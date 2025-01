'Jedan mali pomak, pozitivna promjena u društvu, uvijek me ispuni zadovoljstvom'

Superizborna godina od koje smo se nedavno oprostili donijela nam je izlazak na birališta čak tri puta, a kako bi građani imali potpuni uvid u to koga biraju, kakve stavove i mišljenja ima kandidat čije su ime zaokružili na glasačkom listiću, tu su mediji. Kroz razne emisije, intervjue, predstavljanja i debate imali smo priliku bolje upoznati kandidate, a na posljednjim, predsjedničkim izborima posebno nam se istaknulo jedno voditeljsko lice koje je spremno postavljalo pitanja kandidatima. Voditeljica RTL-a Danas Ivana Brkić Tomljenović vodila je debatu na RTL televiziji uoči prvog kruga izbora, a mnogi su je pratili i tijekom posebne emisije u izbornoj noći. Upravo tim povodom, s Ivanom smo pretresli aktualne teme, a otkrila nam je i što si želi u 2025. godini.

Iza vas je nekoliko vrlo uzbudljivih dana. U izbornoj noći vodili ste specijalnu emisiju, a uređivali ste i sučeljavanja predsjedničkih kandidata nekoliko dana ranije. Kako vi gledate na sve? Osjećate li se počašćenom zbog ove prilike? Jeste li bili nervozni uoči svega?

Uvijek postoji pozitivna nervoza dok čekate cijeli dan da emisija počne. Ali, kada se upali crveno svjetlo i počnemo "rolati", sve to nestane. Veliki je izazov raditi političke intervjue, izborne noći i debate s kandidatima. I jako sam sretna da to imam priliku raditi na RTL-u.

Specijalna emisija u izbornoj noći zahtijeva puno pripreme, koordinacije i koncentracije. Kako su izgledale pripreme? Na što ste posebno trebali obratiti pozornost?

Moj je zadatak analizirati rezultate izbora s našim izbornim komentatorima - Krešimirom Macanom i Matom Mijićem. Važno je donijeti gledateljima točne informacije, najveće obrate, analizirati podatke i staviti stvari u kontekst. Kako politiku pratim posljednje 24 godine, mnoge događaje i pamtim, a ono što je isparilo, za to postoji Google. Moram priznati da sam štreberski tip - volim dobru i temeljitu pripremu. Izvučem podatke sa svih izbora i sigurnije uđem u izbornu noć.

Kad je riječ o o izbornom danu, kada ste došli na posao? Kako je izgledao vaš radni dan? Jeste li pratili informacije i prije početka radnog vremena?

Na posao sam došla prijepodne. No, pratim i doma sve, od jutra izlaznosti, kopam po arhivi starih izbora, vadim zanimljive podatke o kandidatima i njihovim kampanjama. Tu su posljednji dogovori s urednikom, pa se prepustim u ruke naših šminkerica, frizerki i stilistice. I brzo proleti dan. U 18:50 s kolegama Damirom i Adrianom ulazim u studio i krećemo, sa svim reporterima do kasno u noć.

Emisija uživo skriva brojne potencijalne probleme. Koncentracija vam treba biti na vrlo visokoj razini. Kako ste se spremili za moguće probleme? I je li se neki možda i dogodio, a da gledatelji nisu primijetili?

Iza nas su treći izbori u 2024. Uvijek se trudimo donijeti nešto novo, pa je tako naš grafički odjel ovaj put osmislio virtualni Pantovčak. Bio je to zahtjevan projekt i trebalo je vremena i više proba da stvari sjednu na svoje mjesto. Izborna emisija je jako nepredvidiva - raspisani scenarij imate za prvih sat vremena, a onda, kako to kažemo, "plivamo". Moram biti spremna u svakom trenutku, dok razgovaram s gostima primati upute u slušalicu, pratiti što se događa u stožerima i brzo reagirati.

RTL televizija imala je i posljednje sučeljavanje kandidata pred izbore. Moderirali ste ga s kolegama Damirom Gregoret i Adrianom De Vrgnom. Kako izgleda priprema jednog takvog intervjua i što sve uključuje?

