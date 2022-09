Javile se i druge žene kojima je popularni pjevač slao poruke: 'Opsjednut sam tobom'

Pjevač grupe Maroon 5, Adam Levine (43), ovih dana našao se usred seks skandala. Naime, influencerica Sumner Stroh prije nekoliko dana objavila je TikTok video u kojem tvrdi kako je godinu dana imala aferu sa slavnim glazbenikom. Summer je u videu podijelila screenshotove poruka koje joj je Levine slao putem Instagrama, a otkrila je i kako ju je čak pitao može li svoje dijete nazvati po njoj. O aferi je pričala s prijateljima, a netko od njih odlučio je priču pustiti u javnost.

- Imala sam aferu s muškarcem koji je oženjen za manekenku Victoria‘s Secreta. Tada sam bila mlada, naivna i, iskreno govoreći, osjećala sam se iskorišteno - govori u videu. Nakon njezinog videa, privatne razgovore s pjevačem objavile su i druge žene. Tako su komičarka Maryka i Alyson Rose objavile snimke zaslona njihovih razgovora.

Foto: Instagram screenshot

- Skreni se pažnju je****m sa mnom. Opsjednut sam tobom - pisalo je u porukama koje je dobila Maryka.

- Možda trebam vidjeti tu stražnjicu. Gledanje tvoje stražnjice kako pleše će me zauvijek obilježiti, no inače sam nevjerojatno - još je jedna od poruka.

Foto: Instagram screenshot - Učinio bih sve za to. Kupio bih odrezak za nju i govorio joj slatke stvari. Želim sad tetovirati svoju stražnjicu - piše na snimkama zaslona. Pojavila se i četvrta žena i to bivša instruktorica joge Adama Levinea, Alanna Zabel, koja ga je optužila da joj je slao slične poruke. Zabel je trenirala pjevača od 2007. do 2010. godine, a navodi da joj je Levine pisao da želi 'provesti cijeli dan gol s njom'.

Inače, Adam je u braku s Viktorijinom anđelicom Behati Prinsloo (34), a par je nedavno otkrio da očekuju svoje treće dijete. Prinsloo je pokazala svoju trbuščić dok je bila na odmoru na Havajima sa suprugom i kćerima, Gio Grace (4) i Dusty Rose (5). Par svoj privatni život pokušava držati podalje od javnosti, pa se rijetko pojavljuju vani s kćerkama.

