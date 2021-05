Jelena Đoković priznala pred kamerama: 'Svi u obitelji smo podređeni Novakovom uspjehu'

Osim što je supruga najpoznatijeg tenisača svijeta Novaka Đokovića (33), Jelena Đoković (34) globalna je direktorica i suosnivačica zaklade 'Novak Đoković' koja se bavi ranim razvojem djece i predškolskim obrazovanjem u Srbiji. Ona i Novak slove za skladan par, ali neki detalji njihovog odnosa često intrigiraju javnost.

Pogotovo kad je riječ o međuodnosu uspjeha i odanog roditeljstva, ali i partnerstva.

- Kada sam dobila djecu poželjela sam im biti najbolji učitelj pa sam sebe dovela do stupnja da štrebam kao luda na temu roditeljstva i psihologije odrastanja, razvoja mozga, razvoja emocija. Između ostalog kroz tu moju strast sam s našim timom u Novak Đoković Fondaciji' razvila programe baš za roditelje poput mene koji žele naučiti više, koji žele naučiti od nekog tko ima više iskustva, ali da ne budu savršeni - kazala je Jelena u programu K1 televizije u emisiji "Šta sam tebi & ko sam sebi" nadalje opisala kako je Novak odgajan.

- On je odrastao u uvjetima gdje je sanjao da bude voljen, viđen, da stoji na vrhu svijeta, da svi znaju za njega, dok sam ja sanjala potpuno drugačiji san. Ja sam željela biti uspješna žena iz sjene, ali nisam u sjeni baš u potpunosti - pričala je Jelena kroz smijeh te opisala kakav je svjetski tenisač kao roditelj.

- Novak je stvarno divan otac i jako to dobro radi, ali njegov kapacitet za tu vrstu koncentracije koju djeca zahtijevaju je limitiran jer on ima previše obaveza. U tom kontekstu mislim da smo jako dobar tim zato što je meni veliko zadovoljstvo biti. Mi vrlo dobro znamo što su Novakove potrebe i svi se mi uklapamo u te potrebe. To je manje glamurozno reći, ali je istina i Novak je toga svjestan. I njegovi roditelji i njegova braća, mi smo svi podređeni tom velikom uspjehu, svjetskom uspjehu - priznala je 34-godišnjakinja koja s tenisačem ima sina Stefana i kći Taru.

Zbog njih su odlučili da onai djeca više ne putuju s Novakom.

Djeca su odrasla, žele imati prijatelje, žele ići u svoj vrtić, imati svoje rutine, svoj parkić, poznate lokacije i da znaju gdje su. Njima je zanimljivo otići na tjedan ili dvije negdje, međutim dinamika našeg putovanja je uglavnom takva da mi poznajemo hotelske sobe, poznajemo put do teniskih terena i poznajemo lokalne parkiće mjesta u kojim smo - ispričala je Jelena koja je sa suprugom već 15 godina i njegov najveći oslonac, a sebe doživljava kao - aerodrom.

- Ja doživljavam da sam jedna vrsta aerodroma koji prima letove, prima informacije, daje direkcije isključivo vođena onim što Novak želi i onim što ide u njegovu korist. Tako da vodim njegove timove, u smislu komunikacije, njegovog nacionalnog i globalnog PR-a i njegovih marketinških aktivnosti. Ja sam to studirala i radila sam s ljudima koji su mnogo iskusniji od mene i od kojih sam puno učila. Moja prednost je bila što sam jako dobro poznavala Novaka, pa sam mogla doslovno prenijeti njegovu riječ, a da se on ne mora time baviti, i da budem ta koja nadgleda da se sve provede do kraja kako je on zamislio - kazala je Jelena.

