepšem i najljubaznijem ljudskom biću i umjetnici koju znam - napisao je Travolta i objavio fotografiju svoje kćeri. Travolta je oduvijek imao posebno blizak odnos sa svojom djecom, a tijekom zadnje dvije godine obitelj se posebno povezala i kroz borbu Travoltine supruge s rakom koju je nažalost na kraju izgubila. Koliko voli i cijeni svog tatu Ella je napisala i u jednoj objavi na Instagramu povodom Dana očeva.

- Jedna od mnogih stvari kojima se najviše divim kod tebe je što nikada ne prestaješ voljeti i pomagati svojim bližnjima. Toliko si nesebičan i to me nadahnjuje da i ja budem bolja osoba svaki dan. Hvala ti što si me odgojio s toliko ljubavi i dobrote. Zauvijek sam zahvalna što te imam u svom životu i jako te volim. Sretan Dan očeva tata ! - napisala je tada Ella. Smrt voljene supruge i mame nije jedina tragedija koja je pogodila obitelj Travolta. Naime, Travoltin najstariji sin Jett preminuo je u dobi od 16 godina. Dok je obitelj bila na odmoru na Bahamima Jett je doživio napadaj, srušio se i udario glavom o rub kade dok su njegovi roditelji slavili Novu godinu u hotelu. Bez svijesti pronašla ga je sobarica koja je odmah pozvala hitnu pomoć, no nažalost, nije mu bilo spasa.

