Jelena Veljača prekinula s direktorom prodaje RTL-a

Scenaristica, spisateljica i glumica Jelena Veljača i direktor prodaje na RTL-u Ivan Gale više nisu zajedno. Par je prekinuo, kako piše Story, još u ožujku ove godine, a unatoč prekidu Jelena je s kćeri neko vrijeme nakon potresa živjela kod tada već bivšeg dečka te kod prijateljice Ive Radić.

Informaciju o prekidu Jelena nije potvrdila, ali ni demantirala jer do zaključenja broja nije bila dostupna za komentar, no izvori bliski paru koji je vezu započeo 2018. godine tvrde da su ostali u jako dobrim odnosima. Jelena se u Ivana zaljubila nakon bračnog kraha s Draženom Čučekom s kojim ima četverogodišnju Lenu, a prvo vrijeme svoju su vezu nastojali čuvati dalje od očiju javnosti. Prvi put zajedno u javnosti su snimljeni u lipnju prošle godine na zagrebačkom IN music festivalu.

Netom prije toga šuškalo se o razmiricama, a Ivan je tada unatoč kraćem prekidu koji su tada proživljavali Jeleni pružio podršku uoči prosvjeda inicijative #spasime koju je upravo Jelena pokrenula. - Mislim da na prste jedne ruke mogu nabrojiti ljude koji su mi bila veća potpora od njega i kad je riječ o inicijativi, i o fondu, i o mnogočemu drugom, privatnom, u mom životu - rekla je tada Jelena.

Glumica je nedavno progovorila i o dva razvoda iza sebe, onaj s Jankom Popovićem-Volarićem te Draženom Čučekom. Naglasila je i da je prekid iskustvo koje ne želi ponoviti, te da do razvoda nije došlo zbog treće osobe ili zlostavljanja već zbog nepremostivih razlika. - Srce te boli, duša te boli i trebaš prostora u kojemu možeš disati nakon prekida - kazala je Jelena. Dodala je i kako još uvijek mislil da su i Janko i Dražen genijalni frajeri te da ih još na neki način voli, a da ta ljubav i dalje ostoji u nekom paralelnom svemiru.