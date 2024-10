Ivica naveo razlog loših rezultata: 'Ne drži se nitko recepata, vidim da se to počelo od ruke!'

Nakon što se ekipa osme sezone 'Života na vagi' dogovorila pravila o kuhanju i ulasku u kuhinju, Nina je popričala s Edom i odlučila ostati u showu, a Nikolina i ona postale su novi tim!

„Vidim da mi ide i da mogu, ali glava mi nije u redu“, rekla je Nina te dodala da je muče i odnosi u kući, no Edo smatra da se nije zbližila ni s kim pa joj zato i nedostaju svi. U početku se povezala s Larisom, no razočarala se te ne zna može li tu ikome vjerovati jer kaže da su ljubomorni i neiskreni. „Kad me, na primjer, pohvalite Mirna ili ti, sve je super, svima je drago i poslije ogovaraju. Razumijem da dođu i ljubomora i neki osjećaji, ali ne volim neiskrenost. To me boli“, rekla je i zaplakala. Edo misli da se treba povezati s nekim jer bi joj sigurno bilo lakše da može s nekim podijeliti neke trenutke te joj rekao koliko bi mu bilo žao da ode kući. Nina je odlučila ostati i dati priliku i sebi i drugima.

Došla je i Nikolina koja je Nini dala novu majicu i tako su njih dvije postale novi tim, a Edo je uvjeren da će dobro funkcionirati. „Nikolina je dosta čvrsta, a ja budem slaba i mislim da će to biti jedan super spoj - kad budem ja malo pala, da me ona podigne… Jako je dobra na treningu, trudi se tako da se stvarno veselim što smo nas dvije postale par“, rekla je Nina.

Stigla je i Marijana s iskušenjem za kandidate i onaj tko uspije pojesti najviše bombona - dobit će videopoziv s dragom osobom. „Što nisu šunke i špeka stavili pa bi vidjeli…“, nije bila oduševljena Nikolina, koja od slatkog dobije žgaravicu. Pravila su bila jednostavna: u svakom bombončiću ima šest kalorija i u svakoj rundi trebali su pojesti jedan bombon. Naposljetku je Nikolina odlučila jesti, a Nina nije jer ima problem sa slatkim i ne želi se ponovno vratiti na početak. Davorka nije željela sudjelovati u izazovu iako joj svi nedostaju, ponajviše djeca, a Mateo bi jeo da je bilo ponuđeno meso.

Alina je isto odbila iskušenje, Marija također, no Tomislav je pojeo jedan bombon. Njegova partnerica Larisa odoljela je iskušenju, Esmir ne voli bombone, a i Antonio se nije želio igrati. Igru su nastavili Tomislav i Nikolina, koja nije željela pojesti drugi bombon jer joj je bilo preslatko. Tomislav je, dakle, osvojio videopoziv s dragom osobom. „Najlakši izazov dosad“, komentirao je.

Na početku treninga Edo je pričao s kandidatima o tome kako su jako dobri na treningu, a imaju loše rezultate na vaganju te misli da imaju problem u kuhinji. Larisa je otkrila Mirni da je nervira napetost koja je zavladala među ekipom dok je Davorka morala preskočiti još jedan trening zbog bolova u leđima. Mirna im je također govorila o problemima s prehranom, a Larisa otkrila: „Previše si povrća vade. Duplo si vade i zbog toga smatram da je loša vaga bila.“

Ivica ima povjerenje u kuhare dok je Larisa otkrila da jedu previše parmezana i bananu umjesto kruške. „Ne drži se nitko recepata, pa i same količine na tanjurima. Ima vaga i pišu svima grami, ali vidim da se to počelo od ruke - koliko staviš ovome, onome…“, rekao je Ivica dok im je Mirna ponavljala da se moraju držati smjernica koje su im napisane jer inače neće imati dobre rezultate.

Larisa i Tomislav i dalje misle da će glasati za njih ako budu ispod crte. „Nemam pravo na pogrešku“, rekla je Larisa. Edo i Mateo razgovarali su o njegovim lošim rezultatima, a Mirna i Ivica o njegovu ozlijeđenom koljenu te kako ne može odraditi magnetsku rezonanciju jer ne stane u uređaj, no ipak je odlučio vježbati s gornjim dijelom tijela. Edo je hvalio Esmira na treningu, a on je otkrio da su mu djeca najveća motivacija i snaga.

„Zdravlje je najbitnija stvar, najveća motivacija“, otkrila je Alina zašto je konstantno dobra na vaganju i dodala da svaki dan napravi od 25 do 30 tisuća koraka. „To me ispunjava i daje mi više energije. Ne brojim ja korake, kilometre, ništa ne primjećujem oko sebe, samo hodam i u svojim sam mislima, što je odličan osjećaj“, objasnila je, a Mirna joj je još jednom ponovila da je ona njezin uzor.

Mirna i Edo prigovorili su kandidatima da prelako odustaju, što su pokazali svi oni koji su dobrovoljno napustili show, ne shvaćajući kakvu su priliku dobili. Svi su jedva čekali susret s nutricionisticom Martinom da bi mogli razgovarati o prehrani. Mateo je želio znati zašto su njegovi rezultati na vagi loši, a jede sve kako treba osim salate. Dodao je i da pije sedam litara vode, što Martina smatra da je previše jer je muškarcima preporučeni dnevni unos oko dvije i pol litre, a ženama dvije litre, što se povećava uslijed pojačane tjelesne aktivnosti.

Martina ih je učila pripremati nova jela, Mateo je proučavao namirnice i komentirao kako je njemu sve novo jer nikada nije kuhao. „Hrana mi je super. Mislila sam da će mi sve biti bljutavo, a meni je sve fino“, rekla je Nikolina, a Martina još jednom naglasila: „Nemojte sami mijenjati jelovnike i obroke kako vi mislite da bi bilo dobro. Nećete imati rezultate na vagi i onda ćete kriviti nekog drugog.“

Tomislav se naposljetku ipak odlučio čuti s ocem jer on trenira vani i obojica se vesele što će to moći raditi zajedno i cijeli ga je razgovor baš dirnuo. „Tužan sam, ali sretno tužan“, rekao je i dodao da je dobio veliku motivaciju za dalje.

Sutra ekipu čeka novi izazov, a tim koji bude najlošiji dobit će 0,5 kilograma na vaganju! Tko će se najviše truditi - ne propustite pogledati u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