Zahtjevna forma - treba osmisliti kvalitetna i relevantna pitanja da gledatelji dobiju cjelovitu sliku - što kandidati misle o važnim temama i koja su njihova rješenja. Ali isto tako da doznaju kojeg su svjetonazora i koga doista biraju. Jer predsjednički izbori su personalizirani - na kraju mnogi građani biraju na temelju dojma. I doista smo se danima pripremali - kako tehnički, tako i sadržajno. Imali smo niz proba i izuzetno smo zadovoljni izvedbom i rezultatima. Predsjedničku debatu na RTL-u pratio je veliki broj gledatelja, a iznimno velik smo doseg imali i na internetu.

Kao voditeljicu RTL-a Danas imamo vas priliku gledati već neko vrijeme. S kolegom Marijom Juričem donosite novosti gledateljima. Poznato je da ste kliknuli na prvu i da se odlično slažete. Imate li neke svoje rituale pred emisiju?

Pa nemamo nekih posebnih rituala. Trudimo se održati dobru i produktivnu atmosferu. Zajedno prolazimo sve najave. A tijekom dana popijemo kavu ili ručamo, pa pretresemo i druge teme, osim onih koje su u emisiji.

Je li vam se ikada dogodio napad emocija ili smijeha tijekom programa uživo? Kako gledate na to - je li vam prihvatljivo ili pokušavate sakriti takve trenutke?

Dogodi se, kako ne... pa i mi smo ljudi. Sjećam se da sam jednom jedva pročitala iduću najavu nakon urnebesnog priloga. A ima i priča koje nas sve rastuže - posebno kad je riječ o djeci, na njih sam baš jako osjetljiva. I zašto ne bi naši gledatelji vidjeli da i mi iskreno suosjećamo s njima.

Također, iza sebe imate i zavidnu reportersku karijeru. Ako se sada osvrnete, postoji li neka priča za koju žalite što ste je radili ili neka koju niste, a mislite da ste trebali?

Uvijek sam davala svoj maksimum u tom trenutku. Iako sigurno postoje neke priče koje su se mogle bolje odraditi, trudim se nove zadatke koji dolaze odraditi u skladu s pravilima profesije.

Postoji li neki aspekt novinarskog posla u kojem biste se voljeli u budućnosti okušati, a da još niste imali priliku?

Jako sam zadovoljna s ovim što sada radim i ne bi ništa mijenjala. Baš volim svoj posao i ljude i sredinu u kojoj radim.

Počela nam je nova godina. Imate li neke poslovne projekte koje trenutačno pripremate za 2025. godinu? Neke novosti?

Ni ove godine se nećemo odmoriti od izbora. Slijede meni osobno jako zanimljivi - lokalni. Niz sredina mogle bi promijeniti svoje lokalne čelnike. I za gledatelje ti su izbori važni, jer ljude koje biraju određuju kad će dobiti kanalizaciju, vodu, hoće li imati školu, koliko će plaćati vrtić za svoje dijete. Jako su šaroliki i detaljno ćemo ih pratiti s brojnim novitetima. Ali ne mogu još sve otkriti. Bit će tu i drugih važnih projekata.

GALERIJA Pogledajte kako se kroz godine mijenjala Ivana Banfić

Kakve želje imate za ovu godinu profesionalno i privatno?

Samo da budemo zdravi i dobri jedni prema drugima. Da imamo razumijevanja i empatije. To nam svima treba.

Imate li neke novogodišnje odluke? Pridržavate li se "novogodišnjih odluka"?

Ne. Nijedne novogodišnje odluke se nisam držala dugo, pa sam od njih odustala. Sve druge važne odluke, poput one da ću prestati pušiti, donijela sam u drugo vrijeme, ali mi je jako drago da sam se toga držala i nisam nijednom pokleknula.

Pratite li vijesti i kada ne radite, odnosno uspijevate li se ikada isključiti?

Često pratim, da. Jer moram biti upućena što se događa. Kad odem na godišnji odmor s obitelji, tada se obično isključim, a na slobodnim danima pogledam naravno RTL Danas i pročitam portale.

