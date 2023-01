Jasmin Stavros o zdravstvenim problemima sina: 'Jako smo se napatili, više ni ne brojim operacije'

Jedan od najdugovječnijih zabavljača na hrvatskoj sceni Jasmin Stavros (68) već više od 50 godina s oduševljenjem staje pred publiku. Svoj glazbeni put započeo je kao bubnjar, a kasnije je svoju karijeru nastavio solo pjevač. Studirao je u New Yorku, može se pohvaliti i da je bio jedan od najboljih studenata na jazz-akademiji zbog čega je i 'nagrađen' zelenom kartom za ostanak u Americi, no on se odlučio vratiti u Hrvatsku gdje je zasnovao obitelj sa suprugom Žarkom, a u braku su dobili i dvojicu sinova Krešu i Milu. Stavros je proteklih godina promijenio svoj život iz temelja, a priznao je i da je njegova obitelj najviše ispaštala zbog tempa njegovih nastupa. Uz prenatrpan raspored Stavrosa su zadesili i privatni problemi te borba za ozdravljenje sina Kreše koji boluje od hidrocefalusa. Riječ je o proširenju moždanih komora ili šupljina viškom cerebrospinalnog likvora (tekućine), a kako je Krešo danas Stavros je otkrio u svom posljednjem intervjuu koji je dao hrvatskim medijima.

– Fala Bogu, zahvaljujući dva doktora s Rebra, na mom su sinu napravili jedan eksperiment. Ima sad jednu pumpu koja mu regulira vodu u mozgu. Probili su mu dio glave nekako di sad taj likvor sam od sebe odlazi. Tako da, Bogu fala, sad je sve u redu. Stvarno smo se napatili i žena i ja i on kroz sve ove godine, više ne znam ni ja koliko je imao operacija na glavi, ne želim ni spominjati. Drago mi je to da su oba moja sina, i Milo i Krešo, neovisni o meni i financijski i općenito. Sami žive od svojih novaca, peru, kuhaju, peglaju, sve znaju, žena ih je sve naučila. Zadovoljan sam i sretan da su stabilni i da ne ovise ni o kome i žive bolje nego ja. Rade, trude se, stvarno su super - kazao je glazbenik za Slobodnu Dalmaciju.

Progovorio je i o svojoj borbi s ovisnosti do koje ga je dovelo loše društvo. - Da, upao san u loše društvo, nisan ja toga tada bio ni svjestan. Ma nisu to bili neki veliki poroci. To san ja sve probao iz neke znatiželje, al‘ nisu meni tribale ni bolnice ni komune da se ja izliječim od ovisnosti. Nisu to bile ni neke teške droge. To je bila mladenačka ludost, zaboravimo to - rekao je Stavros koji se tih dana nerado prisjeća. Najveća podrška u svemu što je uslijedilo bila mu je supruga Žarka, a kada govori o njoj Stavros posebno voli naglasiti da su sve do braka živjeli u predbračnoj čistoći. – Nakon par godina smo se vjenčali. I bitno je reći da smo živjeli u predbračnoj čistoći. Nismo spavali prije braka. Danas je to, nažalost, rijetkost. Tada sam hodao s djevojkom koja je tako odgajana i živjela je vjeru i do prve bračne noći smo čekali - istaknuo je Stavros koji ne krije koliko mu vjera znači u životu. Na misu ide gotovo svakodnevno, a čim se ujutro probudi odmah čita Bibliju.

- Puno stvari mi se dogodilo u životu baš uz tu krunicu. Žena i ja smo bili na moru, u našoj kući, svaki dan smo molili krunicu milosrdnog Isusa i u tri sata smo odlazili do jedne kapelice gdje je bio jedan teren ogromni. Kao da je to bila jedna Božja providnost, mi smo to našli, kupili, uredili, doveli u kulturu, napravili sebi kućicu od sedam tisuća kvadrata. Ta krunica je bila povezana s tom kućom koja nam danas deset puta više znači nego kuća kraj mora - otkrio je glazbenik ranije.

