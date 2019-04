Jelena Rozga, Ella Dvornik, Mia Dimšić i brojne poznate osobe proslavili 21. rođendan Cosmopolitana

Na najboljem tulumu sezone, u noći kada je ispaljeno 200.000 svjetlucavih konfeta, partyju časopisa Cosmopolitan u povodu 21. rođendana, dodijeljene su nagrade za najbolje Cosmopolitan Influencerice godine.

Zvijezde večeri bili su, među ostalima, Tara Thaller, nova it djevojka na hrvatskoj showbiz sceni koja nas ne prestaje oduševljavati svojom glumom u HBO-ovoj seriji ‘Uspjeh’, kao i njezin partner u televizijskom showu ‘Zvijezde pjevaju’ Dino Jelušić. Tara i Dino su Cosmopolitanu, baš kao i Marilyn Monroe John F. Kennedyju, zamijenivši ‘Mr. President’ s ‘Cosmopolitan’, otpjevali pjesmu “Happy Birthday” i pokazali iskru dueta koja frca s malih ekrana u showu “Zvijezde pjevaju”, ovaj puta uživo pred Cosmo publikom u zagrebačkom Hugo’s Baru.

Osim što je proslavio veliki B-21 rođendan, Cosmopolitan je dodijelio i 12 nagrada za najinfluencerice i influencere godine COSMOPOLITAN INFLUENCERICA. Ovaj natječaj, koji se odvijao na portalu Cosmopolitan.hr i trajao od 21. ožujka do 10. travnja 2019., okupio je hrvatsku influencersku elitu na jedno virtualno mjesto i — uz pomoć članova žirija, koji su ove godine činili glavna urednica Cosmopolitana Aleksandra Orlić, Andrea Andrassy, Isabella Rakonić, Goran Čižmešija, Tara Thaller, Nina Slišković Goleš i Ella Dvornik te, naravno, publika — odabrali pobjednike. Među pobjednicama će se naći i jedna influencerica koja će, baš kao i Cindy Crawford 1998., zasjati na naslovnici hrvatskog Cosmopolitana u svibanjskom izdanju.

U povodu velikog Cosmopolitanova 21. rođendana glavna urednica Aleksandra Orlić izjavila je: “Iznimno sam ponosna što je Cosmopolitan na hrvatskom tržištu prisutan već 7665 dana i što smo odgojili tri generacije mladih — X, Y i Z — te što ćemo peti put dodijeliti nagrade u 12 kategorija najboljim Cosmo influencericama, a jednoj djevojci dati i priliku da zabljesne na svibanjskoj naslovnici Cosmopolitana. Naime, Cosmopolitan je uvijek bio više od magazina, on je bio svijet za sebe ili, bolje reći, koktel smiksan od časopisa, weba, društvenih mreža, Instagrama, Facebooka, Twittera, partyja te, ne manje bitno, stila života. Jer kada nekome kažete da je Cosmo djevojka, taj pojam govori tisuću riječi. Večeras slavimo upravo takve Cosmo cure koje su doslovno shvatile riječi pjesme grupe Queen ‘I Want it All‘, pa drsko uzimaju život u svoje ruke dokazujući da je moguće spojiti realno i virtualno, užitak i posao, držeći se Cosmo maksime ‘Work hard, party harder’.”