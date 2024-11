Ivica Kostelić o odgoju svoje djece: Vremena se mijenjaju i drugačiji su kriteriji strogoće

Proslavljeni skijaš Ivica Kostelić od 2014. godine u braku je s Islanđankom Elin i par od vjenčanja živi u Zagrebu. U svibnju ove godine par je proslavio desetu godišnjicu braka u kojem su dobili četvero djece, sinove Ivana i Leona te blizanke Janu i Katu. - Pokušavam da nisam prestrog, ali to je teško reći jer se i vremena mijenjaju i nisu ista kao i prije drugačiji su kriteriji strogoće ali više sam popustljiv nego strog. Momci su već ozbiljno u sportu igraju nogomet, a curice su još male pa smo ih dali ne plivanje i karate i one će polako naći put prema nečemu što će ih interesirati - rekao je Ivica Kostelić u razgovoru za IN Magazin.

Najtrofejniji hrvatski skijaš, odlikovani olimpijac i jedan od najvećih hrvatskih sportaša nedavno je gostovao i na bravo! radiju. Roditeljima je tom prilikom poručio da budu podrška djeci te da ih usmjeravaju prema sportu, a djeci da nije bitno što treniraju i kakve rezultate osvajaju, nego da radosni odlaze na trening, da osjećaju neku osobnu povezanost sa sportom, da imaju žar koji ih gura naprijed i kroz uspjehe i kroz neuspjehe. Otkrio je tom prilikom što je najvrjednije naučio od svoga oca, trenera Ante Kostelića, te čemu on uči svoju djecu.

- Kada se više nisam mogao natjecati na nekom super visokom levelu, što se tiče skijanja, pronašao sam način da potrošim svoju energiju negdje drugdje, ali za mene je skijanje najljepši sport na svijetu i kada bih ponovno mogao birati, birao bih skijanje. Ivica je roditeljima poručio da budu podrška svojoj djeci, te da ih bodre bez obzira na sport kojim se bave i na rezultate koje postižu. On i supruga potpuno su posvećeni svojoj djeci Ivanu, Leonu te blizankama Jani i Kati.

- Dečki vole nogomet i uživam ih gledati dok treniraju, volio bih kada bi im mogao dati i više sportskih savjeta, ali nažalost nisam iz tog nogometnog svijeta...Blizanke su još male, ali svako ih učimo da budu dobri i uporni. Ja sam kod svog oca trenera gledao tu odlučnost i vjeru u samog sebe, u svoje mogućnosti, u svoj rad, to samopouzdanje, to mi se uvijek jako sviđalo kod njega. U bezizglednim situacijama čovjek kao da je bio totalno uvjeren u svoju misiju, misli, nije se pomaknuo, niti dao smesti. On i sport su me općenito naučili da treba u životu biti uporan - rekao je tada Ivica tijekom svog gostovanja na radiju.

