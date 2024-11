Ivanovo glavno jelo izazvalo podijeljene reakcije: 'Da nije bilo gemišta, mislim da bismo se zapalili'

Pripremu je započeo predjelom nazvanim 'Primorske lađice'. Domaćin je sam napravio tijesto od kojih je napravio košarice i napunio ih smjesom tune i povrća. „Tuna na neki njegov turopoljski način“, komentirao je Zvonko očekivanja od predjela. „Meni Ivan djeluje baš spretno u kuhinji i vjerujem da je u kuhinji svoj na svome“, rekao je Karlo.

Slijedila je priprema glavnog jela 'Paprena svinja' - medaljoni lungića uvaljani u izmrvljenu pistaciju s umakom od zelenog i bijelog papra i pire krumpirom. Preostalo je pripremiti 'Desert iz kutije za jaja'. „Sunce mu njegovo, ne znam što reći na ovo“, izjavio je Zvonko kad je vidio naziv deserta. Naime, kreativni Ivan iskoristio je kutiju za jaja kao kalup u koji je stavio lisnato tijesto s kompotom od jabuke, jagodama i mliječnom čokoladom.

Gosti su se okupili za stolom i nazdravili još jednoj večeri koju će provesti zajedno. „Ivan mi se nije činio kao da ima tremu, činio mi se uzbuđen i možda malo umoran“, rekla je Branka. Predjelo 'Primorske lađice' oduševilo je goste. „Izgleda vrhunski, lijepo aranžirano“, rekao je Karlo, a slično je komentirala i Lea: „Jednostavno, decentno, ništa pretjerano, a lijepo.“ „Okus predjela je bio savršen“, zaključila je Branka.

Glavno jelo se nije svima jednako svidjelo. „Odradio je to čovjek vrhunski, izgledalo je kao da smo u restoranu. Sve je bilo super, nemam nikakvih zamjerki“, zadovoljan je bio Karlo, dok su ostali komentirali kako je umak bio pretjerano papren. „To su bile ozbiljne količine papra na mesu koji je žario i palio. Da nije bilo gemišta, mislim da bismo se zapalili“, izjavio je u svom stilu Zvonko. „Pire je bio savršen, baš po mom guštu. Meso mi je bilo fino samo što ne volim ljuto, ali to je do mene, Ivan je napravio kako misli da treba biti“, rekla je Lea.

Uz 'Desert iz kutije za jaja' domaćin je gostima poslužio i sorbet od naranče. Desert se uglavnom svidio gostima, iako je Branka komentirala kako joj nedostaje šećera. Nakon večere, domaćin je svojim gostima podijelio male bombonijere i maslinovo ulje iz maslinika svoje majke, a zatim je ekipi zasvirala i zapjevala klapa, što se gostima posebno svidjelo!

Troje ovotjednih domaćina izjednačeni su po broju bodova, a hoće li sutra Lea preuzeti vodstvo - ne propustite sutra na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5' od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

