Ivan Rakitić proslavio 11. godišnjicu braka: Za prvi izlazak nagovarao je čak 7 mjeseci

Naš bivši nogometni reprezentativac Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel Mauri proslavili su 11. godišnjicu braka! Svoju prvu godišnjicu braka u Saudijskoj Arabiji proslavili su u novom domu. Nogometaš je u siječnju napustio klub Sevilla i potpisao ugovor s Al Shabab. Odluka o preseljenju u daleku zemlju nije poljuljala niti taška odluka da se cijela obitelj seli iz Španjolske u kojoj su se njih dvoje zapravo i zaljubili, vjenčali i dobili dvije prekrasne kćeri - Adaru i Altheu. - Sretna ti godišnjica živote moj. Ponosna sam na život koji živim s tobom. Rekla sam ti da prije 11 godina i cijeli život bih isto ponavljala - poručila je Raquel Mauri svojem suprugu uz fotografiju s vrha nebodera u Bahreinu.

Iako je početak ove godine bio doista izazovan i težak zbog odlaska iz Seville, par u Saudijskoj Arabiji uživa, što pokazuju i na svojim Instagram profilima. - Za mene Sevilla nije samo klub i grad, ovo je moj život - istaknuo je na konferenciji za medije Ivan Rakitić kada se oglasio oko svog odlaska u novi klub, a tada je i otkrio da je zamolio svog menadžera Artura da odluku priopći Raquel jer je znao da joj se neće svidjeti.

- Ona je odavde, iz kvarta. Naravno da joj nije bilo drago. Nije ni meni i to zbog svega što osjećam prema njoj i obitelji. Zbog svega smo noćima razgovarali, do šest ujutro. Znam da uvijek imam njezinu podršku, imao bih je čak i da odlučim otići na Mjesec. Jako smo povezani i volimo se, tako da ćemo i ondje biti sretni - izjavio je tada Rakitić koji je ljubav svog života upoznao 2011., zapravo isti dan kada je kao 21-godišnjak stigao u Sevillu iz Njemačke. No, morao se doista potruditi da osvoji Raquelino srce.

- Negdje oko ponoći nagovorio sam brata Dejana da odemo na piće u grad. Sjeli smo u prvi kafić i čim sam ugledao Raquel, koja je tamo radila kao konobarica, rekao sam mu da će mi ta prelijepa djevojka postati žena. Iako mi je trebalo dugo da je privolim da iziđe sa mnom na spoj, znao sam da joj se sviđam jer me nikada nije odbila, samo se izvlačila da nema vremena. Kako je govorila samo španjolski, sporazumijevali smo se rukama, poput Tarzana i Jane - sve dok nisam naučio jezik - kazao je za Gloriju 2015. godine, a na prvi izlazak nagovorio ju je nakon sedam mjeseci. Vjenčali su se 2013. godine, a svemu je prethodila i romantična prosidba.

- Rekao sam joj da organiziram zabavu u našem tapas baru koji smo neko vrijeme držali u Sevilli. No, umjesto glazbe i puno ljudi, dočekao ju je potpuno prazan bar: u sredini je bio samo stol za nas dvoje, s cvijećem i svijećama. Nakon večere kleknuo sam pred nju, izvadio prsten s briljantom i umjesto uobičajenog "Hoćeš li..." izrekao sam joj svoje ljubavne zavjete - otkrio je nogometaš koji se s Raquel prvo vjenčao u tajnosti 2013., a zavjete su ponovili dvoje godine kasnije u jednoj crkvi u Sevilli.

Zajedno su dobili dvije kćeri, 10-godišnju Altheu i tri godine mlađu Adaru, a poznato je i da svaki slobodan trenutak provode zajedno. U Saudijskoj Arabiji obitelj bi trebala ostati i iduće sezone, ali Rakitić je priznao kako se s 36 godina polako priprema za igračku mirovinu te razmišlja o trenerskoj.

