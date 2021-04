Jelena Veljača progovorila o bolesti s kojom se dugo borila: 'Nisam znala što HPV znači'

Scenaristica, glumica i aktivistica, Jelena Veljača priznala je kako je kao dvadesetogodišnjakinja dobila HPV, jednu od najrasprostanjenijih spolnih bolesti. Posljedica te bolesti može biti i rak maternice.

"Bila sam dvadesetogodišnjakinja i nisam znala što HPV znači. Godinama sam se borila s upalama i lošim nalazima, dok nisam upoznala pravu ginekologinju koja mi je i promijenila i spasila život pravom terapijom i pravovremenom reakcijom. Ali, samo njoj dugujem svoje zdravlje, dijete, mir, i odlične papa nalaze već 15 godina. Mnoge djevojke i dan danas ne znaju što je HPV, ali ovakvi trenuci mira kao ovaj sa slike od prošlog vikenda postaju nemogući jer se boriš sa strahovima, infekcijama, tjeskobom" napisala je Veljača.

Foto: Instagram

Podsjetimo, mediji su nedavno pisali kako se glumica, scenaristica i aktivistica Jelena Veljača (39), zaručila se za dečka Vitu Turšića (48), bivšeg savjetnika predsjednika Ive Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović. Potvrdu ove informacije pokušali smo doznati i od same Veljače, no nije nam odgovorila na upit. Za njihovu se vezu saznalo u rujnu prošle godine, a nakon toga je Jelena često na društvenim mrežama dijelila zajedničke trenutke s devet godina starijim dečkom. Da misle ozbiljno pokazali su i kada su nedavno započeli zajednički život u unajmljenom stanu od 165 četvornih metara u zagrebačkoj Martićevoj ulici. Iza Jelene su već dva braka. S glumcem i voditeljem Jankom Popovićem Volarićem bila je u braku od 2009. do 2012. godine, a s kolegom Draženom Čučekom od 2015. do 2018.

Nakon razvoda s Čučekom je ostala u dobrim odnosima, a zajedno odgajaju i petogodišnju kćerkicu Lenu. Turšić je trenutačno direktor u tvrtki IDM, vlasnika Tome in der Muhlena. Prije toga je bio član uprave i pravni savjetnik u Hrvatskom društvu skladatelja, predsjednik upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, a široj javnosti je poznat i po skečevima u emisijama Roberta Knjaza. – Nisam znao da će naša veza izazvati toliko zanimanje javnosti. Mogu samo reći kako je istina da smo se upoznali u podcastu kojeg sam vodio, a u kojem je gostovala. Shvatili smo da imamo dosta tema za razgovor i jedno je vodilo drugome. Sada smo oboje zaljubljeni, kazao nam je Turšić.

VIDEO Kim Kardashian karijeru je započela kao organizatorica ormara, a nedavno je proglašena - milijarderkom!