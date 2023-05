Jasmina Stavrosa život nije mazio, a sin Krešimir od malena se bori s teškom bolešću

Voljeni glazbenik Jasmin Stavros zauvijek nas je napustio u srijedu u 69. godini života nakon teške borbe s karcinomom. Glazbenik je svima poznat pod imenom Jasmin Stavros, no to nije ime koje su mu dali roditelji. Naime, Stavros je rođen 1. studenoga 1954. godine u Splitu pod imenom Milo Vasić. Svoju bogatu karijeru započeo je sa samo 15 godina, a albume je krenuo snimati krajem 80-ih.

Supruga Žarka bila je uz njega do zadnjeg trena, a u braku su bili više od 40 godina. Dobili su i dva sina, Mila i Krešimira. Stavros je proteklih godina promijenio svoj život iz temelja, a priznao je i da je njegova obitelj najviše ispaštala zbog tempa njegovih nastupa. Uz prenatrpan raspored Stavrosa su zadesili i privatni problemi te borba za ozdravljenje sina Kreše koji boluje od hidrocefalusa. Riječ je o proširenju moždanih komora ili šupljina viškom cerebrospinalnog likvora (tekućine), a kako je Krešo posljednje vrijeme Stavros je otkrio u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

– Fala Bogu, zahvaljujući dva doktora s Rebra, na mom su sinu napravili jedan eksperiment. Ima sad jednu pumpu koja mu regulira vodu u mozgu. Probili su mu dio glave nekako di sad taj likvor sam od sebe odlazi. Tako da, Bogu fala, sad je sve u redu. Stvarno smo se napatili i žena i ja i on kroz sve ove godine, više ne znam ni ja koliko je imao operacija na glavi, ne želim ni spominjati. Drago mi je to da su oba moja sina, i Milo i Krešo, neovisni o meni i financijski i općenito. Sami žive od svojih novaca, peru, kuhaju, peglaju, sve znaju, žena ih je sve naučila. Zadovoljan sam i sretan da su stabilni i da ne ovise ni o kome i žive bolje nego ja. Rade, trude se, stvarno su super - kazao je glazbenik za Slobodnu Dalmaciju.

Stavros je još ranije ispričao detaljno kako su saznali za bolest sina.

- Krešo se rodio kao normalno dijete. Jednu večer, kad je imao samo tri i pol mjeseca, dobio je grčeve, zbog čega smo se supruga i ja uplašili i odveli ga na hitnu pomoć u splitsku bolnicu. Tada mu je jedan liječnik bez oklijevanja punktirao kralježnicu kako bi provjerio ima li Krešo epilepsiju. Dogodilo se najstrašnije. Tom punkci­jom dobio je virus, odnosno meningitis, koji je u to vrijeme harao splitskom bolnicom. Nastupila je agonija - prisjetio se Stavros za Story jednom prilikom.

- Situacija je kulminirala što, vjerujte mi, nikad u životu neću zaboraviti, kad nam je liječnik rekao: 'Na­žalost, kad daktilografkinja pogriješi, zgužva stari i uzme novi papir, a kad liječnik pogriješi - nastupi smrt'. Tada nam je otkrio kako misli da Krešo ima male šanse za preživljavanje - objasnio je pjevač.

Zbog svega, vjera mu je bila jedna od najvažnijih stvari u životu.

– Vjernik sam još od 70-ih godina prošlog stoljeća. Kao dijete primio sam sve sakramente, no nisam živio kao vjernik. Nakon srednje škole svirao sam bubnjeve u grupi More i živio dosta raskalašeno. To je bio život koji nije bio kršćanski pa sam shvatio da se trebam promijeniti. Vjeri sam se potpuno okrenuo 1975. godine, a u crkvi sam se vjenčao 1976. – kazao nam je Jasmin u razgovoru prije nekoliko godina. Stavrosu nijedan dan nije prošao a da nije pročitao Sveto pismo.

Dodajmo da je Jasmin sredinom ožujka otkrio kako se bori s karcinom kostiju. Tada je rekao da je zbog bolova u leđima otišao u bolnicu, a otkad je dobio dijagnozu nalazio se na bolničkom liječenju.

– Krenulo je sve od čira na dvanaestercu. Onda su me operirali u Karlovcu. Nakon toga su ne pustili kući, međutim počela su me konstantno boljeti leđa. Nisam mogao više ništa. Zatim su me odveli u Vinogradsku, gdje su ustanovili da imam rak kostiju – kazao nam je glazbenik nakon što je vijest o njegovoj bolesti dospjela u javnost. Nakon Vinogradske, Stavros je prebačen u KBC Rebro, gdje je išao na terapije zračenjem. No, stanje se zakompliciralo, pa je zbog toga prebačen na Jordanovac gdje je sinoć i preminuo.

