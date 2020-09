Jacques o problemima s težinom: Sve toleriramo, ali ne daj Bože da netko ima debelu rit

Jacques Houdek dugo godina se bori s viškom kilograma i odlučio je sada i javno i sasvim iskreno progovoriti o ovoj temi i prisjetio se kako se s prvim predrasudama počeo suočavati već na samom početku karijere kada je potpisao svoj prvi ugovor s diskografskom kućom i kako su neki od komentara bili kako će morat skinuti kilograme. - Mnoge obrve su bile podignute i bilo je komentara super, bilo bi dobro da ga se potpiše, ali treba prvo skinuti kile i onda je Đorđe Novković rekao - a zašto bi onda to trebao, on je meni baš super ovakav kakav je, baš je poseban - prisjetio se Jacques u razgovoru za IN Magazin.

S problemom prekomjerne težine živi već godinama i priznaje kako mu smeta što se za sve pronalazi opravdanje, ali kad su kilogrami u pitanju nitko nema razumijevanja. - Pronalazimo opravdanja za sve i svakoga i za nekog tko se uništio na ovaj ili onaj način, jako smo se osvjestili po pitanju svih mogućih drugih različitosti, uvažavanja, sve uvažavamo, sve smo jako tolerantni, ali ne daj Bože da netko ima debelu rit - kaže pjevač. Navikao je na osude i izjave ljudi koji nakon što ga duže nisu vidjeli kažu kako je dobio koji kilogram. - Pa znam ja to jako dobro, imam ja doma i vagu još uvijek i ogledala nekoliko - veli.

Foto: Instagram

Priznaje da nije lako živjeti s viškom kilograma jer zbog svoje kilaže uvijek mora razmišljati o nekim stvarima o kojima drugi ljudi uopće ne vode računa. - Ja uvijek razmišljam kakve su tamo stolice, hoću li nešto slomiti. Ta moja sreća kad sam se jedne godine zakopčao u avionu bez produžnog, ti moraš tražiti produžni od stjuardese to je bila sreća - prisjetio se Houdek. Ne sviđa mu se i što su svi liječnici kada je riječ o problemima s prekomjernom težinom i smeta ga što se zna komentirati u stilu da je tu debljinu zaradio u fast foodu, a Jacques kaže kako on uopće nije ljubitelj brze hrane i to mu je uvijek zadnja opcija.

- Naravno da nisam super, ja sam sebi super s minus 50 ili 70 kilograma. Itekako sam si super, i još uvijek sam i bucmast i sladak, ali sam onako, malo mi se lakše kretat, malo mi je lakše disati, malo bolje pjevam kad sam malo manji. Ja volim biti pokretljivji, mislim da me sputava u puno toga što bih ja još mogao dati - kaže Houdek.