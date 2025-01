Samopouzdana Ana spremna je za ljubav koja se temelji na ravnopravnosti, a Marina želi partnera koji će joj biti podrška

U četvrtu sezonu showa 'Gospodin Savršeni', koja uskoro počinje s prikazivanjem na platformi Voyo i RTL-u, stižu i Marina i Ana! Ana dolazi Jastrebarskog, no već četiri godine grad Zagreb njezin je novi dom. Odrasla je na farmi uz stvarne izazove života na selu - naučila je biti uporna i vrijedna i sve to oblikovalo je njezin karakter jer se od malih nogu naučila nositi s odgovornosti. Sebe opisuje kao borca - odlučnu i samopouzdanu osobu koja je sigurna u svoje vrijednosti. Kaže da voli mir, ali i da nije sklona toleriranju neprimjerenog ponašanja pa nema problema izraziti svoje mišljenje kad to smatra nužnim. Iza 22-godišnje Ane jedna je ozbiljna veza, iz koje kaže da je izašla mudrija i sigurnija u ono što traži u ljubavi. Za nju su ključni elementi ljubavnog odnosa pozitivna energija, pažnja i zajednički trenuci ispunjeni smijehom i bliskošću.

Priznaje da joj je fizička privlačnost važna, no sanja o odnosu koji će se razvijati polako, uz dozu romantike i strasti. Lijenost je osobina zbog koje bi odmah izgubila interes za nekog muškarca, a mamine sinove radije zaobilazi jer vjeruje da zrela veza zahtijeva samostalnost i partnerski odnos. „Rekla bih da jesam 'materijal za suprugu', barem su mi tako rekli. Uz to bi uvijek bilo pitanja: znaš li kuhati, pospremati, čistiti… Mislim da je wifey material cijeli paket, a ne samo to znaš li kuhati i čistiti“, kaže Ana koja želi vezu koja se temelji na ravnopravnosti i jednakim vrijednostima.

Marina dolazi iz Zagreba, trenutačno živi u Kopenhagenu, a ljetne mjesece provodi radeći u Dubrovniku! I premda u Danskoj kao hostesa uživa u novim iskustvima, često joj nedostaje toplina doma, posebno majka, njezina najveća podrška i inspiracija. Svestrana i hrabra, Marina se opisuje kao društvena i impulzivna osoba, ali i netko tko se zna zauzeti za sebe. Upravo ta njezina izravnost i otvoren pristup odnose s njom čine dinamičnima, ali i pomalo izazovnima. U vezi je strpljiva i predana i nikad ne gubi kontrolu nad sobom i voljela bi pronaći osobu koja će je voljeti upravo takvu kakva jest.

Želi partnera koji će joj biti snažna podrška, netko tko ju prihvaća u cijelosti i poštuje njezine izbore i slobodu. Iako joj izgled i dob nisu presudni, ne može odoljeti lijepim očima i osmijehu s lijepim zubima. Posesivnost i nepoštovanje, posebno prema ljudima s manje novca, za nju su apsolutni znak za uzbunu. Cijeni uglađenost koju je uočila kod Danaca, ali vjeruje da ljubav može prevladati kulturne razlike - sve dok je u vezi prisutno povjerenje. U show 'Gospodi Savršeni' prijavila se zato što vjeruje da je prava ljubav avantura vrijedna svakog rizika. „Nadam se da će za mene ovaj otok postati otok ljubavi“, kaže 33-godišnjakinja, a hoće li to tako i biti - ne propustite pratiti na platformi Voyo i RTL-u.