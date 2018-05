Ivana Kindl: Treba se znati zdravo posvađati, u tome je nekad čar

Zašto slovi za jedan od naših najboljih vokala prošlog tjedan ponovno je pokazala glazbenica Ivana Kindl u zagrebačkom klubu Sax gdje su gosti i uzvanici s njom slavili 16 godina lijepe karijere.

"Doživjela sam sve vrlo emotivno, euforično i energično. Bend i ja smo se puno naradili da bi zvučalo sve kako treba, a najvažnije je da je to publika i osjetila. Stvarno se ponosim svojim bendom i pratećim vokalima, zaista su svjetska klasa, bila je vrhunska svirka", govori Ivana koja je sve okupljene obradovala pjesmama kojima je napravila presjek svog rada.

"Tijekom tih 16 godina bilo je svega od početne euforije do razočaranja, turbulentan je glazbeni život, definitivno. Najvažnije je da sam ostala dosljedna sebi i kvaliteti", napominje i otkriva razlikuje li se kao glazbenica danas i prije desetak godina.

"Definitivno. Prije sam bila ishitrena, nestrpljiva, pomalo arogantna, sad je ipak nastupila zrelost, puno je iskustva, postala sam samokritičnija. Pristup stvaranju glazbe se promijenio, temeljitije radim i pazim na svaki detalj", opisuje i ne krije da se mijenjala kao osoba.

"Ista stvar. Prije sam bila fokusirana samo na sebe i svoj cilj, loše sam podnosila kritike, bila sam gruba prema nekim ljudima. Na sreću čovjek sazrije pa se počne iznutra mijenjati. Danas gledam dublje na sve, razvila se empatija, ali isto tako i obrambeni mehanizam", objašnjava nagrađivana pjevačica koja se prisjetila nekih od najljepši trenutaka karijere.

"Prvi uspjesi, snimanje prvog albuma i spotova, svirke, suradnje s vrhunskim glazbenicima, prva mjesta na top listama, druženja, Jacquesove i moje večeri u Saxu, osvajanje Porina...", govori i priznaje da je bilo i nekih situacija, ljudi i njihovih postupaka koje bi najradije zaboravila. Srećom, uvijek "Ima nade". Tako se zove i njezin posljednji singl, kojom je najavila slavljenički koncert, a u njemu progovara o čišćenju od loših međusobnih odnosa.

"To treba napraviti kada osjetiš da te netko energetski iscrpljuje. Kad si mlađi možeš podnositi takve situacije, kasnije nestaje tolerancija prema tome. Trebamo biti okruženi ljudima koji nas razumiju bez puno riječi, onima koji nas nasmijavaju i smiruju", govori Ivana koja se kroz pisanje pjesama može emotivno i psihički "očistiti".

"Meni to pomaže zasigurno jer onda dolazi do dobre inspiracije, kad izbaciš svoje misli na papir. Glazbenici su vrlo senzibilna bića i sve emotivno doživljavaju, zato su često neshvaćeni... Nisu sve pjesme biografske, ali mnoge jesu. Prije su to bile neke pjesme ljubavnog karaktera, danas više pišem o nekim unutarnjim previranjima, međuljudskim odnosima, spoznajama", otkriva o svom autorstvu, a "Ima nade" potpisuje sa svojim životnim partnerom, glazbenikom partnerom Alenom Križajem.

"Osciliramo kao i svaki par koji zajedno stvara glazbu. Nekad se ne razumijemo oko ideja i tada je najbolje pustiti vremenu da odradi svoje. Najljepše je kad nema barijera i kad sve ide glatko. No, nije uvijek tako. Znamo se mi i pošteno posvađati, ali pokušavamo balansirati koliko znamo i umijemo između poslovnog i privatnog", objašnjava koliko privatan odnos pridonosi dobroj poslovnoj suradnji, a otkriva i svoju formulu kako održati uzbuđenje i zabavu u dugogodišnjoj vezi.

"Treba se znati zdravo posvađati, u tome je nekad čar. Ne može sve uvijek biti idealno, mi zaista ništa ne fejkamo.Sve frustracije izbacujemo van,ništa ne držimo u sebi temperamentni smo i strastveni. Život nam je dinamičan, zato nikad nije dosadno", govori 40-godišnjakinja kojoj je idući period ispunjen radom.

"Sljedećih mjeseci pomno ćemo raditi na novim pjesmama za album, bit će tu i ljetnih svirki, naravno. Novi singl izbacit ćemo vjerojatno na jesen", zaključuje.