Jedan od najvećih rock bendova današnjice stiže na InMusic

INMusic festival danas je objavio još jedno veliko ime za 15. izdanje festivala koje će se održati od 22. do 24. lipnja na Jarunu. Nakon Deftonesa i Becka novi headlineri su The Killers, jedan od najboljih rock bendova današnjice, koji će na InMusicu prvi put gostovati u Hrvatskoj.

The Killers su osnovani 2001. godine, kada se pjevač Brandon Flowers upoznao s gitaristom Davidom Keuningom, basistom Markom Stoermerom i bubnjarem Ronniejem Vanuccijem. Njihova glazba inspirirana glazbom 80-ih, te bendovima poput The Cure, Smiths ili Oasis odmah je našla put do publike, a kritičari su iz početka bili rezervirani. No, vrlo brzo su postali svjetske zvijezde, a njihovi nastupi su "must see".

Naziv The Killers potječe iz video-spota za skladbu Crystal sastava New Order, u kojem Orderovci glume imaginarni sastav tijekom čijeg se nastupa na bas-bubnju može vidjeti natpis The Killers.

Za proljeće iduće godine najavili su izdavanje šestog albuma ‘Imploding The Mirage‘, a trebali bi ga promovirati upravo na InMusicu.