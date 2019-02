Miljenik poznatih dama otkrio što ga žalosti u Hrvatskoj: 'Nedostaju nam dvije ključne stavke'

Gotovo da nema poznate Hrvatice koja barem jednom nije odjenula kreaciju Ivice Skoke. Više od dva desetljeća ovaj je dizajner nezaobilazno ime hrvatske modne scene pa svake sezone novitete iz njegove radionice s nestrpljenjem očekuju.

Za nešto manje od mjesec dana, točnije 22. ožujka, Skoko će predstaviti svoju novu kolekciju na tjednu mode Bipa Fashion.hr. Uoči samostalne zagrebačke revije sa Skokom smo razgovarali o aktualnim trendovima, obiteljskom biznisu, suradnji s poznatim Hrvaticama, ali i njegovim početcima.

Pastelne boje

– Ove sezone kolekcija nam je jako romantična i elegantna. Prezentiramo se isključivo haljinama koje mogu biti i za dnevne i večernje varijante. Fokusirali smo se baš na proljeće ljeto i htjeli smo da se to itekako osjeti u kolekciji, prepuni smo divnih pastelnih uzoraka u kombinaciji s odličnim satenima koji su rađeni u 3D printu ruža – kaže nam Skoko.

Foto: Zvonimir Ferina

Da će se baviti modom znao je, kaže, već od djetinjstva. – U 8. razredu osnovne škole tema zadaćnice bila nam je "Što ću biti kad odrastem". Tada sam prvi put konkretno rekao da će moda biti moj život, a moja tadašnja nastavnica Ivanka i danas čuva moj sastavak – priča nam Skoko.

Nedugo nakon što je upisao Tekstilno-tehnološki fakultet počeli su mu pristizati pozivi od direkcije izbora za Miss Hrvatske, preko javne televizije sve do poznatih dama... Među prvima odijevao je Miss Hrvatske Ivanu Petković, pjevačice Emiliju Kokić, Maju Blagdan, Doris Dragović...

Suradnja s predsjednicom

- Radio sam ono što volim i ulagao zadnji atom snage i vjere u to. Kasnije sam bio na mjestu dizajnera jedne modne kuće, no apetiti su mi porasli i jedini logičan slijed bilo je otvoriti svoj atelje, odnosno početi graditi brend onako kako ja to želim - ističe Skoko. Osim misica, pjevačica i glumica Skokine kreacije nosila je i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. – Ona je žena kao i svaka druga koja zna što želi i kako želi, no isto tako prihvaća savjete i sugestije, meni osobno je bilo jako ugodno surađivati s njom, ne očekuje nikakve specijalne tretmane i to apsolutno cijenim – otkriva Skoko koji napominje kako će i ubuduće, ako ga kontaktiraju za suradnju, istu objeručke prihvatiti.

Najveću podršku Skoki pružaju članovi obitelji koji zajedno s njim već godinama brinu o brendu. U njegovom timu trenutno je sedmero ljudi, među kojima su i Ivičina majka te brat. – Moja mama je glavni konstruktor, da nema nje budimo realni ne bi bilo ni Ivica Skoko brenda, a brat se bavi financijama jer ja nisam osoba od brojki, a ne volim se petljati u nešto što ne znam ili ne razumijem. Tu je i moja najbolja prijateljica i suradnica Ivana Bilandžija Billy koju znam više od 20 godina.Iako znam da je njen stil daleko od mog savršeno pozna brend i u potpunosti se nadopunjavamo – ističe Skoko.

Foto: Igor Šoban/Pixsell

U posljednjih desetak godina sve je više zadovoljniji načinom na koji se tretira naš dizajn ne samo u Hrvatskoj već i u inozemstvu, no ipak žalosti ga jedna stvar. – Žao mi je što tekstilna industrija nije kao prije. Imamo pogone, radnu snagu, ali trebaju nam osobe s vizijom, ali i financijska šprica – kaže dizajner. Ipak, veseli ga to što Hrvati sve više pridaju pozornosti modi i novim trendovima. – Svi se nose pomodno, svi prate modu, svi prate trendove iako ja i dalje zagovaram individualizam, volim vidjeti različito obučene, volim kada su kombinacije hrabre, zabavne pa i ponekad smiješne to me beskrajno zabavlja, no ima i onih koji pretjerano filozofiraju i modu shvaćaju preozbiljno – zaključuje Skoko.

