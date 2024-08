Jedna od najvećih zvijezda hip-hopa povratničkim albumom srušila Taylor Swift s vrha ljestvica

Jedno od iščekivanijih izdanja diskografske sezone bio je Eminemov povratnički album "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)". Koliko je Eminem još uvijek jak na američkom tržištu govori podatak da je odmah prvi tjedan nakon objavljivanja stigao na prvo mjesto američke top ljestvice Billboard i od tamo maknuo "Tortured Poets Society" Taylor Swift koja je dvanaest tjedana držala prvo mjesto. Znači, kakav god bio, novi album Marshala Mathersa, alias Eminema, opravdava statusni položaj u žuto pofarbanog dečka od početka karijere 1996. strastveno zavaljenog u prašinu na križanju crnoga glazbenog žanra. Ili, kao što i sam Eminem davno kazao u jednoj pjesmi, malo tko je poslije Elvisa s tolikim tržišnim uspjehom rabio crnu glazbu "u svoje svrhe".

Eminem je itekako profitirao na hip-hopu, ali i hip-hop od njega. Ne ustežući se pljuvati istini u oči, kao jedna od najvećih zvijezda hip-hopa nije se zadržavao na površinskim mjestima hip-hop retorike, nego dokazivao da je rep glazba u njegovu slučaju vrlo konkretan posao. Posao čak i u doslovnom smislu, jer su on i jataci poput Dr. Drea stvorili carstvo i bogatstvo jašući na žanru koji je nakon punka bio prvi izraz organizirane pobune u srednjoj struji najpopularnije glazbe.

Ako se i radilo o produžetku taktike protestnih eskapada "stvoritelja" Woodieja Guthrija, rani albumi poput četvrtog "The Eminem Show" bolnom otvorenošću i osobnom tematikom bili su i nastavak nekih albumskih pokušaja Johna Lennona i otkrivalačkih ploča Loua Reeda. Nakon takvih albuma bilo je još jasnije zašto je zabetonirana pozicija hip-hopa kao najaktualnije zvučne razglednice današnjice, jednako uspješne u komunikaciji s "potlačenim" socijalnim slojevima i masovnom publikom.

I idući "Encore" kretao se po rubu između bolnih osobnih tema i neuralgičnih društvenih točaka, pitajući se kako ga je obiteljska situacija pretvorila u pticu rugalicu američkog društva. Najveća Eminemova vrlina bila je personalizacija hip-hopa. Hrabro je istjerivao osobne demone pri čemu nikome nije ostajao dužan, bio to američki Kongres, vlada, vojska, Dick Cheney, vlastiti otac i majka, usput strastveno detektirajući bolesti američkog društva i odnose među crnima, bijelima, žutima itd. Da ne širimo priču, dva polja Eminemova interesa ilustrirale su pjesme poput "White America", koja je ocrtavala kontekst događaja, i osobna "Cleaning My Closet", kao posljedica takva globalnog stanja na pojedinačnu egzistenciju. Koliko se u "White America" obrušavao na dvoličnost "razjedinjenih država sramote" i konstatirao da bi prodao dvostruko manju nakladu da je kojim slučajem bio crne boje kože, u "Cleaning My Closet" pospremao je pred vlastitim pragom, tj. ormarom, intimnom pričom u kojoj je Eminem kirurškom preciznošću i otvorenošću dijagnosticirao obiteljsku situaciju koja ga je, ni krivog ni dužnog, zatekla pri rođenju.

Iako ratoborno, Eminem je artikulirano i izravno izlagao detalje uvjerljivo i sociološki točno, s jasnim političkim podtekstom, opisujući kako su podijeljene karte, pri čemu ga je smjesa osobnih afiniteta i prodornosti automatski pretvorila u glasnogovornike izgubljene generacije. Svirački je Eminemova glazbena podloga bila bombastičan poligon tvrdog ritma, tvrdo kuhanih dionica basa i još tvrđih rima koje su isticale Eminema kao prvaka brzopoteznih sklopova riječi.

Imao je putem Eminem itekakvog smisla za biznis, pa su on i Dr. Dre napravili carstvo i proširili ga 50 Centom, G-Unitom i drugima koje su potpisali za svoju etiketu Shady/Aftermath i doveli ih na vrhove top ljestvica. Možda najizravniji pogled u Eminemov način rada bio je odličan dokumentarac "All Access Europe", omogućivši izravan pristup jednom od aktualnijih autora popularne glazbe. Kroz 75 minuta film je pratio Eminema na europskoj turneji i davao potpuni pristup tv-publici događanjima ispred i iza pozornice, u hotelskim sobama i po ulicama Hamburga, Amsterdama, Londona, Stockholma i drugih gradova. Dokumentaristički pristup DVD-a osim atmosfere Eminemovih koncerata, u širem kontekstu približavao je rad najpoznatijeg bjelačkog repera, kroz intervjue i snimke Eminema u situacijama izvan pozornice. Uz gostovanja Marilyna Mansona i Dido u dvije pjesme, kao dodaci na DVD-u se nalaze dvije koncertne izvedbe: "Purple Pills" u čijem uvodu Eminem eksplicitno agitira protiv konzumiranja tableta, i "Forget About Dre", duet sa sivom eminencijom hip-hopa Dr. Dreom.

