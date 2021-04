Jelenu Veljaču prestrašio potres, a njezin partner pokazao kako se pripremila: 'Nije zaje*****'

Jučerašnji potres u Zagrebu prestrašio je mnoge, a jedna od njih je glumica i scenaristica Jelena Veljača. Dokazao je to i njezin partner Vito Turšić koji je objavio fotografiju iz njihovog zajedničkog doma. naime, prema fotografiji i opisu koji stoji uz nju, Veljača je pripremila tri kacige i čokoloade na stolu.

'Normalno da je pripremila kacige jer potres nije zaj*** ... obožavam' napisao je Turšić.

Foto: Facebook

Podsjetimo, mediji su nedavno pisali kako se glumica, scenaristica i aktivistica Jelena Veljača (39), zaručila se za dečka Vitu Turšića (48), bivšeg savjetnika predsjednika Ive Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović. Potvrdu ove informacije pokušali smo doznati i od same Veljače, no nije nam odgovorila na upit.

Za njihovu se vezu saznalo u rujnu prošle godine, a nakon toga je Jelena često na društvenim mrežama dijelila zajedničke trenutke s devet godina starijim dečkom. Da misle ozbiljno pokazali su i kada su nedavno započeli zajednički život u unajmljenom stanu od 165 četvornih metara u zagrebačkoj Martićevoj ulici. Iza Jelene su već dva braka. S glumcem i voditeljem Jankom Popovićem Volarićem bila je u braku od 2009. do 2012. godine, a s kolegom Draženom Čučekom od 2015. do 2018. Nakon razvoda s Čučekom je ostala u dobrim odnosima, a zajedno odgajaju i petogodišnju kćerkicu Lenu. Turšić je trenutačno direktor u tvrtki IDM, vlasnika Tome in der Muhlena. Prije toga je bio član uprave i pravni savjetnik u Hrvatskom društvu skladatelja, predsjednik upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, a široj javnosti je poznat i po skečevima u emisijama Roberta Knjaza.

– Nisam znao da će naša veza izazvati toliko zanimanje javnosti. Mogu samo reći kako je istina da smo se upoznali u podcastu kojeg sam vodio, a u kojem je gostovala. Shvatili smo da imamo dosta tema za razgovor i jedno je vodilo drugome. Sada smo oboje zaljubljeni, kazao je Turšić za Večernji list. Pričajući o temi braka i mogućnosti treće udaje, Jelena je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju kazala: – Udala bih se i treći put, teoretski, jer vjerujem u ljubav i jer vjerujem u odnose koji traju. S druge strane, nakon dva teška razvoda, teška u emotivnom smislu, zaista bih morala dvostruko vjerovati da je taj treći put zaista zauvijek. Mislim da bi treći brak djelovao pomalo bizarno, kao neki motiv iz sapunice.