Novi skandal: Britanska predstavnica nije pjevala uživo

Eurosong ima veliku vojsku obožavatelja koja pozorno prati sve prijenose, od polufinalnih do samog finala i ništa im ne može promaknuti.

Društvene mreže sinoć su podivljale samo nekoliko sekundi nakon što je britanskoj predstavnici SuRie tijekom nastupa na pozornicu upao muškarac i oteo joj mikrofon. Primijetili su gledatelji još jedan zanimljiv detalj koji bi mogao izazvati novi skandal na ovom prestižnom natjecanju.

Naime, publika optužuje SuRie da je pjevala na playback što se protivi pravilima. Gledatelji na društvenim mrežama pišu kako je u trenutku kad je muškarac oteo mikrofon SuRie glazba i dalje svirala, a čuo se i glas pjevačice iako u tom trenutku nije pjevala.

The UK entry had a guy storm the stage and stole her 🎤 mic and she remarkably kept singing #miming #eurovision

Our #Eurovision singer didn’t have much choice to ‘carry on’ seeing as her voice was still playing even when she didn’t have hold of the mic #gbr #miming 😂👌