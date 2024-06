Ivica Kostelić poslao posebnu poruku mladima: 'Rezultati su prolazni, ovo je najvažnije'

Najtrofejniji hrvatski skijaš, odlikovani olimpijac i jedan od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena Ivica Kostelić gostovao je na bravo! radiju. Roditeljima je poručio da budu podrška djeci te da ih usmjeravaju prema sportu, a djeci da nije bitno što treniraju i kakve rezultate osvajaju, nego da radosni odlaze na trening, da osjećaju neku osobnu povezanost sa sportom, da imaju žar koji ih gura naprijed i kroz uspjehe i kroz neuspjehe. Voditelju Tomislavu Mariću ToMi otkrio je što je najvrjednije naučio od svoga oca, trenera Ante Kostelića, te čemu on uči svoju djecu.

Iako se specijalizirao sa slalom i kombinaciju, Kostelić je bio jedan od rijetkih skijaša koji je osvajao bodove u svim disciplinama. Nakon prestanka natjecateljske karijere, ostao je u skijaškom sportu, a posljednjih nekoliko godina intenzivno se bavi jedrenjem u kojem također niže uspjehe.

Kada se više nisam mogao natjecati na nekom super visokom levelu, što se tiče skijanja, pronašao sam način da potrošim svoju energiju negdje drugdje, ali za mene je skijanje najljepši sport na svijetu i kada bih ponovno mogao birati, birao bih skijanje.

Koji savjet bi dao djeci koja se možda žele baviti skijanjem ili koja se trenutno bave skijanjem? – upitao je voditelj Tomislav Marić, ToMa našeg proslavljenog skijaša.

Prvenstveno trebate odrediti koji su vaši ciljevi i onda ćete prema tome i adaptirati svoju aktivnost i svoj trening.

Ivica je roditeljima poručio da budu podrška svojoj djeci, te da ih bodre bez obzira na sport kojim se bave i na rezultate koje postižu. On i supruga potpuno su posvećeni svojoj djeci Ivanu, Leonu te blizankama Jani i Kati.

Dečki vole nogomet i uživam ih gledati dok treniraju, volio bih kada bi im mogao dati i više sportskih savjeta, ali nažalost nisam iz tog nogometnog svijeta...Blizanke su još male, ali svako ih učimo da budu dobri i uporni. Ja sam kod svog oca trenera gledao tu odlučnost i vjeru u samog sebe, u svoje mogućnosti, u svoj rad, to samopouzdanje, to mi se uvijek jako sviđalo kod njega. U bezizglednim situacijama čovjek kao da je bio totalno uvjeren u svoju misiju, misli, nije se pomaknuo, niti dao smesti. On i sport su me općenito naučili da treba u životu biti uporan.

Ivica Kostelić ambasador društveno odgovorne akcije Who runs the world? KIDS, bravo! radija koja promovira zdrave životne navike i djecu motivira na bavljenje sportom poslao je poruku svim slušateljima:

Osjećam jako veliku odgovornost. Ja sam isto roditelj koji se okreće drugim roditeljima za savjete. Najvažnije je možda, ako se bavite sa sportom, da osjećate neku osobnu povezanost s tim sportom, da vam to pruže zadovoljstvo, da svaki dan kad idete na trening da ste zadovoljni, da ste sretni. Možda nećete biti sretni s nekim rezultatom, ali rezultati su prolazne faze, nekada ste gore, nekada ste dolje. Najvažnije je to vaše osobno zadovoljstvo, da imate taj žar koji vas gura naprijed i kroz uspjehe i kroz neuspjehe.

Iza Kostelića su brojne ozljede koje ga nisu spriječile da ostvari vrhunske rezultate u sportu. On je jedan od najboljih primjera koji potvrđuju kako je bitno vjerovati u sebe i kada stavi krenu nizbrdo, ali da je najvažnije u životu raditi ono što zaista volimo.

Promociju sporta među djecom u ulozi ambasadora podržale su brojne osobe iz javnog života - Drago Ćosić, Robert Prosinečki, Dino Rađa, Gordan Giriček, Niko Kranjčar, Mirza Džomba, Ivica Kostelić, Tin Srbić, rukometašice Lara Burić i Ana Malec, braća Valent i Martin Sinković, boksač Gabrijel Veočić, kao i poznati trener Aleksandar Petrović.