Jeste li ikada požalili svoj izbor struke, odnosno jeste li razmišljali da se bavite nekim drugim poslom?

Bilo je trenutaka kad sam se preispitivala. I kad sam pomislila - što mi ovo sve treba. Ali, mislim da je to normalno i ljudski. Ipak, jedan mali pomak, pozitivna promjena u društvu koju uspijemo zajedno postići s našim gledateljima uvijek me iznova ispuni zadovoljstvom.

U ubrzanom svijetu u kojem živimo i s jako puno negativnih događanja, kako uspijevate maknuti misli sa svega i opustiti se?

S obitelji i prijateljima koji ne rade ovaj posao se najbolje opuštam. Tada uglavnom nema razgovora o poslu - ili je to jako rijetko. Sport me također jako opušta.

GALERIJA RTL-ov voditelj veliki je boožavatelj Aleksandre Prijović, bavio se manekenkstvom, a želja mu je bila postati profesionalni sportaš

Što volite raditi u slobodno vrijeme?

Volim putovati, to mi je velika strast. Zbog djece to je jedno vrijeme bilo na čekanju, ali sad smo isplanirali Pariz i Disneyland. Taj smo put obećali curama, pa idemo zajedno. Vesele me i zajednička skijanja.

Kako ste proveli božićne blagdane?

Božić je bio radni, a ostale dane smo uživali zajedno. Kitili bor, pisali Djedu Božićnjaku, kuhali zajedno, upalili kamin i gledali, naravno, "Sam u kući".

Idete li na skijanje/odmor u siječnju?

Ove godine zbog posla nisam stigla na obiteljsko skijanje, ali cure su bile sa suprugom i uživale.

Zaljubljenica ste u fitness. Koliko često trenirate? Imate li najdražu i najmanje dragu vježbu?

Treniram tri puta tjedno. Dižem se u šest ujutro, trening je od sedam. Kad mi zvoni sat, ima dana kad pomislim - ajme, što ti je, ženo, pokrij se po glavi i odspavaj još malo. Ali ipak se dignem i odem vježbati. Imam sjajnu ekipu i nakon niza godina postali smo i prijatelji. Jako mi je draga tabata.

Uz to, ističete i ljubav prema gastronomiji. Za koje jelo vam kažu da ga najbolje pripremate? A koje je vama omiljeno?

Volim dobro jesti i kuhati razna jela. Posebno me opušta pečenje kolača i torti.

Čiju kuhinju, koje jelo ne biste nikada probali?

Na putovanjima jedem lokalnu kuhinju, jer volim isprobavati razne okuse i mirise. Ali recimo, nema šanse da bi probala mačke, pse, zmije i tripice.

Majka ste dviju djevojčica. U posljednjem razgovoru za Večernji rekli ste da vas ne prate na televiziji. Je li se što promijenilo?

Pa zapravo i nije.. One su i dalje u svom filmu. I to je ok. Ponekad, kad suprug gleda, gledaju i one. Ali da uzmu daljinski i kažu idemo gledati mamu i izbornu noć, lagala bih vas.

Kako one reagiraju kada vas vide na televiziji?

Dok su bile manje, bilo je reakcija - evo mame, pa jure prema TV-u i grle ga. Ili su me pitale nešto, pa su se ljutile kad nisam odgovorila. Ali sada su već naviknule.

Kako uspijevate uskladiti poslovno i privatno s obzirom na malo drugačije radno vrijeme koje imate?

Sve je stvar dobre organizacije i dogovora. Uglavnom sve hendlamo suprug i ja sami. Ponekad nam dođu baka i dida iz Gospića, ali ne želimo ih previše gnjaviti.

Koliko vam je u takvim trenutcima važna podrška partnera?

Jako je važna, kao i njemu moja. Podržavamo se maksimalno u svemu. I on ima sto obaveza, posao i doktorat - ali nekako to sve stižemo.

VIDEO Gdje je danas Oliver Mlakar? Živi na selu, a radi i u 90. godini