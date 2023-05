Ivo Jagnjić iz grupe Dalmatino o suradnji s Oliverom: 'On mi je rekao da ovo ja moram otpjevati'

Grupa Dalmatino na sceni je već više od 20 godina, a prošle je godine održala i veliki koncert u Areni Zagreb. No, sada je frontmen Ivo Jagnjić otkrio neke detalje o nastanku njihovih pjesama. Ivo je gostovao u rubrici Tajne iz refrena u In magazinu te otkrio detalje o pjesmi 'Ditelina s četiri lista' koja je označila prekretnicu u njihovoj karijeri.

- Kad sam ju završio nisam ju doživio kao neku pjesmu koja bi mogla biti hit, mi smo tad imali prvi album gotov i naš izdavač je predložio da napravimo duet s nekim jakim izvođačem, rekao je evo zovite Tedija na što je moj kolega Sunara rekao ma ne, zvat ćemo odmah u glavu, zvat ćemo Olivera. I on je za divno čudo pristao i prije nego što je čuo pjesmu. Mi smo njega vidjeli u pjesmi ''Cukar i sol''. Zadnje dvije pjesme koje nismo bili snimili su ''Cukar i sol'' i ''Ditelina'' i on je čuo ''Cukar i sol'' i rekao - aj da čujem tu drugu, i onda je rekao ne, ne ovu ću ja pjevati – prisjetio se te dodao da ga je upravo Oliver nagovorio da se primi mikrofona.

- Ja se nisam vidio u toj priči, skupio sam 5, 6 pjesama i ja sam to htio njemu ponuditi da ih on otpjeva. I on je to vrlo, vrlo skoncentrirano poslušao, sluša, slušao, ja sam stajao pored kao Ivica Kičmanović i on je stajao pored i rekao neću ti uzeti niti jednu, ovo ti moraš otpjevati, ovo je tvoj personality, poslušaj me što ti govorim - ispričao je Ivo te dodao da se nije vidio kao pjevač.

Jagnjić se osvrnuo i na pjesmu 'Cukar i sol' za koju je rekao da mu je doslovno 'ispala iz glave' te na pjesmu 'Dvi sestre blizanke'.

- Mene su mnogi pitali što znači taj tekst, da ne razumiju, spominjemo dvije zvijezde, dvoje mladih ljudi, Dalmacija i Slavonija, to je nešto što se zove pjesnička sloboda, shvati je kako god hoćeš, ali ja mislim da emocija nije izostala – rekao je.

Inače, grupa je prošle godine uz koncert u Areni održala i tri koncerta u Koncertnoj dvorani 'Vatroslav Lisinski', a nominirani su i za Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenika godine.

- Prošlu godinu dugo ćemo pamtiti. Nismo štošta očekivali, a dogodilo se toliko predivnih stvari. Jedna od tih predivnih stvari je Večernjakova ruža i moramo reći da nam je ova nominacija velika čast, pogotovo ako dobijemo nagradu! Svakako, prezadovoljni smo i sretni – rekao je Ivo tada.

