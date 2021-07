Iva Todorić rasplakala majku emotivnom objavom, supruga bivšeg vlasnika Agrokora odmah odgovorila

Iva Todorić (44) rijetko dijeli privatne stvari na svojim društvenim mrežama, a čak i kada to učini, pobrine se da uvijek ostavi dozu misterije pa je tako više puta dijelila fotke svog novog dečka, no uvijek bi mu sakrila lice da se identitet ne dozna. No, sada je riječ o nečem obiteljskom.

Naime, Iva je podijelila emotivnu objavu namijenjenu njezinoj mami Vesni Todorić (70), supruzi bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića (70). U podužoj objavi uputila joj je predivne riječi povodom njezinog 70. rođendana.

“70 godina činiš ovaj svijet boljim i plemenitijim mjestom. Svojim primjerom daješ lekcije, kako u dobru i zlu biti supruga, mama, baka, prijateljica. Kad je najteže ti si najjača, najsnažnija karika, kad je najlakše ti puštaš da svi oko tebe uživaju, a ti nam uvijek čuvaš leđa. Poznajem puno snažnih žena, ali ovakva kao ti se rađa rijetko. Za tebe mama apsolutno stoji “žena, majka, baka, kraljica. Sretan ti tvoj 70. Dao Bog da sve tvoje unuke, a hvala Bogu ima ih 4 za sad, imaju dio tebe u sebi. Volim te, mama", napisala je Iva.

Majka joj je odmah odgovorila koliko ju je ganula objava.

“Rasplakala si me, hvala, trudim se cijeli život”, napisala je dirnuta Vesna.

Mnogi poznanici i prijatelji pridružili su se čestitkama povodom okruglog rođendana. Prošle godine u rujnu Vesna je četvrti put postala baka. Na svijet je došla Aria Todorić, drugo dijete njezina najmlađeg sina Ivice.