Prikazujući autentične slike Eminemova mikrokozmosa, DVD je načinom snimanja i montaže donekle podsjetio na legendaran dokumentarac "Don't Look Back" D.A. Pennebakera o Bobu Dylanu na antologijskoj turneji 1965. godine. Podjednako kontroverzan i naelektriziran dokumentarac o Eminemu i stvarima koje se događaju prije i nakon koncerata, potvrdio je njegovu poziciju u svijetu show businessa, koju je glavni junak priče koristio za visokokaloričan udar i provokacije odavno nestale s prvih mjesta top-lista.

Udruživanje potencijala protagonista rap scene, dakako, nije bio nikakva novost, a spajajući najbolje s više grana hip-hop drveta, Eminem i neizostavni Dr. Dre usput su pokazali da se radi o jednom od najstrastvenijih poslova na današnjoj glazbenoj sceni.

Hip-hop je u jednom trenutku toliko prodro u srednju struju pop-industrije da je postao miljenik filmaša u potrazi za budućim blockbusterima. Film "8 Mile" i pridružena mu glazba nastali su prema starom marketinškom pravilu nastalom u vrijeme hollywoodskih izleta Franka Sinatre i Elvisa Presleyja, a koje veli da je barem jedna mega zvijezda potrebna kako bi privukla pažnju masovne publike. Teško da se u okviru hip-hopa u tu ulogu netko uklapao bolje od Eminema. Državni neprijatelj broj 1 u "8 Mile" tumačio je glavnu ulogu, a pridruženi soundtrack s filmskom glazbom sadržavao je četiri nove Eminemove pjesme. Pribrojimo li tome cijelu garnituru prve rap lige (Jay Z, 50 cent, Rakim, Obie Trice, Dr. Dre i drugi), trebalo je samo vidjeti je li "8 Mile" planiran kao nova pseudobiografska "ljiga" na tragu Princeova filma "Purple Rain". Što se tiče glazbe, uvodni Eminemov single i hit "Loose Yourself" bio je djelotvoran mamac za penjanje albuma na vrhove top-lista. Iako se radilo o projektu prije svega namijenjenom Eminemovom kultu ličnosti, bila je to pragmatično sročena priča o hip-hop životu po predgrađima.

Iz tih predgrađa stigao je i 50 Cent, nedavni gost Arene Zagreb koji se niti danas ne prestaje zahvaljivati Eminemu. Prvijenac 50 Centa "Get Rich Or Die Tryin'" s nekoliko rekorda iza sebe nastao je pod pokroviteljstvom manufakture Dr. Drea i Eminema, a koliko su bili u pravu pokazao je i prodajom. U prva dva tjedna nakon objavljivanja prestigao je i dosege idejnih otaca. Osim što se odmah zabio na prvo mjesto Billboardove top-liste, "Get Rich Or Die Tryin'" i u drugom tjednu prodaje zadržao je brzinu nestanka iz trgovina.

A budući da su 50 Centa na etiketu Shady/Aftermath potpisali upravo Dr. Dre i Eminem, očito se radilo o pažljivo izvedenoj operaciji uvećanja dobiti. Kao i u slučaju postave D12 koja je krenula pod zaštitničkom paskom izvršnog producenta Eminema, činilo se kao da je Eminem pokušavao suradnjama s tamnoputim glazbenicima isprati podatak da je kao bijelac oteo najveći dio kolača na hip-hop tržištu.

U povijesti popularne glazbe odmetnička pozicija oduvijek je bila posebno cijenjena, bilo da se radilo o izvornoj rock pobuni protiv "roditeljske kulture" na početku rock and rolla pedesetih, ili pak kasnijim političkim razračunavanjima pomoću protestne folk pjesme šezdesetih godina. Između tih općih rubova najartikuliraniji autori znali su otvarati brojne druge frontove i oformljavati razne "pokrete otpora" i otvarati medijsko glazbeni prostor za nove kombinacije.

I kasniji Eminemovi albumi postizali su velike naklade na tržištu, od "Relapse" i "Recovery" koji je bio ukupno najprodavaniji album u svijetu 2010. (2010), do "The Marshall Mathers", "Revival", "Kamikaze" i "Music to Be Murdered By". A kako pokazuje i uspjeh "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", Eminem očito nije bio čudo nekoliko hitova, nego milijuna prodanih primjeraka i izvođač na duge staze, iako se njegova reperska konkurencija znala i poubijati u međusobnim dvobojima.

