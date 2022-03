Izgladnjeli članovi plavog tim opet su izgubili i dalje nemaju ni hranu ni vatru

Novi dan u 'Survivoru' kandidatima je donio i novi izazov, a nagrada za koju su se ovoga puta natjecali bila su po dva krumpira za svakog člana pobjedničkog tima. Cilj zadatka bio je da preko ljudskog lanca od četvero natjecatelja prebacuju kantu punu vode, vodeći pritom brigu o tome da što manje proliju, a na kraju izazova čekale su ih loptice koje su morali ciljati uzbrdo.

Iako bi krumpir dobro došao izgladnjelim članovima plavog tima, sreća opet nije bila na njihovoj strani i pobjedu u napetom natjecanju ponovno je izborio crveni tim s dva boda razlike u njihovu korist. „Crveni tim, i danas ste pokazali svoju odlučnost i opet ste pobijedili. Ja vam od srca čestitam. Plavi tim, ne mogu vam reći da mi je smiješno. Rezultat je opet bio opet 8:6. Nemate vatre, nemate hranu. Mislim da je vrijeme da se zapitate što vam ovi izazovi donose. Crveni tim će zasluženo večeras jesti ribu i krumpire, a vi opet ništa“, poručio je Mario članovima plavog tima.

Dok je crveni tim slavio drugu uzastopnu pobjedu uz krumpir i ražu koju je ranije toga dana ulovio Niggor, članovi plavog tima sazvali su sastanak kako bi porazgovarali o budućim izazovima i o timskom vođi. „U našem timu po meni dosta stvari ne funkcionira i to se danas trebalo vidjeti. Od početka nismo krenuli s načinom lider-vođa nego smo pustili da svatko sve radi, a to nigdje tako ne ide“, rekao je Roko zaključivši da im hitno treba vođa, s čime su se složili ostali kandidati i organizirali glasovanje. Kandidatkinja Sanja iskoristila je trenutak da prizna kako želi otići kući, poručivši ostalima da mogu računati na nju jer će u svim izazovima za vrijeme njezinog boravka na otoku dati sve od sebe.

Među članovima tima, uži izbor za vođu pao je na Tenu i Gorana, ali je najviše glasova ipak skupila Tena, postavši tako vođa plavog tima. „U izborima sam dobila 5 kamenčića. Točnije, tri kamenčića i dvije školjke. Prilično sam zadovoljna i drago mi je što su me izabrali jer isto imam nagon prema njima da ih vodim i želim to. Mislim definitivno da ću biti dobar vođa“, poručila je Tena koja je dugačak dan odlučila privesti kraju pjesmom. Kako će se Tena snaći u ulozi vođe i hoće li pod njezinim vodstvom plavi tim doći do prve pobjede, doznat će se već u sljedećim epizodama.

