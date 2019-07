Jedno pismo dovelo je do velikih trzavice u braku ovog slavnog para

Prije nego što je upoznao svoju sadašnju suprugu Amal glumac George Clooney bio je u vezi sa Stacy Keibler.

Brzo nakon što su prekinuli dvogodišnju vezu oboje su pronašli svoje današnje životne partnere. Šest godina nakon njihovog prekida na površinu je isplivala jedna informacija o Stacy i Georgeu koja je uzdrmala njegov brak s odvjetnicom Amal.

Naime, kako piše Bussines Times glumcu je nedavno na kućnu adresu stiglo pismo sa zahtjevom da se podvrgne testu očinstva kako bi se utvrdilo da je Stacyijina kći Ava njegovo dijete.

Foto: PA/Pixsell

Tako je Clooney zapravo i saznao da ima još jedno dijete. Naravno, ovo saznanje dovelo je do svađe između njega i Amal koja nije dobro primila ovu informaciju i dovelo je to do par svađa između para.

George i Amal roditelji su blizanaca Elle i Alexandera, a Stacy i njen suprug Jared Pobre osim petogodišnje Ave imaju i sina Bodhija koji je star godinu dana.