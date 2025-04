Domaća voditeljica iznenadila otkazom, nećete vjerovati čime će se sad baviti! 'Zbog prihoda i zdravlja'

Do jučer smo njezin glas slušali u eteru, ne sluteći da će tome uskoro doći kraj. Nika Antolos, pjevačica i radijska voditeljica, donijela je veliku životnu odluku napustivši radijski posao kako bi krenula u potpuno novom smjeru. Članica popularne ženske skupine Feminnem, koja je Hrvatsku predstavljala i na Eurosongu, u posljednje je vrijeme bila prepoznatljiv glas na Happy FM-u, no nakon više od godinu dana odlučila je zatvoriti to poglavlje i napraviti veliki zaokret.

“Bila sam godinu i tri mjeseca na radiju i bilo je super, ali to više nije moj put. Oduvijek sam se htjela okušati u tom svijetu, ali sada me zove nešto novo”, priznala je Nika za Story, koja se okreće zdravijem, aktivnijem i osobnijem stilu života. Nova destinacija na njezinom profesionalnom putu je pilates studio. Kako kaže, kolegica otvara vlastiti prostor, a Nika će tamo voditi satove pilatesa na reformeru. “Jako ga privatno volim i veselim se novom poslu zbog zdravlja i prihoda”, istaknula je u razgovoru.

Osim toga, aktivna je i kao kreatorica sadržaja na društvenim mrežama, gdje vodi profile drugih ljudi i uživa u vizualnoj estetici tog posla. “Volim pomagati ljudima da iskoriste svoje sposobnosti i darove kojih možda nisu svjesni. Ja ih prva nisam bila svjesna, i tako sam krenula – i fizički i emotivno. Mama sam i zbog djeteta ću raditi i 12 poslova ako treba. Bilo bi mi grozno ne raditi”, iskrena je Nika.

Podsjetimo, 2018. godine Niki je dijagnosticirana multipla skleroza, teška kronična bolest koja zahvaća središnji živčani sustav. O detaljima svoje borbe i puta prema ozdravljenju progovorila je više puta i na društvenim mrežama. “Nakon preko 14 godina mučenja s MS-om, ozdravila sam potpuno uz Božju pomoć i protokol moje sestre. Zdrava sam oko pet, zdravlju godine više ne brojim.. Vjerujem da je već itekako jasno, koliko zato cijenim priliku za zdravlje.. U to ime, krećem u jednu novu epohu svoga života.. Onu koja potiče pokret, snagu, ali na nježan način prema svome tijelu, te u ime zahvalnosti u podržavanju zdravlja istog... Još malo, pa vam sve detaljno pokažemo.. Jedva čekam”, poručila je pjevačica na Instagramu.

