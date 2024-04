'Matanićevi 'white partyji' su kokainske zabave. Mislim da nije na liječenju, on je kao barunica Castelli'

Na pitanje može li usporediti odnos društva prema ženama nekad i danas Banović je rekla kako je društvo po tom pitanju u regresiji, kako kaže, otišli smo za 100 godina unatrag od 90-ih. - Nakon žestokih desničarskih agendi koje zovu feministkinje djecom sotone i to se pojačalo zadnjih 10-ak godina, govori. Naglašava kako smo mi kao društvo regresirali što se tiče ovog problema. - Javnost je osjetljivija glede ovog problema zbog tehnoloških mreža. Vidljivo je da postoji javnost. Pitanje je koja je to javnost, jesu li to redakcije, partije ili moćnici - govori.

Kada je riječ o slučaju Dalibora Matanića o kojemu je prvi ekskluzivno izvijestio javnost Večernji list, sugovornica se u popularnom talk showu osvrnula i na njega. - Matanić je jedan paradigma kojoj ja ne vjerujem. Ne vjerujem njegovom kajanju i njegovom liječenju. Mislim da on uopće nije na liječenju, a on je takav tip. Ne vjerujem ljudima oko njega koji su složili tu cijelu PR-ovsku priču. Novinarka Večernjeg lista Milena Zajović koja je razotkrila priču kazala je da su je pritiskali sa svih strana da ne objavi priču, iz tih PR-ovskih krugova. Otprilike poznajem te krugove i opisujem ih kao jednu trulu "glembajevštinu" naše kulture i društva. To su neki uzori koji stalno šalju neke poruke i oni kvare našu djecu - rekla je Banović.

- Jedna žena koja se javila kazala je kako misli da Matanića netko štiti iz ljevičarskih krugova, koji su, kako ona kaže, trebali sve znati - kaže ugledni novinar i voditelj Aleksandar Stanković.

- Ja Matanića nikada nisam upoznala i mislim da je nemoguće da nitko nije znao za njegovo ponašanje. Nemoguće je to, svi su znali. Treba vidjeti tko se od njega sad ograđuje i na koji način. Nema žestoke ljutnje na našeg Dadu. Točno je podijeljeno. To kako se njega počelo štititi.. Ja ne vjerujem da će se njega izbrisati, te da će „dečko naš” odmoriti i vratiti, kao što se Ozren Prohić vraća na Akademiji već 25 godina - priča Snježana Banović.

- Matanićev trag novca je ogroman. Veći od njegove karijere, a koja je golema. On ima jednu od najvećih karijera u samostalnoj Hrvatskoj, koliko ja pratim. Kada kažem riječ "glembajevština" za to se vežu neke lijepe stvari, saloni na najvećoj drami u Hrvata, naš najveći pisac Krleža... U "glembajevštini zapravo nema nikakvog šarma. U njoj barunica Castelli s kočijom pregazi gospođu od sedamdeset godina, dođe kući i kaže: "Joj, što me boli glava". Zatim joj zvoni na vrata snaha sa svojim djetetom od te dotične žrtve koju je pregazila, i kaže da nema što jesti. Barunica joj kaže da nema ništa i zalupi vrata. Matanić je kao i barunica Castelli, jedna paradigma po kojoj je on dobrotvor. On se slikao u bijeloj košulji u kampanji jednog tjednika protiv nasilja nad ženama. Uvalio se tu da bi mu bilo jednostavnije doći do svojih žrtava. A žrtve to čitaju kao: "Mi nećemo biti zaštićene. Nas je strah i krenuti će hajka na nas. Ponovno ćemo biti žrtve sustava i parasustava da bi se zlostavljači malo odmorili i opet se vratili" - iskreno je rekla sugovornica Stankoviću u emisiji "Nedjeljom u 2".

- Meni su trebala tri dana da shvatim što je "white party". To nije ono kad smo išli kod Frane Lasića osamdesetih godina u palaču u Dubrovniku, pa smo svi odijevali bijelu boju. U ovom slučaju su to kokainske zabave. Na tome ne želim čestitati nikome - referirala se sugovornica na ispovijest žrtve za Večernji list koja je kazala da ju je Dalibor Matanić zvao na "white partyje".

– Prvo nelagodno iskustvo s njim imala sam prije deset godina, kada je kolegu i mene na snimanju jedne reklame tjerao na seksualnu interakciju, što sam odbila. Povukla sam se iz tog kruga i jedno vrijeme imala mira, ali prije nešto više od dvije godine počeo mi se opet javljati, porukama u bilo koje doba dana ili noći, uporno me pozivajući na "secret white partyje", što god to značilo. Rekla sam mu da ću njegove poruke pokazati drugima, da imam zaručnika i da me pusti na miru, na što bi uvijek rekao da se samo šalio, povukao se i nakon nekoliko mjeseci nastavio po starom. Ako bismo se sreli uživo, pogotovo ako je bio s obitelji, djelovao je kao da mu je neugodno. Tek sam kasnije saznala da su i druge cure imale isti problem – rekla je jedna glumica ekskluzivno za Večernji list, koja je dodala da danas ima zrelost da se od toga emotivno odvoji, ali da se brine za puno mlađe djevojke za koje se boji da su također na udaru Matanićevih nasrtaja.

