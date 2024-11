Ivica je iznenadio Ilonu i uručio joj poseban poklon, a između Darka i Anamarije pao je prvi poljubac

Jutro u Puli počelo je pakiranjem jer vrijeme je da jedna dama napusti imanje. Katica je i dalje bila uvjerena da je sigurna jer je Ivo pokazao osjećaje prema njoj. „Katica se zaljubila u Miju prošle godine, sad se zaljubila u ovog farmera, ona se zaljubila prvi dan! Nisam gatara ni astrolog, ali sto posto sam sigurna da od toga ništa nema“, poručila je Milena, koja je Katicu dosad uvijek podržavala.

Toni je poveo Mariju i Valentinu na večeru, priznavši da je mirniji otkad nema Antonele. Zadovoljna je bila i Valentina pa iznenadila izjavom. „Zašto ne bismo nas troje mogli zajedno biti? Da Toni ostavi obje. Crna i plava, to bi baš bilo dobro“, podbola je Valentina prisutne. Toni je priznao da se ne bi žalio, a Maria da joj je bilo neugodno. „Ne vidi Valentina valjda neku prijetnju“, smirivao je sve Toni, a Valentina je kazala da Mariju ne smatra nikakvom konkurencijom i dobro se slažu. „Da ja slučajno pokazujem bilo kakav interes, da bi tu ispala hrpa problema“, smatrala je Maria. „Možda priželjkujem Tonijev prsten“, poručila je Valentina, a farmer je zaključio da mu se nikamo ne žuri.

Željko je svoje dame poveo na piknik kako bi se međusobno otvorili i riješili sve razmirice. Vesna je Željku i Tatjani poželjela svu sreću, no Marija je mislila da su to lažne riječi i želje: „Totalno glumatanje!“ Marija je priznala farmeru da ju je jako povrijedio svojim ponašanjem, a on nije vidio problem, ali joj se ipak ispričao. Tatjana je stala na farmerovu stranu i kazala da mu u potpunosti vjeruje te kroz suze istaknula kako jednim dijelom i razumije Marijinu ljubomoru jer se došla u show boriti za Željka.

„Obriši suze. I ja sam plakala dok ti nisi došla zbog Željka, ali nisam dala da to vidi“, priznala je Marija. „Ja ću nekoga možda povrijediti nenamjerno... Takav sam, osjećajan, ne želim nikoga povrijediti“, rekao je Željko pa se potpuno slomio i zaplakao pred svima. „Osjećam se malo lakše“, priznala je Marija nakon razgovora. Vesna je, pak, i dalje bila uvjerena da Mariju i dalje boli što je izgubila farmera...

Ivica i cure prošetali su Hrvatskom Kostajnicom. Amra ga je upitala misli li da je svima posvetio jednako pažnje. „Svaka je dobila koliko ja mislim da je dovoljno“, kazao je. Ivana je branila Ilonu i poručila Amri kako se farmer možda zaljubio pa svoje vrijeme s razlogom posvećuje samo jednoj: „Ona je očigledno ljubav njegovog života!“

Neodlučni Darko pozvao je obje svoje dame na romantični spoj. U jednom trenutku Brankica je napustila druženje kako bi i Anamariji dala priliku. „Meni si draga osoba, sviđaš mi se, lijepa si, imaš svoj stav. Želim te upoznati još više“, priznao joj je. „A što ćemo s Brankicom? Kažeš li to isto i njoj?“ podbola ga je Anamarija, a on se pravdao da još ima nekoliko dana za odluku, „Ne želim nikoga povrijediti... Ali više se želim posvetiti tebi“. „Mislim da bismo mogli biti jako dobri partneri. 99,9% sam sigurna da će to profunkcionirati“, dodala je Anamarija. Farmer je zbog svoje iskrenosti zaradio i prvi poljubac, a i iduće jutro započelo je pusom.

Nakon zabave u toplicama, stiglo je vrijeme da Zlatko nekoga izbaci, a svaka dama imala je svoje sumnje. Farmer je priznao da je svoju odluku već donio i kući poslao Bernardu, koja se nije iznenadila: „Ništa mu ne zamjeram. Još uvijek vjerujem u ljubav.“

Ilija je svoje odabranice poveo u posjet rodbini, a Ruži se to nije sviđalo jer nije željela da je predstavlja kao svoju buduću ženu: „Ne planiram to!“ Njegove dame sve su manje bile zadovoljne njegovim gostoprimstvom, a Marija i dalje nije mogla shvatiti zašto je Rasema došla na imanje.

Stiglo je vrijeme da Ivica odabere koja njegova dama napušta imanje: „Iskreno, lijepo sam se naspavao i hladne glave razmislio i donio odluku.“ Ivica je prvo prozvao Ilonu te joj uz ružu darovao i poseban dar, narukvicu, što je nju iznenadilo. „Ona se uplašila da je zaručnički prsten... Jer ona nije spremna za to“, šalila se Ivana. „Ne volim iznenađenja, ali moram priznati da mi se sviđa“, kazala je Ilona. A iako je Ivana priznala da je Ivicu molila da ide kući, ipak je odlučio da ona ostaje. Treća ruža za ostanak pripala je Klari, a imanje napušta Amra.

Željko je za Tatjanu pripremio romantičnu večeru za dvoje, a ona je bila oduševljena. „Njegovo srce uvijek je bilo i uvijek će biti“, kazala je. „Odavde počinje naša priča“, dodao je farmer, „Pričali smo da bismo se zajedno odlučili čak i na dijete.“

